NEKTER: Mannen i 50-årene som er siktet for drapet på Birgitte Tengs (17) i 1995 mener politiet har tatt feil mann og bestrider anklagene som rettes mot ham.

Tengs-saken: Vil avhøre siktede på nytt

Politiet vil om kort tid be om et nytt avhør av mannen som er siktet for drapet på Birgitte Tengs (17).

Torsdag ble den drapssiktede mannen i 50-årene varetektsfengslet i 12 nye uker, etter at Sør-Rogaland tingrett hadde vurdert mistankegrunnlaget mot ham for drapet på Birgitte Tengs. Han er også mistenkt for drapet på Tina Jørgensen (20) i september 2000.

Tingretten mener mistanken er styrket i Tengs-saken og trakk spesielt frem disse punktene i sin begrunnelse:

** En ny rapport slår fast at det høyst sannsynlig er to eller færre menn som har en DNA-profil som matcher en blodflekk på Birgitte Tengs’ strømpebukse.

** Rapporten snevrer inn antall matchende DNA-profiler fordi siktede har en DNA-mutasjon som hverken faren eller brødrene hans har.

** Manglende alibi.

** Knyttes til Haugesund-, og Karmøy-området om drapsnatten.

** Straffehistorikk.

– Retten bygger sitt mistankegrunnlag på de argumentene som politiet har fremført i forbindelse med fengslingsmøtet, og vi er enige i deres vurderingen. Vi ønsker ikke å kommentere detaljer nå fordi det fortsatt pågår en etterforskningen, blant annet rundt DNA, i saken, sier politiadvokat Fredrik Martin Soma i Sør-Vest politidistrikt til VG.

Politiadvokaten understreker at det er svært lite sannsynlig at DNA-profilen i Tengs-saken kan stamme fra andre enn siktede.

Strømpebukse

I fjor høst sendte politiet flere utklipp fra strømpebuksen til Birgitte Tengs til undersøkelser i Nederland. Politiet ønsket å finne ut om man kunne identifisere nytt DNA fra strømpebuksen som kunne være av betydning for saken, som hittil har vært ukjent for dem.

– Vi er muntlig orientert om at det ikke er gjort nye funn i forbindelse med disse undersøkelsene og venter nå på en skriftlig rapport, sier politiadvokaten.

– Er det rett mann som er tatt?

– Det er ingen mistanke rettet mot andre, og vi mener det er bevis i saken som særlig styrker mistanken mot siktede. Saken er fortsatt under etterforskning og ikke påtaleavgjort, svarer Soma.

Politiadvokaten opplyser at det er en god del etterforskning som gjenstår før saken er ferdig etterforsket til våren og saken skal påtaleavgjøres:

** Sakkyndige skal vurdere sporprøven som ga DNA-resultatet i saken og sette en sluttstrek. Det er utarbeidet et mandat til de sakkyndige, som foreløpig ikke er oppnevnt.

** Avhør av vitner, både i Tengs-saken og Tina-saken. Det er så langt avhørt i overkant av 130 vitner siden september i fjor.

** Nytt avhør av Tengs-siktede, i begge drapssakene. Det er foreløpig ikke satt en dato for avhøret.

** Analysearbeid og bearbeiding av etterforskningsmateriale, deriblant tidslinjer, for å gi et godt grunnlag til de som skal vurdere etterforskningen og for en eventuell straffeforfølgelse av saken i domstolen.

– Vi ser for oss, per nå, at en hovedforhandling først vil avholdes etter sommeren, sier politiadvokaten.

Siktedes forsvarer, Stian Bråstein, sier til VG at klienten er skuffet og uenig over rettens beslutning, selv om ha var forberedt på at tiden i varetekt ville bli forlenget.

STATISTIKER: Mikkel Meyer Andersen har bistått norsk politi med å vurdere styrken på DNA-bevisene i Birgitte Tengs-saken.

Tina-saken: Ingen DNA-funn

Mannen som er siktet for drapet på Birgitte Tengs, er også mistenkt for drapet på Tina Jørgensen (20) i Stavanger i 2000. Han nekter straffskyld i begge sakene.

I løpet av vinteren har politiet sendt inn materiale fra Tina-saken til nye DNA-undersøkelser, men det har ikke gitt politiet noen resultater.

– Jeg kan bekrefte at det ikke har gitt resultater i form av DNA, sier politiadvokaten.

– Hva slags materiale er undersøkt?

– Det ønsker jeg ikke å kommentere, men det er flere prøver som er undersøkt, svarer Soma.

Politiet regner fremdeles den Tengs-siktede mannen som mistenkt i drapssaken mot Tina Jørgensen.

– Men jeg ønsker ikke å gå ut med informasjon om hvordan vi vurderer mistankegrunnlaget. Det pågår fortsatt en etterforskning og vi har ikke satt en sluttdato der. Det er ingen andre mistenkte i Tina-saken, sier han.