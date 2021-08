ETTERRFORSKER DRAPET: Politiadvokat Fredrik Borg Johannessen.

Siktet for drapet på Bård Lanes: Skal ha planlagt fengselsflukt

Den drapssiktede mannen skal ha vært en av flere fanger som planla å rømme fra Ringerike fengsel. Han ønsker ikke å forklare seg for politiet.

Av Ådne Husby Sandnes

Publisert: Nå nettopp

20. april i år ble Bård Lanes (33) skutt og drept på Kilen i Tønsberg. Så langt er tre menn pågrepet og siktet for drap eller medvirkning til drap.

Politiet har så langt vært svært sparsommelige med opplysninger i saken. Under etterforskningen har flere fengslingskjennelser vært unntatt offentlighet.







Det gjenstår fortsatt en del etterforskning, men politiet mener at saken kan være ferdig etterforsket allerede i løpet av høsten.

DREPT: Bård Lanes (t.v.) og broren. Politiet mener drapet på Lanes var godt planlagt – og har tidligere uttalt at det kan ha en sammenheng med at Lanes tilhørte et narkotikamiljø i Tønsberg.

– Vi mener drapshandlingen fremstår godt planlagt. Vi undersøker derfor fortsatt om det kan være flere gjerningspersoner som har medvirket til dette, sier politiadvokat Fredrik Borg Johannessen til VG.

En av de siktede er en 31 år gammel mann. Politiet mener han skal ha kjørt skytteren, en 26 år gammel mann, til drapsåstedet.

SKYTTEREN: Politiet mener dette er den 26 år gamle mannen som skjøt Bård Lanes. Han døde senere av skadene på sykehus.

– Ringerike fengsel kontaktet oss i sommer med opplysninger om at 31-åringen var delaktig i rømningsplanlegging fra fengsel, og at disse planene var blitt avslørt, sier Borg Johannessen.

– Jeg mener dette sier noe om faren for at siktede vil ødelegge bevis i saken, sier politiadvokaten.

Stine Berger, leder ved Ringerike fengsel, bekrefter episoden:

– Jeg kan bekrefte at Ringerike fengsel litt tidligere i sommer avdekket noe som kan indikere et planlagt rømningsforsøk. Dette ble håndtert i tråd med gjeldende rutiner og jeg kan ikke kommentere hvem som har vært involvert i episoden, sier Berger til VG.

Øivind Sterri forsvarer mannen. Han ønsker ikke å kommentere opplysningene.

VAR HER: Bård Lanes var innom her på Brun og Blid før han ble skutt.

Den 31 år gamle mannen nekter straffskyld. I en fengslingskjennelse går det frem at han er mistenkt for å ha tatt drastiske skritt for å forsøke å fjerne spor etter drapet.

Borg Johannessen bekrefter at skytterens klær, og DNA-spor fra ham, ble funnet i en utbrent bil på Sem. Bilen var registrert på 31-åringen, og politiet mener det var eieren selv som tente på den. Politiet mener bilen ble brukt under drapet, ved at 31-åringen kjørte skytteren til Kilen utenfor Tønsberg sentrum.

Spor på åstedet viser at skytteren løp etter Bård Lanes på parkeringsplassen utenfor solstudioet Brun og Blid, før han løsnet skudd mot Lanes, som selv hadde en tilknytning til et narkotikamiljø i byen, ifølge politiet.

– Det er politiet som må bevise utover enhver rimelig tvil at det er han som har skutt, og det mener vi at de ikke har gjort, sier 26-åringens forsvarer, Javeed Shah, til VG.

Etterforskningen har vist at Lanes ble truffet av ett skudd. Han ble fraktet til sykehus, men livet sto ikke til å redde.

– Vi mener at Lanes ikke var et tilfeldig offer, sier politiadvokat Borg Johannessen.

– Vi mener også å ha kommet nærmere et motiv for drapet, men kan dessverre ikke gå nærmere inn på hva dette er, sier politiadvokaten.

STENGTE SØPPELKASSER: Politiet stengte søppelkassene etter drapet. De har fortsatt ikke funnet et drapsvåpen.

Politiet har fortsatt ikke funnet drapsvåpenet, forteller politiadvokaten. Alle de siktede forholdt seg lenge helt tause overfor politiet. Nå har en av dem, 29-åringen som er siktet for å ha hatt en rolle i planleggingen av drapet, begynt å prate med politiet. Han skal ikke ha vært til stede på drapsåstedet. 29-åringens forklaring har imidlertid ikke ledet politiet til et våpen.

– Han har heller ikke erkjent noen rolle i drapet, sier politiadvokat Borg Johannessen.

Jon Anders Hasle forsvarer 29-åringne.

– Han har vært i to avhør, og samarbeider med politiet. Han er helt tydelig på at han er uskyldig. Han forklarer at han ikke har noen rolle i et drap, sier Hasle til VG.