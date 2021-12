FORBEREDT PÅ TØFFE TAK: Ordfører i Trondheim, Rita Ottervik (Ap), sier hun er forberedt på at tiden fremover vil bli sterkt preget av kraftige tiltak.

Trondheim-ordfører: Varslet om at det vil komme inngripende tiltak

Det ligger an til at reglene vil skjerpes betydelig for både samfunnsliv og privatliv, sier ordfører i Trondheim, Rita Ottervik (Ap), etter dagens corona-toppmøte.

Mandag morgen var ordfører i Trondheim, Rita Ottervik (Ap), på toppmøte om coronasituasjonen med kommuner, FHI, Helsedirektoratet og statsforvaltere.

Hun bekrefter til VG at det ligger an til at det vil komme mer inngripende tiltak – trolig allerede mandag kveld.

– Vi er varslet om at det vil komme inngripende tiltak som vil gripe inn i både samfunnsliv og privatliv. Vi ble forberedt på at vi må skru opp tempo på vaksinering, og at staten vil bidra til å hjelpe oss der, sier Ottervik.

Ifølge VGs opplysninger jobber regjeringen med et samarbeid med Forsvaret og apotekene om vaksineringen. Ottervik legger også til at det også planlegges for kortere intervall mellom andre og tredje dose.

Ottervik understreker samtidig at vi må vente å se nøyaktig hva regjeringen vil presentere av tiltak. Regjeringen har kalt inn til pressekonferanse klokken 20 mandag kveld.

Også Beate Husa, helsebyråd i Bergen, bekrefter overfor VG at helseministeren i dag varslet om enda strengere tiltak.

Ordfører: Må forberede oss på en tøff måned

Under møtet, skal FHI-sjef Camilla Stoltenberg ifølge VGs kilder ha sagt at det haster med nye tiltak nå. Helsedirektør Bjørn Guldvog sa ifølge VGs kilder at vi uten tiltak vil få en eksplosiv økning.

– Hva sitter du igjen med etter møtet i dag?

– Jeg sitter igjen med et totalbilde på at vi må forberede oss på et desember og nyttår som er tøft, og jeg klarer ikke se at vi ikke kommer oss unna uten enda strengere tiltak, svarer hun.

BETRYGGENDE ORD: Kommunedirektør i Trondheim, Morten Wolden, sier at det midt oppi kaoset er viktig at å trygge innbyggerne på at dette skal vi klare å håndtere.

Hun sier også at kommunen har fått bekreftelse på at justisdepartementet jobber med å stramme inn grensekontrollen. Under møtet uttrykket Trondheim at de med tanke på importsmitte ønsket mer kontroll og mindre tillittsbaserte løsninger på grensen.

– Vi fikk gode nyheter fra statsråden om at det i justisdepartementet jobbes med løsninger for å få mer kontroll på grensen, sier ordføreren videre.

– Krevet helt andre grep

Også kommunedirektøren i Trondheim, Morten Wolden, var til stede under dagens møte. Han sier at scenarioer som nå tegnes for smitteutvikling og sykehusinnleggelser av FHI og Helsedirektoratet er rimelig skremmende.

– Dette krever helt andre grep og tiltak ute i Kommune-Norge, som vi forbereder oss på akkurat nå i Trondheim, og vi skal også si noe til formannskapet om dette i morgen, sier kommunedirektøren.

Trondheim har for øyeblikket en litt annen smitteutvikling enn de andre storbyen: For øyeblikket viser tallene fra kommunen at smitten er på vei mot å flate ut.

– Men omikron utbruddene vil komme til oss også, så det er uhyre viktig å ha gode planer for det som kommer, sier Wolden.