1 / 3 DEMONSTRASJON: I protest gikk rundt 60 personer fra Stortinget til Myanmar sin ambassade. STORTINGET: Det protesteres mot et hardt regime av militærjuntaen i mange av demonstrantenes hjemland, Myanmar. RØDE FARGER: Mange av demonstrantene hadde på seg røde bånd. Disse er ment til å vise støtte til menneskene som kjemper mot militærjuntaen i Myanmar. forrige neste fullskjerm DEMONSTRASJON: I protest gikk rundt 60 personer fra Stortinget til Myanmar sin ambassade.

Gikk i tog fra Stortinget: − Vi må kjempe med våpen

OSLO (VG) Slagordene «Vi vil ha rettferdighet» og «Ikke mer diktatur» runget i Oslos gater, fredag.

Publisert: Nå nettopp

Klokken 12 samlet rundt 60 personer seg utenfor Stortinget, før de gikk i tog mot Myanmars ambassade. Dette for å uttrykke misnøye mot Myanmars militære styresmakt.

Demonstrasjonen var spesielt rettet mot henrettelsen av politiske fanger i Myanmar.

I forrige uke ble fire personer henrettet, derav demokratiaktivistene Kyaw Min Yu (53) og Phyo Zeya Thaw (41). Dette var de første henrettelsene i Myanmar på 34 år.

VG møter Ma Swe Swe Tint utenfor ambassaden. Hun forteller at hun kjente de to henrettede aktivistene.

– Jeg vil ikke gråte. Det gjør veldig vondt, sier hun, før hun legger hånden over hjertet.

TYDELIG BERØRT: Ma Swe Swe var en av mange som møtte opp utenfor Myanmar sin ambassade, fredag.

Tint forteller at hun har mange familiemedlemmer i Myanmar.

– Folk er kjempesinte og frustrerte – det går inn i sjelen.

Tint var aktivist i Myanmar før hun kom til Norge. Faren hennes, som også var aktivist, ble drept i 1990.

– All lov er hos militæret

I februar 2021 gjennomføre militæret i Myanmar et statskupp, og avsatt landets leder Aung San Suu Kyi. I øyeblikket sitter hun i fengsel.

Siden den gang har 117 politiske fanger blitt dømt til døden og over 2100 personer blitt drept av sikkerhetsstyrker, ifølge en støtteorganisasjon for politiske fanger i Myanmar. Dette meldte nyhetsbyrået Reuters, mandag.

MINNES DE DØDE: Roser ble lagt ned fremfor bilder av de fire henrettede personene.

WutHmon Win er sekretær for en støttegruppe til det folkevalgte parlamentet i Myanmar, som arrangerte protesten.

Hun sier at et av målene med demonstrasjonen er å «vise Norge og verden at dette er urettferdig.»

ØNSKER RETTFERDIGHET: WutHmon Win sier at all rettslig makt i Myanmar ligger hos militæret.

– Loven sier at folk må få svare for seg, men militæret bare dreper. All lov er hos militæret – det er ikke noe rettsvesen.

Win legger til at både kusinen og svigersøsteren hennes nå er fengslet i Myanmar.

Kritikk mot Norge

Thida Shwe holdt en appell under arrangementet. Hun sier at militærjuntaens henrettelser viser at de kan gjøre som de vil, og at Norge «ikke burde støtte den militære ambassaden.»

– Vi lever i et demokrati. Norge kan ikke godta å ha en ambassadør i landet som støtter terrorister. Det er ikke rettferdig og demokratisk at ambassaden kan sitte fredelig, mens folk i Myanmar dør.

HØYLYTT: Med mikrofon og høyttaler kom personer fra Myanmar i Norge med et tydelig budskap.

I en kommentar til kritikken, presiserer utenriksminister Anniken Huitfeldt at Norge anerkjenner stater og ikke regjeringer, og at Norges diplomatiske forbindelser også er mellom stater.

– Norge har ved gjentatte anledninger gitt uttrykk for våre synspunkter på utviklingen i Myanmar siden kuppet, sier Huitfeldt til VG.

