Mann i 20-årene skutt i Oslo: Én person pågrepet

BRYNSENG (VG) Politiet har pågrepet én person etter skyting i Oslo. En mann i 20-årene er alvorlig, men ikke livstruende skadet.

En person er pågrepet etter skyteepisoden på Brynseng i Oslo mandag kveld, bekrefter Arild Stenersen ved krimvakta i Oslo politidistrikt til VG.

– Vi kan ikke utelukke at flere er involvert, men per nå leter vi ikke etter flere enn den som er pågrepet, sier han til VG.







Politiet ønsker ikke å si noe mer om den pågrepne eller om det var en relasjon mellom den pågrepne og fornærmede.

Politiet sperret av et større område ved T-banens stasjon på Brynseng i Oslo og er på plass med flere patruljer, etter at en mann i 20-årene ble skutt mandag kveld.

Ifølge politiets innsatsleder på stedet mandag kveld, er tilstanden til fornærmede alvorlig, men ikke kritisk.

– Fornærmede er skutt i mageregionen, sa innsatsleder Brian Skotnes til VG mandag kveld.

Natt til tirsdag sa krimleder Arild Stenersen til NTB at de lette etter en navngitt person. Han ønsket ikke å gå inn på detaljer om hva som er bakgrunnen for at politiet leter etter denne personen.

– Var det den navngitte personen som ble pågrepet?

– Ja, det stemmer, sier Stenersen til VG.

Ifølge politiet har de ikke opplysninger om hendelsesforløpet eller bakgrunnen for skytingen. De avhører vitner på stedet og sikrer bilder fra overvåkningskameraer.

– Vi har sikret en rekke spor på stedet og har en god driv fremover i saken, sier Skotnes.

En person ble anholdt og avhørt mandag. Han er sjekket ut av saken.

Ikke tilfeldig oppgjør

Vitner på stedet sier til VG at politiet har søkt gjennom en T-banevogn før passasjerene fikk slippe ut.

– Bør folk i Oslo ha grunn til å være bekymret?

– Vi har ikke grunn til å tro at dette er noe tilfeldig oppgjør, sier Skotnes.

Tbane-trafikken var lenge stoppet forbi stasjonen, men er i 22.20-tiden i gang igjen.

Han sier at de har flere hypoteser om hvilken relasjon det er mellom fornærmede og gjerningsperson(er), men vil ikke utdype disse. Politiet har en enhet ved sykehuset og håper å få snakket med den fornærmede etter hvert.

Den fornærmede har ifølge politiet vært sammen med noen andre personer som de også håper å få snakket med.

Politiet forteller at det er god kameradekning på stedet nær T-banen, og at de jobber med å gå gjennom bildene.

Det er foreløpig ikke funnet noe våpen på stedet, ifølge politiet.

Monica Govenius sto på perrongen da skuddene falt.

– Jeg har ikke sett noe, men hørte to skudd her oppe fra. Så kom 6–7 ungdommer løpende ned på perrongen og begynte å løpe over skinnegangen, sier Govenius.

VITNE: Monica Govenius.

Hun satte seg inn i T-banen som ankom rett etter skuddløsningen. Tre av ungdommene kom inn i vognen. Govenius varslet føreren, rett etter kom politiet.

– Politiet tok ut de tre ungdommene, men jeg vet ikke om de ble arrestert, sier Govenius.

Hun sier at timen siden hendelsen har vært kaotisk.

-Jeg synes det er veldig skremmende og er lei meg over at slikt skjer i Oslo hele tiden, sier Monica Govenius.

Brynseng stasjon ligger mellom Etterstad og Teisen øst for Oslo sentrum og betjener fire T-banelinjer.

GRANSKER: Politiet undersøker åstedet på Brynseng T-banestasjon øst i Oslo.

Ingrid Raskolsen satt på T-banen mot Ryen. Rundt klokken 20.30 stanset toget på Brynseng.

– Det kom en mann løpende, kledd i hettegenser. Først trodde jeg han skulle rekke T-banen, men han snudde og løp mot Helsfyr. Han løp så fort at jeg la merke til ham. Det virket som om han ville bort fra stedet, forteller Raskolsen.

En ung kvinne forteller til VG at hun ble oppringt av søsteren, som var vitne til hendelsen.

– Hun sa det hadde vært to skudd på Brynseng, rett foran stedet hvor vi skulle spise. Hun ba meg komme umiddelbart, fordi hun ble ganske redd. Hun så at gjerningsmannen dro mot T-banestasjonen, sier kvinnen til VG.