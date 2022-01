IKKE OVERASSKET: Rødt-leder Moxnes er ikke overrasket over tallene.

Sjokkmåling fra Vårt Land: Rødt er fjerde største parti i Norge

Bjørnar Moxnes og Rødt fyker forbi både SV og Sp på Vårt Lands nye partimåling, og er landets fjerde største parti i målingen. – Vi er så vidt i gang, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes.

Av Malene Birkeland

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Rødt går opp 1,9 prosentpoeng og får en oppslutning på hele 9,5 prosent i målingen, som er utført av Nortstat på vegne av Vårt Land.

– At et parti så langt ut på venstre fløy er største opposisjonsparti til venstre for Ap, har vi aldri sett før, sier valgforsker Bernt Aardal.

Rødt dobler dermed oppslutningen fra høstens valg, og dersom dette hadde vært valgresultatet, ville partiet økt antallet stortingsrepresentanter fra 8 til 18.

– Det er helt fantastiske tall, men jeg er egentlig ikke overrasket, sier Moxnes til VG.

Han utdyper - og kommer i tillegg med stikk til både den forrige og nåværende regjeringen.

– Valget i høst var jo et historisk sterkt valg for venstresiden. Folk var luta lei åtte år med borgerlig skattekutt og privatisering. Så har ikke regjeringen levert den forandringen og da er det mange som ser til Rødt for å presse Vedum og Støre til å gjennomføre de endringen de har lovet og vant valget på.

– Hva er det de ikke har levert?

– Både at de har sviktet i kampen for Ullevål og Andøy. Jeg tenker jo med rette at det slaget ikke er tapt og da ser de til oss.

Han nevner også strømprissjokket.

– Jeg tror mange forventet at en Ap-ledet regjering tar politisk kontroll over krafta, men her stritter Støre og Mjøs Pedersen (Olje- og energiminister, journ anm).

Han legger til at Rødt har gått inn for makspris på 35 øre per kilowatttime.

Rødt-lederen ser lyst på partiets fremtid.

– Vi er så vidt i gang. Jeg blir ikke overrasket om vi ser tosifret. Hvis det virkelig skal bli vanlige folks tur i Norge trengs et nytt Arbeiderparti, og jeg tror stadig flere ser at det partiet er rødt.

– Men dere er fortsatt et veldig annet parti enn Ap?

– Jeg tror folk liker et parti som står for det de sier. Vi snur jo ikke kappa etter vinden, men vinden har snudd.

Ap og Sp faller

På målingen fra Vårt Land faller både regjeringspartiene Ap og Sp. Ap går ned 1,9 prosentpoeng til 20,8 prosent, mens Sp krymper med 1,3 prosentpoeng til 8,8 prosent.

– Sps valgresultat var sårbart: De hentet velgere fra både venstre- og høyresiden. Nå taper de til begge. Det bør bekymre dem. De nærmer seg det som før var et vanlig nivå for Sp, sier Aardal.

Til Vårt Land sier Sps parlamentariske nestleder, Geir Pollestad, at han tror vinden vil snu når regjeringens tiltak «begynner å vise resultater»:

− På 100 dager har regjeringen styrket kommuneøkonomien, helsevesenet og gitt full momskompensasjon til idrett og frivillighet. Det står i kontrast til hvordan høyresiden styrte mot sentralisering og strømkrise, sier han.

Høyre får en enda større fremgang på målingen enn Rødt. Med en oppgang på 3,8 prosentpoeng er Høyre med 27,1 prosent landets soleklart største parti på denne målingen.

For de øvrige partiene er oppslutningen som følger (med endringer fra forrige måling i november i parentes): Frp 11,2 (+0,2), SV 8,5 (-0,8), Venstre 3,7 (-1,6), MDG 3,5 (-0,2), KrF 3,1 (-0,5), Andre 3,8 (+0,3). Feilmarginen er mellom 1,1 og 3,4 prosentpoeng. (NTB)