Hun sier Norge også har tatt opp situasjonen i FNs sikkerhetsråd.

– Der har vi fordømt kuppmakernes systematiske overgrep mot sivilbefolkningen og uttrykt særlig bekymring for situasjonen for sårbare grupper som ungdom og barn. Vi har uttrykt dyp bekymring for økt og mer brutal voldsbruk mellom væpnede aktører.

KRITISK MOT NORGE: Thida Shwe mener det ikke er rettferdig at Myanmars ambassadør sitter trygt i Norge. Her roper hun mot Myanmars ambassade.

VG har vært i kontakt med utenriksdepartementet, som foreløpig ikke har kommet med et svar.

VG har vært på døren til Myanmar sin ambassade, ringt og kontaktet de per e-post, foreløpig uten å få svar.

– Vi må kjempe med våpen

Miss Myanmar, Han Lay, har uttalt til VG at «fredelig motstand ikke lenger virker». En uttalelse Maung Maung Myint, norgesrepresentant for Myanmars eksilregjering, er enig i.

– Våpen er siste utvei for oss – vi har brukt alle midler. De pengene Norge har brukt på fredsprosessen i Myanmar hjalp ikke.

STORE SOM SMÅ: Demonstrantene samlet seg utenfor Stortinget i Oslo, før de gikk i tog mot ambassaden.

Myint sier at mange trodde man kunne stole på militæret ved starten av kuppet, og at militæret kunne stå opp for landets ønske om demokrati.

– Det gikk helt feil – de skyter demonstranter rett i hodet. Når man demonstrer kan man ikke være på jobb, så når man ikke dukker opp på jobb blir man arrestert. Vi må kjempe med våpen, det er eneste utvei.

VÆPNET KAMP: Maung Maung Myint, som er norgesrepresentant for Myanmars eksilregjering, sier de samarbeider med flere væpnede organisasjoner.

Kristian Stokke holdt en appell under arrangementet. Han er professor i samfunnsgeografi ved UiO, men forteller at han i dag har en aktivistrolle.

Stokke sier at det ikke har vært et år uten væpnet konflikt i Myanmar på evigheter, men at dagens situasjon er noe annerledes. Dette fordi at det nå er opprør flere steder i landet, noe som skaper problemer for militærjuntaen.

AMBASSADEN: Myanmar sitt flagg vaier utenfor ambassaden i Oslo.

– Dette er ikke bare en væpnet konflikt, men der er også sivil ulydighet og demonstrasjoner.

– Mange av de væpnede opprørsgruppene har den folkevalgte regjeringen i ryggen. Den er godt organisert, med justis.

SISTE UTVEI: Kristian Stokke tror at motstandsgruppene blir nødt til å bruke våpen for å oppnå resultater.

Stokke sier at om det ikke hadde vært for denne regjeringen, kunne situasjonen i Myanmar blitt langt mer ambivalent.

– Spørsmålet blir: «Hvem har mest makt?» Militærjuntaen bryr seg ikke om folket eller internasjonale myndigheter. De vil ikke gi fra seg makten uten press, så væpnet motstand blir viktig.

Et pusterom for aktivister

Klo Kwe Moo Kham kommer fra staten Kayin, som ligger ved grensen til Thailand. Han forteller at byen er et fristed for mange, og at mange aktivister har flyktet dit, da militærjuntaen ikke har kontroll der.

– Der har folket kjempet mot militæret i 70 år. Gjennom tiden har de både mistet og gjenerobret territorier – nå har de tatt over mange militærposter.

FLYKTET: Klo Kwe Moo Kham forteller at han bodde i flyktningleirer fra han var to år gammel, før han omsider kom til Norge i 2010.

– Hvorfor er du her i dag?

– Jeg syns det er viktig å vise støtte til de som er i kampen. Føderalisme, fred og demokrati henger ganske tett sammen. Jeg kom også for alle som har blitt drept, ikke bare de fire som ble henrettet.

SE VIDEO – DEMONSTRANTER STORMET NASJONALFORSAMLINGEN I IRAK: