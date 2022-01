HØYE FLAMMER: Brannvesenet fikk melding om tre-fire meter høye flammer da de rykket til en brann i en lagerbygning i Tønsberg nyttårsnatten.

Året startet i flammer: − Svært hektisk

Fest, flammer og fulle folk preget nyttårsnatten. Slik startet 2022 i Norge.

Av Håkon Kvam Lyngstad

Det har vært en travel første natt i 2022 for nødetatene i hele landet.

– Svært hektisk, oppsummerer operasjonsleder Ottar Steinstø i Sør-Øst politidistrikt til VG tidlig på morgenen første nyttårsdag.

– Jeg tror ikke det er mange patruljer som har hatt det rolig. Vi har hatt tolv forskjellige brannmeldinger – ti av dem inneholdt fyrverkeri. Det har gått i ett.

– Det er psykiatri, husbråk, ruskjørere, og en del branner. Det er menyen akkurat nå, sa operasjonsleder Steinstø til VG tidligere samme natt, rundt klokken 03.00.

– Og det koker fortsatt, la han til da.

At det har vært flere branner i distriktet hans akkurat i natt, mener operasjonslederen ikke er tilfeldig.

– Det er absolutt rimelig å anta at det har med fyrverkeri å gjøre. I natt er det en del branner i søppelbøtter. Og de begynner ikke å brenne uten videre, sier Steinstø.

Brann i lagerbygg

Det er ikke bare i søppelbøtter det har brent i natt. Brannvesenet i Vestfold meldte natt til lørdag om en brann i et lagerbygg i Tønsberg.

– Klokken 23.46 rykket brannmannskapene ut etter melding om tre-fire meter høye flammer i veggen på lagerbygget, skrev brannvesenet på Twitter. De hadde raskt kontroll, opplyste de.

– Da vi kom var det en voldsom brann utvendig, vi fikk slått den ned og dermed kjapt kontroll på området som sto i flammer, sier brannmester Kenneth Stensrud som ledet første brannressurs på stedet.

Engangsgrill innendørs – en til sykehus

Samme trend sees over hele landet. I Oslo har 110-sentralen meldt om flere branner, både i søppelcontainere, en veranda og i en leilighet.

Like før klokken ett var brannvesenet på vei til en leilighet i Ullevålsveien for å kontrollere en leilighet hvor det var blitt avfyrt fyrverkeri innendørs.

Ved en søppelcontainer i Veivetstubben, var brannvesenet nødt til å holde avstand til en brann som hadde oppstått i den:

– Containeren er full av fyrverkeri, så vi holder litt avstand under slukkearbeidet, skrev brannvesenet på Twitter.

Også i Trøndelag var natten preget av ild. I Trondheim var det brann både i en parkeringskjeller under et varehus på Tiller, og i et vernet trehus i sentrum.

I Levanger ble en kvinne fraktet til sykehus etter å ha pustet inn kullos. Hun hadde tent opp en engangsgrill inne i leiligheten sin. Det var ingen ild, men mye røyk.

På Vestlandet har brannvesenet rykket på meldinger om brann i en sofa og mange søppelbøtter i Bergen – og i en tremannsbolig på Voss.

Kvelertak og brukket nese

Det er likevel ikke bare flammer og fyrverkeri som har gitt nødetatene mange oppdrag gjennom natten. Fulle folk på fest har også bidratt til nyttårskok for politiet.

I Froland i Agder fikk politiet melding om at peronser skjøt raketter mot et nabohus. Da politiet kom til stedet, ble de utsatt for vold, og fire personer ble pågrepet.

Politiet i Nordland meldte klokken 02.32 nyttårsnatten om en fest som var ute av kontroll på Hauan i Fauske. Der ble to menn i 20-årene pågrepet, etter at også de hadde gått til angrep på politiet.

– Patruljen skulle roe gemyttene på stedet, og ble angrepet. En betjent ble blant annet tatt kvelertak på, melder politiet.

Operasjonsleder Mari Lillestø i Nordland politidistrikt sier til VG at politibetjentene har blitt undersøkt på legevakta, men at de ikke var fysisk skadet.

– En helt vanlig nyttårsaften med festing, litt slåssing og forskjellige ordensforstyrrelser. Det har vært helt overkommelig. Vi har oppbemannet i anledning nyttårsaften, så det har gått helt fint, sier hun om oppdragsmengden natt til lørdag.

Også til Elverum rykket politiet til et slagsmål. Der slåss to kvinner, og den ene av de to endte på legevakten med mulig brudd i nesen.

Mindreårig med champagnesabel kjørt hjem til mamma

Politiet ba i Tromsø foreldre om å hente hjem mindreårige barn fra en fest på Røstbakken, som roet seg først etter klokken 01.00.

Det var mye støy fra stedet, med flere musikkanlegg i drift, ifølge politiet. De anslår at det var mellom 200 og 250 ungdommer på stedet, og melder at de fleste så ut til å være under 18.

Også i Fredrikstad har politiet støtt på mindreårige festdeltagere som har måttet reise hjem. På Twitter meldte politiet at en beruset 17 år gammel gutt er anmeldt for bæring av kniv på offentlig sted rundt midnatt nyttårsaften.

– Forklaringen var at han skulle sable en champagneflaske. Han ble kjørt hjem til mamma, skrev politiet på Twitter.

Gutten ble påtruffet av politiet på Tollbodkaia i Fredrikstad sentrum.