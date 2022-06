MALLORCA: Nesten halvparten av nordmenn skal til utlandet i ferien. Spania er det desidert mest populære ferielandet.

Sydenturen kan by på trøbbel: − Kan bli ganske grusomt

Skal du ut og reise i sommer, bør du være forberedt på at ikke alt vil gå på skinner.

I dag ble det ett mindre hinder på veien fordi streiken for bakkemannskaper ble avverget.

Men med fortsatt to streiker, flyplasskaos og en haug reiserustne nordmenn kan turen fortsatt by på utfordringer.







– Sånn situasjonen er i dag er man ikke sikker på hvordan det vil gå. Det er veldig uoversiktlig akkurat nå. Det er det nok mange som føler på, sier flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs i selskapet Winair til VG.

Flykaoset fortsetter, og senest mandag ble det klart at Norwegian kansellerer flyginger som følge av streiken blant flyteknikere. De sier de prøver å skjerme ferieflygingene og heller kutte fly med mange avganger.

Men fortsetter streiken, kan det spøke for enda flere flyginger.

Skal du på sommerferie og er rammet av kansellerte flyginger? Kontakt VGs journalist her.

FLYEKSPERT: Hans Jørgen Elnæs.

Også piloter truer med streik, det er har også bakkemannskapene gjort. Det var lenge fare for at tre streiker kunne slå inn samtidig som det var lav bemanning på flyplasser og rekordmange passasjerer.

– Det vi ser nå er uvanlig. Det har jeg ikke sett før. Dette er mer omfattende fordi det er så mange grupperinger innen luftfarten, sier han, og sikter til den omtalte frykten for trippelstreik.

Natt til tirsdag ble én av tre streiker avverget. Fellesforbundet melder om enighet i meglingen med NHO luftfart, og dermed vil ikke flyarbeidere gå ut i streik slik de truet med.

– Og blir det enighet, så har vi kommet fryktelig langt. Da kan selskapene konsentrere seg om problemer på flyplassene.

Hvis streikene derimot skjer samtidig som det er rekordmange på tur, kan det bli ille:

– Hvis det slår seg sammen kan det bli ganske grusomt.

Et sammensurium av problemer

Flyplassen i Brussel stengte flyplassen mandag på grunn av streik.

Et annet stort knutepunkt i Europa, Schiphol i Nederland, kutter avganger for å håndtere den ekstreme mengden reisende. Flyplassen, som er en av Europas travleste, har advart at den vil kutte antall passasjerer med 13.500 i gjennomsnitt daglig i juli, melder Dutch News.

Mandag ettermiddag brøt det ut spontanstreik blant rengjøringspersonell.

Rundt 2000 bookinger hos Flyr rammes av forsinket flyleveranse i sommer. Det er bagasjekaos på Heathrow.

Det er med andre ord mye som skal gå riktig for at ferien blir knirkefri:

– Nå er det litt for mye usikkerhet her, og da er sjansen at følgekonsekvenser kan bli en del av hverdagen i sommer dessverre.

Mange har allerede begynt å grue seg, tror Elnæs:

– Jeg tror det er mange som er ganske stresset på hva som skjer, for det er jo ikke bare flybilletter, men også hotell og leiebil. det er store verdier på spill og barn og alle som gleder seg på ferie. Jeg tror at det er mange i norske hjem som begynner å føle stresset nå. Og det føler nok partene i konflikten.

– Kan folk føle seg trygge på at flyet kommer til å gå i sommer?

– Sånn situasjonen er i dag, er man ikke sikker på hvordan det vil gå.

SCHIPHOL: Det er lange køer på Amsterdam-flyplassen, en av de viktigste flyplassene i Europa og som knutepunkt til resten av verden. Nå har de innført begrensninger på antall flyvninger for å håndtere kaoset.

Elnæs ser ikke bort fra at også andre flyplasser vil kutte flyginger slik Schiphol har gjort:

– Jeg ser ikke bort fra at det kan bli implementert på store flyplasser hvis de ser at de ikke klarer å ha nok tilgjengelig personale til å håndtere mengden som er planlagt. Det er de store trafikknutepunktene som er mest utsatt, og har de største problemene.

Av de som da kan stå for tur, er Arlanda, Paris og Heathrow, som allerede har hatt problemer, ifølge Elnæs.

Han tror derimot det står bedre til for de mindre flyplassene som nordmenn ofte drar til på sommeren: Alicante, Malaga, Mallorca og greske øyer.

Dominoeffekt

Gardermoen er foreløpig tydelige på at de skal håndtere sommer-passasjerene. En av grunnene til at Norge er bedre stilt, er at de fleste ansatte har kommet tilbake, mens i andre land ble folk sagt opp under pandemien.

Elnæs sier det har mye å si hvor flyselskapene har base: Norwegian og SAS har base på Gardermoen, som har færre problemer enn de fleste andre europeiske land.

Likevel kan norske reisende bli rammet av dominoeffekten ved at forsinkelser fra andre europeiske land forplanter seg. Et eksempel kan være at flyet du venter på på Gardermoen er forsinket fra et annet land, som igjen gjør at du kommer deg senere av gårde.

EasyJet har base på Gatwick og Amsterdam, Ryanair på Stansted og Brussel.

– Det kan få følgekonsekvenser. Det er helt umulig å spå. Men det er en åpenbar mulighet kan skje.

SOL, LANGT VEKK: Noen legger feriedestinasjonen utenfor Europa. Her fra Mar del Plata i Argentina.

– Folk glemmer litt hvordan man reiser

Elnæs anbefaler at du reiser med håndbagasje i sommer hvis det er mulig:

– Jeg har fløyet i mange år og hvis det er trøbbel pleier jeg alltid å reise lett og ha håndbagasje i den grad det er mulig, så har man iallfall mobilitet.

Flere selskaper anbefaler nå at du møter opp i god tid, noe Elnæs også gjør. Men du skal heller ikke møte opp for tidlig:

– Det er veldig viktig å følge med på informasjon fra flyselskapene og flyplassene om hvordan man skal forholde seg til det, for hvis man møter for tidl. kan det skape kjempeproblemer, sier han, og legger til at flere flyplasser har innført begrensninger på når du får komme inn på flyplassen.

Etter 2,5 år med pandemi, tror han også folk er litt rustne på å reise:

– Det har gått to år og folk glemmer litt hvordan man skal reise og da man blir stresset. Det er mye frustrasjon for de som har planlagt ferien for å si det mildt.