Anbefaling om munnbind

Anbefaling om bruk av munnbind på alle innendørs offentlig steder i Sandefjord, innendørs på offentlige arrangementer, på kollektivtransport og i taxi. På steder med servering anbefaler vi bruk av munnbind når du beveger deg i lokalet. Vi anbefaler også munnbind ved levering og henting av barn i barnehage og SFO.

Barnehager og skoler

Barnehager og skoler skal fortsatt operere på grønt nivå etter trafikklysmodellen. Det gjøres individuelle vurderinger av risikonivå etter trafikklysmodellen. For uke 50 er Byskolen satt til gult nivå.

Det åpnes også for individuelle vurderinger av utvidede tiltak i form av begrensninger i åpningstider for barnehage og SFO og digital undervisning hjemme for de eldste skoleeleven (5.-10.) på skoler som er hardt rammet av smitte.*

Helse og omsorgsinstitusjoner

Alle innendørs arrangementer med folk utenfra avlyses. Du kan fortsatt besøke beboere/pasienter, men må bruke munnbind fra du kommer inn til du er inne på pasientrommet.

Alle som jobber i og besøker helse- og omsorgsinstitusjoner bør være ekstra oppmerksomme på viktigheten av å ha få nærkontakter.

Vaksinering

Det vil bli gjort en lokal vurdering av å prioritere barnehage- og skoleansatte, helse- og akuttpersonell for tredje vaksinedose. Vurderingen vil gjøres både utfra kapasitet og hvilke prioriteringer kommunen har anledning til å gjøre i henhold til nasjonale retningslinjer.

Test- og smittesporingsaktiviteten vil prioriteres for øvrig i samsvar med FHIs råd.

Politiske møter

Alle politiske møter resten av året, inkludert kommunestyremøte 16. desember, vil foregå digitalt.

Kilde: Sandefjord kommune