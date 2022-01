Nå blir det billigere å ta lappen

Å ta førerkort på bil kan være en kostbar fornøyelse. Nå senkes gebyret hos Statens vegvesen noe.

Av Ivar Brandvol

Publisert: Nå nettopp

Fra nyttår ble det for en gangs skyld litt billigere. Gebyret til Statens vegvesen ble satt ned fra 2020 til 1590 kroner for å ta førerkort klasse B.

– Å få muligheten til å kjøre bil er en viktig milepæl for mange unge, men også en relativt kostbar investering. Jeg er glad for at gebyrene nå er satt noe ned, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap).

Har gått gjennom kostnadene

Bakgrunnen for at justeringen er at Statens vegvesen har hatt en gjennomgang av kostnadene for teoriprøven og oppkjøringen.

– Statens vegvesen har gjort en vurdering av gebyrene slik at de er riktige for å betale kostnadene for disse tjenestene, sier Nygård.

Leder kommunikasjon og bærekraft i Norges trafikkskoleforbund Ingunn Haavi Finstad sier at de forholder seg til prisnivået bestemt av myndighetene.

– Samtidig er vi opptatt av at elevene er godt forberedt når de kommer til førerprøven. God opplæring på trafikkskolene, med rom for refleksjon og modning i opplæringsløpet, bidrar til Nullvisjonen og skaper trygge trafikanter, sier Finstad.

Flere tar førerkort

I 2021 ble det gjennomført om lag 152.000 praktiske førerprøver hos Statens vegvesen. Dette var en markant økning fra 2019 hvor det ble gjennomført om lag 139.000 praktiske førerprøver.

Tidligere har flere trafikkskoler og elever klaget over lang ventetid på oppkjøring.

Statens vegvesen opplyser at de denne høsten har utdannet 24 nye sensorer, som begynner arbeidet sitt nå i januar. I tillegg er det ansatt 28 ny sensorer, og ytterligere 20 vil starte på opplæring høsten 2022. Håpet er at det skal bidra til å få unna oppkjøringene raskere.