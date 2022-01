VIKEN-VENN: Utenriksminister Anniken Huitfeldt er leder i Akershus Ap. Hun vil beholde Viken.

Jobber på spreng for Viken-løsning

Ap-toppene i Akershus får stadig mer motstand fra Viken-kritikerne i eget fylkeslag. Nå jobber de for at Akershus skal få beholde penger og kunne ta imot nye kommuner hvis Viken oppløses.

Publisert: Nå nettopp

Fremtiden til Viken splitter Arbeiderpartiet i Viken. Fylkesstyret i Akershus Ap, der blant andre Ap-statsrådene Anniken Huitfeldt og Tonje Brenna sitter, gikk enstemmig inn for å beholde storfylket.

Ap i Buskerud og Østfold vil derimot dele fylket i tre. Og hele ti av Akershus Aps 20 kommunelag går imot sin egen fylkesledelse.

Dermed ser det ikke lyst ut for Viken-entusiastene – og Akershus-toppene jobber nå også med detaljene for hvordan en skilsmisse kan skje.

– Det er litt tidlig å si at vi driver med forhandlinger. Men vi klarer å tenke to tanker på en gang, så hvis det blir en oppløsning er det noen praktiske hensyn som er viktige for Akershus, sier Øystein Slette, nestleder i Akershus Ap.

Det foregår intens møtevirksomhet både mellom de tre fylkeslagene og internt i Akershus Ap. Mandag kveld møtes samarbeidskomiteen der Akershus, Buskerud og Østfold er representert.

NESTKOMMANDERENDE: Øystein Slette er nestleder i Akershus Ap. Her i rojalt selskap i 2017, da han var ordfører i Enebakk.

Penger og grenser

Det er særlig to hensyn som er viktige for Akershus dersom Vikens dager er talte: Fylkesøkonomien og hvor fylkesgrensene skal gå.

– Kanskje det viktigste er verdiene man tok med seg inn. For vår del er det Akershus energi. Hvis man får en oppdeling, så tar man ikke hensyn til hva fylkene hadde med seg inn. Det bekymrer Akershus, sier Slette til VG.

– Akershus hadde bedre økonomi på vei inn?

– Absolutt. Akershus hadde en dramatisk mye bedre økonomi på vei inn enn de to andre.

Kan tape på Viken-reversering

Akershus Ap frykter at en oppdeling av Viken vil gi Akershus dårligere økonomi enn da de gikk inn.

Viken fylkeskommune eier 100 prosent av Akershus Energi og 45 prosent av Østfold Energi – og Akershus får ikke nødvendigvis med seg alle sine tidligere eierandeler ut, ifølge en rapport fra Viken fylkeskommune. I tillegg kommer fond og gjeld de tre tidligere fylkene tok med seg inn.

– Et annet punkt som er viktig for Akershus, er hvor disse fylkesgrensene skal gå og hva man skal gjøre med kommuner som ønsker å endre hvilket fylke de tilhører.

KOMPLIKASJONER: Hadelands tre kommuner kan havne i hvert sitt fylke hvis Viken utgår. Her ved Granavolden Gjæstgiveri i Gran.

Slette trekker frem Hadeland som det beste eksempelet på denne problemstillingen: I dag ligger Gran kommune i Innlandet, Jevnaker kommune i Buskerud-delen av Viken og Lunner kommune i Akershus-delen.

– Hvis du deler opp fylkene slik det er foreslått, vil Hadeland-regionen havne i tre forskjellige fylker. Forskjellige systemer for opptak til videregående skole, for alt.

– Det er viktig for Akershus at vi må være positive hvis kommuner ønsker å endre tilhørighet.

Hasteinnkalt til møte

Tirsdag er representantskapet i Akershus Ap til nytt møte. Sist stemte flertallet for å beholde Viken, men etterpå har halvparten av kommunelagene gått imot dette.

– Utgangspunktet vårt er at vi skal ha et møte i representantskapet i Akershus for å ta en avsjekk med de som gjorde vedtaket om at vi ønsker å beholde Viken. Vi vil ta en runde til fordi det har vært så mange vedtak i lokallagene, sier Slette.

– Så har nok Østfold og Buskerud et sterkt ønske om felles avtale, men hva som blir prosessen fremover avhenger hva som kommer ut av møtet i representantskapet i Akershus i morgen.

VIKEN-VENN: Kunnskapsminister Tonje Brenna.

Akershus kan snu

– Tror du det blir kampvotering om Viken på representantskapsmøtet på lørdag eller kan dere finne en samlende løsning før det?

– Jeg tror det kommer til å bli en avstemning, fordi det er mange som føler veldig sterkt om dette. Men det kommer litt an på hva representantskapet i Akershus går inn for i morgen.

– De kan snu?

– Ikke nødvendigvis det, men kan hende de sier at vi er nødt til å finne løsning for beste for Akershus, uten at de endrer på standpunktet eller vedtar noe annet.

– Kommer dere til å ha en avstemning om oppløsning i morgen?

– Nei, vi har ikke lagt opp til avstemning i morgen, men å sjekke med representantskapet hvordan stemningen er. Det kan hende det leder til en avstemning, men kan også være et så tydelig signal at det ikke trengs.