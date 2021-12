OMKOM: Isabell (12), Camilla Førde (42), Trym (10) og Helge Høvik (43) omkom i husbrannen i Svelvik natt til mandag.

Disse mistet livet i branntragedien: − Kjenner på stort savn

Familien som omkom i husbrannen i Svelvik, var Camilla Førde (42), Helge Høvik (43) og barna Trym (10) og Isabell (12). Politiet frigir navnene i samråd med de pårørende.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Brannen i det gamle trehuset på Berger i Svelvik sør i Drammen kommune ble meldt til nødetatene klokken 02.21 natt til mandag 6. desember. Boligen var overtent, da brannmannskapene kom til stedet.

– Det er en forferdelig tragedie, sa brannsjef Torgeir E. Andersen etter brannen.

De omkomne ble tirsdag funnet i branntomten.

– Det er en familie som har en stor venneskare og vil bli savnet av veldig mange, sier Kristin Surlien, som er lokalpolitiker i Svelvik.

Helge Høvik var heltidsansatt som brannkonstabel i Drammensregionens brannvesen.

Kolleger av han deltok i slukningsarbeidet, men forsto tidlig at det var nytteløst å forsøke å ta seg inn. Like etter klokken fem samme natt måtte brannvesenet fastslå at huset var brent ned.

– Fylt av sorg

– Det har vært en helt uvirkelig situasjon, fylt av sorg og fylt av følelser, sa brannsjef Andersen.

FUNNET: De fire omkomne ble tirsdag funnet i brannruinene på Berger i Svelvik.

43-åringen kom til brannvesenet etter tolv år ved Jensen-fabrikken i Svelvik. Der jobbet han først med montering, før han ble avdelingsleder på lageret av senger og madrasser.

Et år etter at han i 2015 startet i brannvesenet, kom han tilbake til sin gamle arbeidsgiver og ba om å få jobbe for dem i friperioder. Det fikk han – og ble engasjert i kvalitetssikring.

– Omgjengelig og blid

Kristin Surlien har i mange år vært arbeidskollega av ham på Jensen-fabrikken.

– Han var en omgjengelig, omsorgsfull og blid fyr. Han var opptatt av andre mennesker og lett å få kontakt med. Han var likt av alle han møtte, sier Surlien om avdøde.

Direktør ved Jensen Møbler Jan Trygve Jensen vil beskrive Helge Høvik som en kunnskapsrik person som jobbet godt med mennesker.

– Han hadde god innsikt i mange prosesser på arbeidsplassen vår, som gjorde at han var innom mange områder og gjorde en god jobb uansett hvor han var. Han hadde en drøm om å bli brannmann, og det nåløyet kom han gjennom etter 12 år hos oss. Og så har han sporadisk jobbet hos oss i etterkant av det.

Jensen sier bedriften er preget av det som har skjedd.

– Han var tvers igjennom hel ved.

Helge Høvik var nestleder i styret i Berger IL, som er et av landets eldste idrettslag.

De siste par årene har 43-åringen vært aktiv løper. Han tok sitt første maraton i Holmestrand i april og deltok i ultraterrengløpet «Soria Moria til Verdens Ende» i mai.

– Han en veldig ålreit kar, alltid blid og hyggelig. Rett og slett en topp fyr, sier treningskameraten Einar Hagemann.

MARATON: Helge Høvik (t.v.) var med og sprang da treningskameraten Einar Hagemann (t.h.) dyttet sin MS-rammede kompis Kenneth Pedersen gjennom Holmestrand maraton i april.

– Hadde et stort hjerte

Camilla Førde (42) var frisør hos Hairplay på Åskollen i Drammen.

– Det er med stor sorg at våres Camilla med familie er de savnede etter brannen. Det er en trist og helt uvirkelig dag for oss. Våre tanker går til de etterlatte, skrev de tre kollegene på Facebook etter brannen.

Daglig leder hos Hairplay, Janne Faye Brauer, beskriver Førde som en god kollega og venninne også på fritiden.

– Det er litt tungt akkurat nå. Hun hadde et stort hjerte, var veldig profesjonell og alltid i godt humør.

Brauer sier at Førde hadde vært i salongen helt siden læretiden. På fritiden var hun veldig engasjert i håndball.

– Særlig etter at datteren begynte å spille håndball, var engasjementet stort. Hun var generelt veldig opptatt av at barna hadde det bra, sier Hairplay-sjefen.

Kristin Surlien ved Jensen Møbler sier at tobarnsmoren var sosial og blid og hadde en stor venninnegjeng.

– Det er et tap for hele Svelvik at denne familien er borte, sier Surlien.

SORG: Naboer og sambygdinger tente lys og la ned blomster ved åstedet.

Samboerne og barna flyttet inn i huset i Sandsveien på Berger sommeren 2018. De bodde tidligere rett over veien. Husklyngen er omgitt av snøkledde jorder i den slake hellingen ned mot sjøen.

– De hadde begge store smil

Barna gikk på femte og syvende trinn på Tømmerås skole, en barneskole med 350 elever i Svelvik sentrum. Rektor Kim Flemmos sier at skolen har mistet to unike og flotte elever.

– Dette var to barn med en stor venne- og bekjentskapskrets både på og utenfor skolen, så de blir savnet av både medelever og lærere og veldig mange i lokalsamfunnet, sier Flemmos.

Han sier hendelsen vil prege skolen i lang tid.

– De hadde begge store smil, og vi husker dem som gode omsorgspersoner og naturlige midtpunkt i sine vennegjenger. Både barn og voksne på skolen kjenner på stort savn og en stor sorg, sier rektor Flemmos.

Isabell (12) var aktiv håndballspiller i idrettslaget Strømm i Svelvik, men Trym (10) spilte fotball i Svelvik IF.

– Man ser tårene

Berger er et vel bevart industristed på vestsiden av Drammensfjorden. Tettstedet har omkring 1100 innbyggere. Ordfører i Drammen Monica Myrvold Berg (Ap) sier at de fleste kjenner hverandre.

– Så dette er en brann som berører hele lokalsamfunnet i veldig stor grad, sier ordføreren.

Årsaken til tragedien er ikke klarlagt. Politiets kriminalteknikere jobber i brannruinene.

– Vi fortsetter de kriminaltekniske undersøkelsene, i håp om finne årsaken til at brannen startet. Det kan ta mange dager, sier politistasjonssjef i Drammen Øyvind Aas.

Flere titall svelvikinger var mandag kveld samlet i idrettshallen, der Erik Brun-Pedersen fra kriseledelsen i Drammen kommune ledet samlingsstunden. Slik beskrev han stemningen under markeringen for Svelviksposten:

– Man hører hvor stille det er. Man ser tårene og at folk bryr seg om hverandre.