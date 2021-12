FHI: Forventer flere omikron-tilfeller de neste dagene

Så langt er det oppdaget minst fire tilfeller.

Det er nå oppdaget tilfeller av omikron-varianten av coronaviruset i Ullensaker og Øygarden kommune, og Oslo frykter et større utbrudd med varianten i Frogner bydel.

– Vi forventer melding om flere tilfeller de nærmeste dagene, sier avdelingsdirektør Line Vold i FHI på en pressekonferanse.







De har ikke noen indikasjoner på at det er villsmitte.

– Vi kan ikke si noe sikkert om hvor mye vi har, men hadde det vært utbredt smitte, hadde vi trolig oppdaget det, sier Vold.

– Kan ha hatt den her tidligere

Nederland har funnet omikron-tilfeller tilbake til 19. november, som altså var før varianten ble oppdaget i Sør-Afrika 23. november. 21. november kom de to smittede i Øygarden til Norge.

På spørsmål om hvor langt tilbake i tid FHI leter etter omikron-smitte i Norge, svarer de:

– Vi kan ha hatt den her tidligere. Nå gjør vi rutinemessig sekvensering (en type analyse) av en del av prøvene som kommer inn. Per nå fokuserer vi på de prøvene som påvises nå. Og vi har ganske mange som påvises med covid-19 nå, så vi har mange prøver å analysere, sier Vold.

At det ble oppdaget omikron-smitte i Norge nå, kom ikke som et sjokk på helsemyndighetene. For hverken FHI eller regjeringen har hatt tro på at Norge kunne holde omikron ute.

Men FHI mener at å forsinke omikrons inntog, kan gi tid til å gi flere over 65 år en tredje dose.

– Erfaringen fra både alfa og delta er at det er vanskelig å slå ned og stoppe nye virusvarianter som kommer til landet. Det vi ønsker nå, er å forsinke innførsel av denne varianten til landet. Det er for å få mer tid til vaksinering og mer tid til å generere kunnskap om varianten, sier Vold i FHI.

– Det er fortsatt stor usikkerhet om denne varianten og derfor om dennes egenskaper, understreker hun.

Info Dette vet vi om omikron-varianten Varianten har 32 endringer i spike-proteinet, som er mye, og kan påvirke hvor smittsomt det er og hvor god den er på å omgå vaksinebeskyttelsen. Den har spredt seg veldig fort i Sør-Afrika. Det er indikasjoner på at den kan være mer smittsom enn delta-varianten, men det er enn å tidlig å si. Mer interessant er det hva vi ikke vet: Vaksine: Det er fremdeles uklart om dagens coronavaksiner har like god effekt mot omikron-varianten som de har mot delta-varianten. Dette kan det komme bedre svar på de neste ukene

Alvorlighet: Det er også uklart om varianten kan gi et midlere eller mer alvorlig sykdomsforløp enn delta-varianten. Vis mer

Råd om reiser i julen

Flere land, både i og utenfor Europa, innfører for tiden tiltak for å møte den fjerde bølgen og den nye virusvarianten. På spørsmål om de har noen råd for folk som skal på reise i julen, svarer FHI:

– Vi har ikke gitt noen spesifikke råd om det. Det tryggeste er kanskje å holde seg hjemme, sier Vold.

Utenriksdepartementet fraråder reiser til åtte land i det sørlige Afrika på grunn av den nye varianten. Men ikke ellers.

– Jeg vil oppfordre folk til å kjøpe fleksible billetter, sier helseminister Kjerkol.

Ingen konkrete tiltak på vei

På spørsmål om de har handlet raskt nok, svarer helseministeren at de fikk beskjed om den nye varianten fra Sør-Afrika 23. november, og at det 26. november ble innført innreiserestriksjoner fra flere land i det sørlige Afrika.

– Jeg forstår at det kan virke skremmende på noen, men vi har vært forberedt på dette, sier helseminister Ingvild Kjerkol.

Fra i dag, onsdag, må også vaksinerte i karantene hvis noen de bor sammen med eller tilsvarende nære får påvist coronaviruset. I tillegg er isolasjonstiden for smittede blitt utvidet og det kom nasjonal anbefaling om munnbind.

Regjeringen har sagt at de fortløpende vil vurdere om de skal stramme inn på grensen, men ingen konkrete nye tiltak er varslet så langt.

– Vi er i en annen situasjon nå enn da vi fikk alfa-varianten, fordi vi har en befolkning som har høy vaksinedekningen, sier Line Vold i FHI.

Hun sier det viktigste nå, er å få gitt flest mulig eldre dose tre.

– Det er det aller viktigste tiltaket, sier Vold.

