Jenny Klinge (Sp) sier det ofte er de som er uenige som roper høyest.

Intern Sp-krangel etter kronikk: − Jeg kommer aldri til å beklage

Marit Nerås Krogsæter (Sp) beklager at kjønnskronikken til partikollega Jenny Klinge blir oppfattet som Senterpartiets politikk.

Kronikken begynner med: «Det er ingen grunn til å rote det til: Vi menneske har to kjønn, kar og kvinnfolk, på same måte som høns består av hane og høne. Det er ikkje uforskamma å understreke dette. Men det er visst nødvendig.»

Marit Nerås Krogsæter er gruppeleder for fylkestingsgruppen til Senterpartiet i Møre og Romsdal, og startet tirsdag morgen fylkestingsmøtet med å presisere at kronikken ikke representerer partiets standpunkt.

– Jeg ønsker å beklage at kronikken til Klinge som blir oppfattet som Senterpartiet sin politikk. Jeg har fått meldinger fra flere som reagerer på budskapet som kommer frem gjennom kronikken og har blitt oppfordret til å nyansere budskapet.

Marit Nerås Krogsæter (Sp) sier det er delte meninger innad i partiet når det kommer til kjønnskronikken.

Kommer ikke til å beklage

Krogsæter sier det innad i partiet er delte meninger vedrørende kronikken.

– Vi har sett mange positive tilbakemeldinger, men det har også vært en del negative, sier hun, og understreker at Sp skal være åpent for alle uavhengig av kjønn og legning.

En partikollega som allerede har uttalt seg kritisk til Klinge, er Synne Lerhol fra Grünerløkka Senterparti. Til VG har hun sagt at hun er sterkt uenig og skuffet over Klinges syn. Hun beskriver det hele som en «uheldig uttalelse».

Også utenfor partiet reageres det. Kjendislege Kaveh Rashidi mener Klinge plager folk med sine uttalelser.

Selv svarer Klinge at hun aldri kommer til å gå ut å beklage for utsagnene i kronikken.

– Det er skremmende at jeg blir stemplet som hatefull og at jeg plager folk. Det fremstår som om kritikerne ikke har lest det jeg faktisk har skrevet og tillegger meg holdninger jeg ikke har. Det verste med dette at det ikke er jeg som er fienden, de burde heller rette seg mot de som faktisk kommer med hatefulle ytringer, sier Klinge til VG.

– Opplever en økning

Hun sier hun ble overrasket da hun hørte at partikollega Marit Nerås hadde tatt opp saken i møtet i fylkestinget tirsdag morgen.

– Det kom som en overraskelse da jeg hørte at det hadde skjedd, og jeg synes det er rart at det blir tatt opp i et fylkesting. Jeg er veldig moderat i mine uttalelser, og reaksjonene jeg har mottatt passer ikke til mine uttalelser, sier Klinge oppgitt.

Hun sier hun ikke mener det er rettferdig å bli stemplet som hatefull fordi hun holder på biologiske fakta om kjønn.

I kjølvannet av kronikken sier Klinge at hun opplever støtte fra både fra velgermassen og medlemsmassen.

– Denne saken har gjort at flere ønsker å stemme på og melde seg inn i Senterpartiet, noe jeg er glad for, sier Klinge muntert.

Hva vil du si til alle som sitter og venter på at du skal komme med en unnskyldning for utsagnene som kommer frem i kjønnskronikken?

– Det kommer aldri til å skje, at jeg går ut å beklager. I mine øyne er dette moderate utsagn, hevder Klinge.

Svarer på kritikken

Klinge sier også at hun hadde forventet et høyere nivå i en uttalelse fra en som er utdannet lege, og tenker på Kaveh Rashidi.

Dette begrunner hun i at hun selv knytter kjønn mot biologisk fakta.

– Det er både mulig å ha respekt for transpersoner og folk med ulik kjønnsidentitet, samtidig som vi kan ytre oss om biologiske fakta. Når det kommer påstander om at for eksempel menn nå kan føde, burde man i både vitenskapens og ytringsfrihetens navn slippe å bli sosialt halshugd hvis man minner om at det bare er kvinner som kan føde barn.