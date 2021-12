FHI om karantene-frykt: Bør prioritere å ha barna på skolen

Derfor anbefalte ikke FHI å forlenge skoleferien – eller ha digital undervisning for barna nå før jul.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Før denne ukes innstramninger, vurderte regjeringen om skolene skulle slutte tidligere og ta lang juleferie.

Hverken Helsedirektoratet, Utdanningsdirektoratet, Folkehelseinstituttet (FHI) eller Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) anbefalte å forlenge juleferien for barna.

– Her er det forholdsmessighetsvurderinger som teller inn, altså hvor mye vinner vi smittevernmessig mot hvor stor tiltaksbyrden er, sier avdelingsdirektør i FHI, Line Vold til VG.

– Det ligger i regjeringens strategi at man skal beskytte barn og unge, og vi vet at tiltaksbyrden ved å stenge skoler er stor. Og så vet vi at effekten med å bruke gult og rødt nivå – trafikklysmodellen – er stor. Vi har tidligere hatt suksess med å bruke trafikklysmodellen i situasjoner der det har vært økt smittepress for å snu utviklingen, gjerne sammen med jevnlig testing, sier hun.

– Bør prioritere å ha barna på skolen

Åpne skoler og tjenester er den eneste måten å ivareta utsatte barn på en forsvarlig måte, påpekte FHI i sine faglige råd til regjeringen.

– Det er klart at for sårbare barn og unge er utfordringen spesielt stor når man ikke har det hjelpeapparatet og det apparatet som er på skolen. Så vet vi at det er en utfordring hvis man skal ha hjemmeundervisning, for en del elever som bor trangt og kanskje har mindre gode forutsetninger for å kunne lære digitalt, sier Vold.

– Vil dere advare foreldre mot å ta unger ut av skolen hvis de gjør det for å unngå karantene på julaften?

– Ja, vårt syn er at man bør prioritere å ha barna på skolen. Og rent smittevernfaglig ser vi ingen grunn til å holde dem hjemme, sier hun.

I tillegg er risikoen for alvorlig sykdom veldig lav for barn barn som blir smittet, legger Vold til.

– Dette er jo ikke en alvorlig sykdom for barna. Så er det viktig for barn og ha en vanlig skolehverdag, og tiltaksbyrden ved å stenge skoler vet vi jo er høy. I våre vurderinger legger vi til grunn at man skal ha en lavest mulig tiltaksbyrde for barn og unge og at vi har ha trafikklysmodellen tidligere.

Har forståelse for hjemmeundervisning

Vold sier at FHI har forståelse for at det er utfordrende for skolene nå, med de siste endringene i karantenereglene.

– Med mange nærkontakter i skolen som kan være smittet, så blir det utfordrende fordi at mange lærer kan havne i karantene, og dermed bli vanskelig å drifte skolene. Det ser vi i Oslo, som har gått over til digital undervisning nå.

– Dere har forståelse for det?

– Vi har forståelse for at det kan være et grep man må ty til nå, fordi at det er krevende for skolene med bemanning. Både gult og rødt nivå krever mer bemanning. Og det er også en jobb som må gjøres for å kunne gå over til gult og rødt nivå, og det er klart at det er krevende for skolene, særlig i en situasjon hvor mange nå vil være nærkontakter og vil havne i karantene.

Vold sier at FHI ikke har gitt råd til Oslo kommune om å gå over til digital undervisning.

– Vi er i løpende dialog med Oslo, men jeg er ikke kjent med at vi har gitt spesifikke råd om det.

FHI: Kan gi økt smitte

I sine faglige råd til regjeringen skrev FHI at skolestegning at skolestegning kan gi økt smittespredning:

– Hvis tiltakene skal ha positiv effekt, må de bidra til å dempe smittespredning. Det eksisterende kunnskapsgrunnlaget gir ikke belegg for dette. Erfaringer fra Norge hittil i pandemien tilsier tvert imot at skolestenging kan gi økt smittespredning. Vi har nå også et omfattende kunnskapsgrunnlag om de negative konsekvensene av smitteverntiltak rettet mot barn og unge, skriver de.

Grunnen er ifølge FHI at smittespredningen øker i skoleferier, som utviklingen viste etter fjorårets juleferie, samt årets vinterferie og sommerferie.

– Forrige juleferie ble avviklet med strengere kontaktreduserende tiltak enn vi har nå, sannsynligvis også med bedre etterlevelse i befolkningen. I juleferier er det mye sosialt samvær innendørs, og mye samkvem mellom generasjoner. Elevene blir også utilgjengelige for testing. Dermed er en forlengelse av juleferien potensielt risikabelt. Sannsynligvis vil det bidra til økt smittespredning heller enn å redusere den.

– En tilleggsbegrunnelse for tidlig juleferie er ofte at man ønsker å unngå karantene i julen. Det er imidlertid ikke forholdsmessig å innskrenke barns rett til skolegang med en slik begrunnelse, skriver FHI.