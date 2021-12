PENGER: Regjeringen melder at summen kan øke om coronatiltakene fortsetter langt inn i 2022.

Vil gi coronastøtte på 140 millioner til studentene

Regjeringen foreslår å gi universiteter, høyskoler og fagskoler 100 millioner kroner, og studentsamskipnadene 40 millioner kroner.

Av Bastian Lunde Hvitmyhr

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Målet med støtten er å motvirke utfordringer som har dukker opp på grunn av pandemien, og skal gå til både faglig og sosiale tiltak.

Det melder regjeringen i en pressemelding.

Støtten som går til studiestedene skal brukes til å «gi studentene ekstra faglig støtte og forhindre at de blir forsinket eller slutter på studiene som en følge av pandemien».

– Veldig krevende for studentene

Studentsamskipnadene kan få 40 millioner kroner til å opprette sosiale og psykososiale tilbud.

– Pandemien slipper ikke taket og det blir mer digital undervisning og færre muligheter for å treffes mange sosialt. Vi vet at dette er veldig krevende for studentene, sier utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) i pressemeldingen.

Info Slik skal pengene brukes: 100 millioner kroner til tiltak for å sikre progresjon for studentene. Målet er å bidra til god og tett faglig oppfølging for å sikre progresjon og at de ikke faller fra studiene.

40 millioner kroner til samskipnadene til oppfølging av studentene i 2022, med føring om at de skal sikre sosial og psykososial oppfølging av studentene, og at studentene skal involveres i hvordan pengene best kan brukes.

Kilde: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/regjeringen-vil-gi-140-millioner-til-a-hjelpe-studentene-faglig-og-sosialt/id2892891/ Vis mer

Studentene har det tungt under pandemien. Unge med lav lønn er hardest rammet, ifølge en rapport fra SSB.

Regjeringens skriver at om forslag blir vedtatt i Stortinget så blir pengene delt ut så rask som mulig. De vil da komme tilbake til hvordan støtten blir fordelt mellom landets studiesteder og skipnader.

Vurderer ulike former for inntektssikring

Sist uke skrev VG at studenter sliter etter at de nye coronatiltakene ble innført. Studenter fortalte da at de mistet lønn fra deltidsjobbene.

Norsk studentorganisasjon (NSO) krever en støtte for studenter som mister inntekten sin og SV-politiker Freddy André Øvstegård vil be regjeringen innføre dagpenger for studenter.

Utdanningsministeren varslet at det ville komme en tiltakspakke. Kunnskapsdepartementet opplyser til VG mandag at forslaget til coronastøtten som ble lansert nå, er den støtten som var varslet at ville komme sist uke.

Regjeringen vurderer også ulike former for inntektssikring for studenter som de vil komme tilbake til når det er klart. Fra før har regjeringen innført strømstøtte til studenter.

– Dette er for smått

Tidligere utdanningsminister, under Solberg-regjeringen, Henrik Asheim (H) mener beløpet som utdanningsministeren kommer med er for lite.

– Dette er for smått fra regjeringen. Her må det kraftigere tiltak til enn det de har kommet med så langt. Denne regjeringen foreslo opprinnelig å kutte penger til studentvelferd med 20 millioner neste år, så det er bra de snur, sier Henrik Asheim (H) til VG.

Henrik Asheim (H) var utdanningsminister i den forrige regjeringen fra 2020 til 2021.

Han tror flere studenter har lagt opp til å jobbe i julen for å ha penger til vårsemesteret, men at de nå ikke får muligheten på grunn av coronatiltakene.

– Det er rart at ikke regjeringen kommer med noen som helst tiltak for å avhjelpe studenter med økonomien fremover. Det ligger allerede en løsning klar i Lånekassen som gjør at studenter kan få ekstra stipend og lån dersom de har inntektsbortfall og trenger en håndsrekning, sier han.

Kan komme mer

Utdanningsminister Ola Borten Moe ønsker at institusjonene samarbeider med studentene for å bestemme hvordan støtten skal brukes.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp).

– Hvis vi må ha smitteverntiltak langt inn i neste år eller må stramme inn ytterligere, vil jeg vurdere om det trengs mer penger. Vi vil også vurdere om det er behov for ekstraordinære tiltak for studenter som har mistet deltidsjobben, sier Moe.