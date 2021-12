UVAKSINERTE: I uke 49 og 50 var det flere nye pasienter innlagt på sykehus som er uvaksinerte.

60 prosent av nye innlagte var uvaksinert

Av alle nye innlagte i forrige uke var 60 prosent uvaksinert, viser FHIs ukesrapport. 38 personer hadde mottatt en tredje vaksinedose. – Det å takke ja til vaksine er det viktigste vi gjør nå, sier FHIs Line Vold.

Av 221 nye innlagte pasienter med covid-19 som hovedårsak i uke 50, var 133 uvaksinerte.

Det utgjør 60 prosent av de nye innlagte i uke 50, viser FHIs siste ukesrapport.

80 personer (36 prosent) var vaksinerte.

– Andel nye pasienter per uke som er fullvaksinert, har vært høyere enn andelen uvaksinerte fra uke 41 til uke 48, i uke 49 og 50 var det flere nye pasienter innlagt på sykehus som er uvaksinerte, skriver FHI.

Seks innlagte pasienter var delvaksinert, og to pasienter fikk sin første dose mindre enn 21 dager før prøvedato.

Blant 830 nye pasienter innlagt i sykehus mellom uke 47–50 er det 458 som ble screenet. Blant de 458 var det én som fikk påvist omikron, som er den første registrerte omikron-innleggelsen i landet.

– Vi har regnet med at det vil skje, og foreløpig er det ikke registrert mer enn én pasient. Det er langt lavere enn for eksempel i Danmark. Det kan være en indikasjon på at vi ligger noe etter danmark i omikron-utviklingen, sier FHI-direktør Camilla Stoltenberg til VGTV.

– Tredje dose kan ha stor påvirkning

Av de 80 vaksinerte personene som ble innlagt forrige uke, hadde 38 av disse mottatt en tredje vaksinedose mot coronaviruset.

FHI skisserer effekten av oppfriskningsdoser, og skriver at det å tilby det til alle over 18 år kan ha stor påvirkning på å redusere smittespredning og flate ut kurven

– Rapporten viser at det å få gitt flest mulig en boosterdose har en ganske stor effekt på utviklingen av epidemien videre i Norge, sier avdelingsdirektør i FHI, Line Vold, til VGTV.

– Det å takke ja til vaksine er det viktigste vi gjør nå.

Onsdag var det til sammen 316 innlagte coronapasienter på norske sykehus. Det er 21 færre enn dagen før.

Det har vært en kraftig økning i antall nye pasienter innlagt i aldersgruppe 45-64 år – fra 68 i uke 49 til 111 i uke 50. I øvrige aldersgrupper har det vært en nedgang, skriver FHI.

På det høyeste siden våren 2020

I rapporten skriver FHI at antall nye innleggelser med covid-19 som hovedårsak øker sakte og nå er på det høyeste nivå siden våren 2020.

– Selv om risikoen for alvorlig forløp er lav, særlig for vaksinerte, vil den store smittespredningen i samfunnet føre til stadig flere alvorlige sykdomstilfeller.

I de nye modellerings-scenarioene om omikronvarianten av coronaviruset skisserer FHI ulike spredninger av varianten.

Dersom omikron får en spredningstakt som svarer til en doblingstid på fire dager, antar FHI at utbrudd kan holdes under kontroll dersom tiltakene reduserer smitteraten med 40 prosent eller mer.

I et mer pessimistisk scenario, der mutasjonen sprer seg med en raskere doblingstid på 2.4 dager, viser modellene at mer enn tre millioner mennesker – altså mer enn halvparten av befolkningen – kan bli smittet før februar.