PRESSEKONFERANSE: Regjeringen skal holde en pressekonferanse om corona-situasjonen klokken 12.

Høie varsler endringer etter testkaos i flere kommuner

Flere kommuner har meldt at det er krevende med testing og smittesporing i forbindelse med skolestart.

Høie sier de har hatt tett kontakt med blant annet Bergen, Oslo og Molde om dette.

Det er siste døgn registrert en ny smitterekord i Norge med 1415 nye smittetilfeller, viser VGs oversikt. Det er særlig økt smitte blant unge nå etter at skolene er i gang etter ferien.

Helseministeren sier til NRK nyhetsmorgen at de har vært i kontakt med en del kommuner som opplever det som krevende med testing og smittesporing nå som smitten øker og skolene er på grønt nivå.

– Tydelige tilbakemeldinger

– Det har vi fått veldig gode og tydelige tilbakemeldinger på fra en del kommuner som nå har store utbrudd som Bergen, Oslo og Molde med at denne nye modellen er krevende. Vi har jobbet tett med de siste døgnet og vi vil i løpet av dagen i dag komme med endringer på dette som gjør det mer håndterbart for kommunene, sier Bent Høie.

Regjeringen skal holde en pressekonferanse om corona klokken 12.

Helseministeren forsvarer at skolene åpnet på grønt nivå etter ferien, selv om de aller fleste elevene ennå ikke er vaksinert.

– Ja, men jeg mener dette var riktig for dette er og den gruppen som vi nå vet har ganske store negative konskevenser av å ikke få være sammen. Vi ser spesielt at yngre som har utfordringer fra før hvis de ikke får muligheten til å være med på skole og være med på fritidstilbud, kan få ganske store helseutfordringer som følge av det, sier Høie og legger til at dette er grupper som i utgangspunktet tåler smitten mye bedre enn eldre.

Helseministeren peker på at det hele tiden er en avveining men at de ønsker at skolene i størst mulig grad skal kunne drive som normalt.

– Men vi har også vært veldig tydelige på at er det smitteutbrudd så skal kommunene bruke trafikklysmodellen fortsatt og skal kunne gå til f eks gult eller i verste fall rødt nivå.

Høie sier man må regne med økt smitte blant unge rett og slett fordi de ikke er vaksinert.

– Men vi er urolige for situasjon og det er også årsaken til at regjeringen ikke åpnet opp videre for halvannen uke siden som var planen, men skjøv på det slik at vi fortsatt er på trinn tre når det gjelder tiltak i samfunnet.

– Meteren gjelder fortsatt

Statsråden sier den største bekymringen nå er vi fortsatt har noen uker igjen til alle over 18 år har fått beskyttelse gjennom vaksineringen.

–Så derfor er vi nå avhengige av at folk er klar over at vi har ikke gjenåpnet Norge. Vi er på trinn tre. Meteren gjelder feks fortsatt i det offentlige rom og for fullvaksinerte. Vi må være hjemme hvis vi er syke vi må teste oss ved symptomer og vi må følge de reglene som er i samfunnet.

Det er nå 65 personer er innlagt på sykehus med covid-19, mens 15 får intensivbehandling ifølge VGs oversikt. Men selv om det har vært en økning, er det ifølge Høie liten sannsynlighet for at sykehusene blir overbelastet. De fleste som legges inn på sykehus nå, er ikke vaksinert.

– Smertegrensen på sykehusene er vi ikke i nærheten av ennå. I en normal influensasesong kan vi ha opp mot 200-300 pasienter liggende inne på sykehus.