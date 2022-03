JOBBER MED SAKEN: Justisminister Emilie Mehl (Sp) sier regjeringen jobber for å finne løsninger på transport av flyktninger.

Justisministeren: Vurderer luftbro for ukrainske flyktninger

Regjeringen ser nå på hvordan de kan arrangere statlig transport av ukrainere på flukt.

Publisert: Nå nettopp

Regjeringen har fått kritikk, blant annet fra Venstre, for at de ikke har etablert en luftbro for flyktninger fra Ukraina til Norge. Foreløpig overlates det til flyktningene selv å reise til landet de vil søke opphold i.

En luftbro betyr hyppig flytrafikk mellom steder i en periode på grunn av spesielle forhold.

Nå sier justisminister Emilie Mehl (Sp) til VG at en statlig organisert luftbro eller henting av flyktninger ved hjelp av Politiets utlendingsenhet er noe de nå ser på:

– Dette har Norge nyttige erfaringer med, som vi har med oss i de vurderingene Norge nå gjør av hvordan vi skal hjelpe flest mulig, best mulig, skriver ministeren i en e-post.

Avviser kritikk

Torsdag redegjorde justisminister Mehl om Ukraina-krisen i Stortinget. Sentralt sto hva som gjøres for å hente flyktninger til Norge. Da opplyste hun at rundt 2,5 millioner flyktninger så langt har kommet til Ukrainas naboland.

Som Bergens Tidende meldte forrige uke, har Mehl fått kritikk fra opposisjonen, som mener hun har etterlatt et inntrykk av at Norge venter på en fordeling av flyktninger fra EU.

– Hvordan kommenterer justisministeren BTs sak om at de andre nordiske landene bekrefter at det IKKE foregår forhandlinger i EU om byrdefordeling – mens du tidligere har hevdet at det pågår et arbeid i EU for å koordinere medlemslandenes behov?

– Til Stortinget gjorde jeg det klart at det foreløpig ikke har kommet i stand en konkret europeiske fordelingsmekanisme, men at det nå pågår et arbeid i EU med å koordinere EU landenes behov. Ved iverksettelse av direktivet for midlertidig beskyttelse i EU ble det etablert en «Solidaritetsplattform» ledet av Kommisjonen.

Kommisjonen skal koordinere samarbeidet og utveksling informasjon mellom landene, særlig når det gjelder mottakskapasitet og behovet for bistand, forklarer hun.

– Norge er ikke bundet av EU, og tar egne beslutninger om disse spørsmålene, men for at dette skal skje på en ordnet og ansvarlig måte er det viktig å ha kontakt med de andre landene.

– Dette stemmer ikke

– Opposisjonen på Stortinget (Høyre) mener at du har etterlatt et inntrykk av at Norge venter på en fordeling av flyktninger fra EU. Hvordan vil du evt. rette opp dette inntrykket hvis det ikke stemmer?

– Høyre må stå for sin egen tolkning, men dette stemmer ikke. Regjeringen jobber med ulike løsninger for å hente flyktninger fra Ukrainas naboland. Norge har fått en anmodning om å motta flyktninger fra Moldova som vurderes nå. Ingen EU-land har så langt bedt om bistand til å overføre flyktninger til Norge.

– Vi vurderer anmodninger på selvstendig grunnlag, men mener det er viktig for flyktningene å få på plass gode løsninger sammen med de andre landene i Europa.

Vil ikke tallfeste

Mehl vil ikke svare på hvor mange flyktninger Norge kan ta imot:

– Det kommer helt an på hvordan krigen utvikler seg, og er ikke klokt å tallfeste nå. Regjeringen rigger Norge for å håndtere verdens raskest voksende flyktningkrise etter andre verdenskrig, og følger situasjonen nøye.

– Når kan regjeringen komme opp med et tall på hvor mange flyktninger fra krigen Norge kan ta imot?

Så lenge Russland fortsetter å angripe sivile mål og føre en hensynsløs krig mot Ukraina vil denne situasjonen være i utvikling. Det er ikke ansvarlig å tidfeste dette nå.

Hun fraråder fremdeles at private henter flyktninger til Norge.