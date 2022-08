FARTSKONTROLL: Utrykningspolitiet har økte antall fartskontroller på riks- og europaveier denne sommer.

UP-sjefen reagerer på skrekksommeren: − Bøter er et nødvendig onde

TORP (VG) Antall drepte i trafikkulykker hittil i år er allerede i ferd med å ta igjen fjoråret. Det har fått varsellampene til å blinke hos politiet.

– Jeg skulle ønske at folk fulgte trafikkreglene, men i praksis vet jeg at veldig mange trenger å ha politiet som et ris bak speilet, sier Knut Smedsrud.

VG møter sjefen i Utrykningspolitiet langs fylkesvei 285, like utenfor Torp lufthavn. Blikket hans følger vaktsomt med på trafikken som valser forbi.

SJEF: Knut Smedsrud i Utrykningspolitiet.

Bare noen få mil unna, i nabokommunen Larvik, mistet én person livet etter å ha kollidert med en traktor søndag kveld.

Dødsfallet er det siste i en lang rekke som har satt sitt preg på nyhetsbildet i sommer. Så langt har det vært 72 trafikkdødsfall i år – 48 bare siden mai.

Det er flest ulykker på fylkesveiene målt i antall, men på riks- og europaveiene er sannsynligheten større for å havne i en ulykke, forklarer UP-sjefen.

Utrykningspolitiets svar på den dystre statistikken har vært å gjennomføre flere kontroller der ulykkene skjer.

Info Nøkkeltall om drepte i trafikken: Totalt har 72 personer mistet livet i trafikken så langt i år.

48 personer har omkommet i perioden fra 1. mai til 1. august.

Singelulykker står for 30 av dødsfallene, og er det som dominerer statistikken.

Viken topper listen med 14 personer drept i trafikken. På delt annenplass kommer Vestfold-Telemark og Nordland med henholdsvis 9 hver. Tallene i Nordland har ikke vært så høye siden 2010.

17 motorsyklister har mistet livet i trafikken i år, som er det høyeste tallet siden 2019. (Kilder: Trygg Trafikk, Statens vegvesen, Statistisk sentralbyrå) Vis mer

– Det at vi gir bøter er et nødvendig onde. Vi ønsker at det skal være avskrekkende, men det er jo den preventive virkningen som er den viktigste for oss, sier Smedsrud.

– Det har vært veldig mange i år. Det er snakk om over 70 døde i trafikken, og i hele fjor så var det bare 80. Derfor har vi vært offensive på dette med trafikksikkerhet i sommer.

Du må faktisk skru klokken seks år tilbake i tid for å finne like mange fatale trafikkulykker som i løpet av de første seks månedene i 2022, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå.

Sammenlignet med i fjor er det nesten dobbelt så mange omkomne i trafikken i løpet av samme periode i år.

– Denne trenden begynte i april, og det var særdeles stygt i mai og juni også. De øvrige månedene har vært mer normale, hvis du kan si det sånn, sier UP-sjefen.

Ute hver dag

Noen meter borti veien står UP-betjent Ingvart Hansen med fingeren på avtrekkeren.

En bil kommer kjørende fra motsatt side i 60-sonen. Litt for fort. Hansen sikter seg inn og fyrer av en laserstråle med fartsmåleren.

– 95, roper UP-betjenten, og en sort bil med blålys fyker ut på veien i løpet av et par sekunder.

– Vi jobber med dette hver dag, men det er klart – denne sommeren har vi hatt mer målrettede kontroller for å forhindre høy hastighet, sier han til VG.

FULL KONTROLL: Ikke bryt fartsgrensene. Da risikerer du å bli tatt i fartskontroll av Ingvart Hansen.

UP-betjenten speider også etter sjåfører som skiller seg ut på andre måter enn høy fart. Flere av de forbikjørende blir vinket inn til siden, og må blåse i alkometeret.

– Det er mye rus på veien. Narkotika, lovlige medisiner og ikke minst sykdom. Da må vi være der og hjelpe dem til å ta gode valg, sier han.

Én av dem som blir stoppet får tre prikker på førerkortet for bruk av mobiltelefon bak rattet, pluss en saftig bot på 7459 kroner.

– Ja, jeg har gitt ut mange bøter. Det er fart som er det mest typiske, bekrefter UP-betjenten til VG.

– På den andre siden er det mange som tar det fint, og de tar det til seg. Jeg opplever generelt at folk er positive til at vi gjør jobben vår, Til tross for at vi gir ut ganske rause bøte legger han til.

Fart, rus og uoppmerksomhet

Statens Vegvesen har tidligere pekt på gjenåpningen etter coronapandemien og statistiske tilfeldigheter som mulige forklaringer bak de høye dødstallene i trafikken.

UP-sjef Smedsrud understreker at det ikke finnes en enkel forklaring.

– Mange av sakene er fremdeles under etterforskning. Dødsulykker undersøkes alltid grundig, og vi vil få flere svar etter hvert.

– Min oppfordring er å kjøre rusfritt, følge fartsgrensene og ha oppmerksomhet på veiene, sier UP-sjefen.

DE TRE STORE: UP-sjefen tolererer ikke rus, råkjøring eller uoppmerksomhet i trafikken.

En nylig rapport fra Transportøkonomisk institutt slo fast at 40 prosent av trafikkulykkene fra 2017–2020 skyldes brudd på trafikkreglene – hovedsakelig kjøring i høy fart, promillekjøring og manglende sikkerhetsbeltebruk.

Slikt sett er politiets rolle den samme som den alltid har vært.

– Å sette fokuset på det som forårsaker ulykkene, sier UP-sjefen.

Etter å ha blitt utfordret på om de har møtt på noen nye problemstillinger i løpet av de siste årene, trekker han likevel frem de store skjermene som er å finne i moderne biler.

Uoppmerksomhet medvirker nemlig også til en stor andel trafikkulykker – 42 prosent, ifølge rapporten til Transportøkonomisk institutt.

– Det gjelder særlig det med mobiltelefoner, men uoppmerksomhet på grunn av fastmontert utstyr er også straffbart ut fra paragraf 3 i veitrafikkloven, sier han.