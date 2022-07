Marius Bækkevar leder avsnittet av Politiets fellesforbund i Oslo.

Etterlyser støtte fra politisjefene etter skyting i Oslo

Lederen for fagforeningen Oslo politiforening ber sjefene gi støtte til mannskapene etter masseskytingen i Oslo natt til 25. juni.

Fredag bekreftet Oslo-politiet at den sivile bilen med blålys som stod 75 meter fra åstedet da sivile overmannet dobbeltdrapsmannen Zaniar Matapour (42) tilhørte dem. Det var politibetjenter på innsiden.

I basketaket avfyrte Matapour et skudd med pistolen, og politiet har sagt at de sivile som holdt ham nede satt livet sitt på spill.

Først fire og et halv minutt senere ble Matapour pågrepet av politiet.

Nå etterlyser lederen i Oslo politiforening støtte fra egen ledelse til politifolkene som deltok i responsen.

– Jeg har vært med på den tekniske debriefen av de som var der og det var en belastende situasjon. Det er en type oppdrag som krever

mye - og hvor mye skal gjøres riktig på kort tid, sier leder i Oslo politiforening Marius Bækkevar til VG.

– Mannskapene må ikke bli usikre på om de har arbeidsgiveren sin i ryggen, sier Bækkevar.

TO DREPT: To personer ble drept og flere titalls skadet da Matapour (42) skjøt med en maskinpistol mot Pers på hjørnet og London pub i Rosenkrantz gate i Oslo natt til 25. juni.

Bekreftelsen fra politiet kom etter at VG i over to uker hadde stilt spørsmål om bilen, og skrev at politiet ikke ga noen svar.

TV2 har tidligere publisert videoen, som tydelig viser bilens bevegelser og blålysene (fra 45 sekunder i videoen). Flere personer på åstedet har stilt spørsmål om hvorfor ikke politifolkene i bilen involverte seg i situasjonen tidligere.

VG har spurt ledelsen i Oslo politidistrikt om om politifolkene gikk til baggasjerommet fordi de hadde instruks om å ta på sikkerhetshetsutstyr og bevæpne seg, før de gikk inn i situasjonen.

VG har også spurt om politifolkene ennå ikke var klar over skytingen og basketaket som foregikk like bak dem.

Ingen av disse spørsmålene er besvart av Oslo politidistrikt.

Politidirektoratet har bedt om at hele håndteringen skal undersøkes og en rapport avgis.

Etterlyser støtte

Nå etterlyser lederen i fagforeningen støtte fra ledelsen til de som var involvert.

– Hvordan burde den støtten se ut? Ville det hjulpet om ledelsen i Oslo-politiet svarte på spørsmål fra pressen om hendelsene den kvelden?

– Det får bli opp til arbeidsgiver. Men jeg ønsker at de kan gi støtte til mannskapene uten å gå på akkord med etterforskningen og granskingen. Både for å ta vare på de flinke folka i det menneskelige perspektivet og for å skape trygge politifolk som er handlekraftig ved neste hendelse, sier Bækkevar.

Han frykter manglende støtte kan ha en negativ effekt på sikt.

– Det kan gjøre at politifolk blir mindre handlingsorientert ved neste korsvei. Som fagforeningsleder har jeg som utgangspunkt at disse folka gjør en fantastisk jobb. Skulle dokumentasjon vise det motsatt, så får det være. Men de fortjener ikke å bli mistenkeliggjort. Og jeg har sagt til arbeidsgiver at mannskapene savner støtte i denne saken, sier fagforeningslederen.

Minnested ved London og Per På Hjørnet etter skytingen natt til Lørdag 25. juni 2022.

«Spekulativt»

I saken om politibilen VG publiserte fredag, beskriver en mann situasjonen mens han la Matapour i bakken og sloss med ham om pistolen:

«Jeg så den sivile bilen da jeg lå oppå ham. Så skrudde de på blålys. De brukte lang tid. Vi risikerte våre liv, mens de somlet nede i gata. Jeg husker blålysene kom på, men uten at det kom noe hjelp.»

Oslo politidistrikt har heller ikke ønsket å kommentere denne beskrivelsen.

I en post på Facebook reagerer Oslo politiforening på artikkelen.

– Hvorfor kaller du det «spekulativt»?



– Når jeg leser saken så inneholder den et intervju med en fyr som sier at han synes det så ut som politifolkene somlet. Det er riktignok ikke VG som uttaler det, men avisen viderebringer det. Jeg synes det er spekulativt om tjenestemennenes innsats. Det er ingenting som tyder på at det var slik, og så får granskingen viser hva som faktisk skjedde, sier Bækkevar.

I den tekniske debriefen, der fagforeningslederen var tilstede, fortalte de ulike patruljene og tjenestepersonene hvordan de håndterte situasjonen.

– Kan du si noe mer om hvordan de opplevde situasjonen?



– Nei, den blir mellom de som var på debriefen, sier Bækkevar.