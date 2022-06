VIL HA ENDRINGER: Likestillings og diskrimineringsombud Bjørn Erik Thon, peker på det han mener er flere feil i helse- og omsorgstjenestene.

Foreslår lovendringer etter ny rapport – mener utviklingshemmede ikke blir hørt

Likestillings- og diskrimineringsombudet sier at utviklingshemmede i for liten grad bestemmer over eget liv, og anbefaler regjeringen å gjøre endringer i lovverket.

I forbindelse med ny rapport, som har blitt offentliggjort 24. juni, har Likestillings- og diskrimineringsombudet gjennomgått 117 klagesaker. Klagene har blitt sendt til den gjeldende kommunens statsforvalter, av eller på vegne av den utviklingshemmede.

I nær halvparten av vedtakene fant ombudet ingen dokumentasjon på at hverken den utviklingshemmede, vergen eller pårørende hadde medvirket i utformingen av den utviklingshemmedes tjenestetilbud.

Brudd på lovverket

Dette bryter med pasient og brukerrettighetsloven paragraf 3–1, hvor det står det at «pasient eller bruker har rett til å medvirke ved gjennomføring av helse- og omsorgstjenester», mener ombudet.

– Vi har gått gjennom klagesaker og ser at det er flere brudd på lovverket. Det er kommunene som står ansvarlige. De styrer bo-, fritid- og omsorgstilbud for brukerne, sier likestillings- og diskrimineringsombud Bjørn Erik Thon.

– De behandles som en gruppe, ikke som individer

«Hun skal vite alt jeg gjør, hvorfor jeg var i byen, hva jeg gjorde der, hvem jeg er med. Det er til å bli sprø av!»

«Det er veldig sånn ‘vi bestemmer og dere må høre på det’ selv om de ikke sier det rett ut».

«Jeg blir passa på – det er helt forferdelig. Jeg føler meg som en unge. De som jobber med meg burde skjerpe seg mye for jeg må jo godta alt dem sier, det er ikke sånn det skal være. Det er som et fengsel.»

Dette er noen av sitatene som kommer frem i en annen rapport fra 2021, «Retten til selvbestemmelse».

Thon sier at dagens vergemålssystem legger opp til at vergene har for stor innflytelse på hvordan brukerne lever livene sine.

– Mange av disse menneskene fungerer bra. Mange har behov for hjelp til hverdagslige ting, men selvbestemmelsen er vesentlig. De behandles som en gruppe, ikke som individer – de er like forskjellige som alle andre mennesker.

I rapporten foreslås det at regjeringen bør fremme en ny lov om beslutningsstøtte. Altså at brukerne får «støtte til å ta beslutninger», fremfor at vergene fatter beslutningene.

ERKJENNER MANGLER: Helse og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (AP), sier at de jobber med å bedre tilbudet til utviklingshemmede.

Helse og omsorgsminister Ingvild Kjerkol, sier at flere rapporter de siste årene peker på utfordringer og mangler i tilbudet.

– Det er viktig at utviklingshemmede får god oppfølgning i helse- og omsorgstjenesten. Vi vet at det blant annet er utfordringer med å rekruttere fagfolk med god kompetanse innen rehabilitering og habilitering – dette jobber vi med å bedre.

Benytter seg av konsulentselskaper

Thon forteller at de har sett at mange kommuner benytter seg av konsulentselskaper når det kommer til utviklingshemmede, for å se på hvordan de kan effektivisere driften.

– Konsulentselskapene ser på penger og effektivisering, men i for liten grad på individuelle behov – det har blitt en pengetilnærming. Jeg har inntrykk av at de går veldig standardisert til verks.

Thon legger til at det ofte er snakk om store summer, i en sektor hvor det er behov for mye personell. Derfor har han forståelse for at kommunene må effektivisere driften, men sier at dette aldri må gå på bekostning av gode liv, hvor menneskene bestemmer selv.

Kjerkol sier at de vil gå nøye igjennom rapportens funn og anbefalinger.

– Vi jobber blant annet med å bedre rehabiliteringstilbudet, da særlig ledelse og organisering. Helsedirektoratet har utarbeidet en veileder om tjenester til personer med utviklingshemming. Denne skal bidra til økt kvalitet på tjenestene, og sikre at gruppen får et tilbud som samsvarer med deres ønsker og behov.

Vil innlemme FN-konvensjon

FN-konvensjonen om rettigheter til mennesker med nedsatt funksjonsevne skal bidra til å motvirke diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne, står det på regjeringens hjemmeside. Thon forteller at konvensjonen er gjeldende i Norge, men at dens posisjon vil styrkes om den blir en del av norsk lov.

– Innlemmelse av konvensjonen er i Hurdalsplattformen, men hvorfor skjer det ingenting? Kommunene må få vite mer om hva som ligger i en forsvarlig helse- og omsorgstjeneste.

Kjerkol forteller at regjeringen er tydelig på at de vil inkorporere konvensjonen i norsk lov.

– Vi vil komme tilbake til når vi skal sende et lovforslag på høring.