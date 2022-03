LEDER: Tuva Todnem Lund er leder i Norsk Studentorganisasjon (NSO).

Her er det billigst og dyrest som student

Mange studenter bruker mesteparten av studiestøtten sin på husleie, og enkelte steder er dyrere enn andre.

Publisert: Nå nettopp

Det kan være dyrt å være student. Spesielt om du bor i byer som Oslo, Trondheim og Bergen. Bor du i Volda derimot, kan du regne med å ha igjen penger på konto etter å ha betalt husleien.

I en undersøkelse utført på vegne av Norsk studentorganisasjon (NSO) viser at det er klart billigst å være student i Volda. Leieprisene her er billigere enn noe annet sted i landet, med en snittpris på 5164 for et sted å bo.

Det vil alltid være litt forskjell i prisene, fordi det er forskjellige boliger ute på markedet. Enten om det er et rom i et kollektiv, en hybel eller en leilighet.

Analyserte utleiemarkedet

I den aktuelle undersøkelsen har det danske analysebyrået Analyse & Tall har sammenlignet boligannonser i landets studentbyer fra juni til desember 2021. Tallene er hentet fra Finn.no og Hybel.no.

Dette skal være plattformene flertallet bruker for å finne bolig, ifølge en rapport fra Forbrukerrådet i 2021. På landsbasis kostet det i snitt 10389 kroner i måneden å leie bolig, i den aktuelle periode, viser undersøkelsen.

Undersøkelsen er gjort på vegne av NSO, og målet har vært å finne ut hvordan det faktiske utleiemarkedet ser ut i utvalgte byer. Det ønsket NSO etter at deres egen studentboligundersøkelse fra 2021 viste at den nasjonale dekningsgraden av studentboliger var på kun 14,75 prosent.

Dyrest i Oslo

Marit Falla Eriksen er 30 år, studerer til å bli sykepleier å bor i Oslo.

Hun og en venn deler en leilighet i Oslo, og betaler rett under 7200 hver. Leiligheten er mellom 50 og 60 kvadratmeter. De andre regningene er ikke inkludert i husleien.

Marit er 30 år og da har hun rett på to år med ekstra studielån, men det tredje året vil hun få det vanlige beløpet utbetalt av Lånekassen.

Nå har hun to deltidsjobber ved siden av studiene. Det er fordi hun sparer penger til det året hun ikke får ekstra studiestøtte.

Marit Falla Eriksen er 30 år og studerer til å bli sykepleier. Hun mener utleieprisene i Oslo er altfor høye for studenter.

– Jeg skulle gjerne ønske at jeg også kunne vie 100 prosent av tiden til studiene. De siste to månedene har jeg jobbet 50 prosent ved siden av heltidsstudier, sier hun.

Hun synes det er synd at en by som Oslo er så dyr å leve i for studenter som henne.

– Hvis det hadde vært mulig med lik husleie som man har i Volda hadde det vært en ekstrem lettelse. Da hadde jeg viet all tiden til studiene mine, det er en fulltidsjobb, sier Eriksen.

Billigst i Volda

Sindre Rabbel Tronstad er 23 år og bor i Volda. Der studerer han til å bli grunnskolelærer.

– Jeg betaler 4500 kroner i måneden og bor på 150 kvadratmeter med tre andre. Soverommet mitt er på 18 kvadratmeter. Det er nesten for stort for min del, sier han.

Sindre Rabbel Tronstad er 23 år og bor i Volda. Til daglig studerer han til å bli grunnskolelærer i Volda.

Han vet at andre studenter ikke har det likt.

– Det nesten noe man ikke setter stor nok pris på. Det er kjempegodt. Du hører på nyhetene, spesielt nede i Oslo-området, at man må jobbe ved siden av for kunne holde ut. Her i Volda er det sånn at hvis du jobber ved siden av da lever du luksus.

Selv jobber han ikke ved siden av studiene.

– Jeg har det fint, og har mer en nok igjen av studiestøtten i slutten av måneden. Jeg misunner på ingen måte de som studerer i storbyen. Det blir med en gang veldig dyrt.

Info Så dyrt er det i de største studentbyene: Oslo, Bergen og Trondheim er Norges største studentbyer. I undersøkelsen gjort for NSO har de sett på snittprisen på ulike boligtyper. Oslo: Bofellesskap vil i snitt koste 6 684 kr/mnd

Hybel vil i snitt koste 9 430 kr/mnd

Leilighet vil i snitt koste 14 839 kr/mnd Bergen: Bofellesskap vil i snitt koste 5 389 kr/mnd

Hybel vil i snitt koste 6 980 kr/mnd

Leilighet vil i snitt koste 11 877kr/mnd Trondheim: Bofellesskap vil i snitt koste 5 476 kr/mnd

Hybel vil i snitt koste 6 209 kr/mnd

Leilighet vil i snitt koste 12 016 kr/mnd Vis mer

– Vi er bekymret

NSO er en norsk interesseorganisasjon for studenter i Norge, som representerer rundt 250.000 studenter ved norske universiteter og høyskoler.

De mener at tallene i undersøkelsen viser at det studentene får i studiestøtte ikke er nok til å dekke utgiftene en student har.

– Undersøkelsen viser at en student i snitt har 1098 kroner å leve for i måneden når husleien er betalt. Det sier seg selv at det ikke er nok. Vi er bekymret for at studentene må jobbe istedenfor å studere, sier Tuva Todem Lund.

Hun mener studiestøtten må opp og at leieprisene og de høye utgiftene blant studentene er med på å skape et skille.

– Vi er bekymret for at studenter må jobbe istedenfor å studere. Det skaper også et skille mellom de som ikke har jobb og ikke får noe hjelp, og de som får hjelp hjemmefra eller har godt betalte jobber, sier hun.