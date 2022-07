UNDERSØKELSER: Tirsdag morgen undersøkte politiet stedet i Askim der bilen kvinnen satt i stoppet.

Dødsfallet i Askim: Sier kvinnen hoppet ut av bilen i fart

Mannen som er siktet for uaktsomt drap i Askim tirsdag, forklarte i retten at kvinnen skadet seg da hun hoppet ut av bilen de satt i mens den var i fart.

Den siktede mannen i 50-årene var i et forhold med den nå avdøde kvinnen 40-årene. De to kjørte natt til tirsdag i en leiebil, forklarte mannen i retten.

Det kommer frem i rettsdokumenter fra Follo og Nordre Østfold tingrett.

Ifølge mannens forklaring truet kvinnen med å hoppe ut av bilen mens de kjørte, før hun så hoppet ut i veldig høy hastighet. Da han kjørte tilbake pustet hun fortsatt.

Mannen forklarer videre at han la henne inn i bilen og kjørte så fort han kunne til nærmeste sykehus. Da han kom til Askim, fikk han stoppet en forbipasserende bil og bedt dem ringe en ambulanse mens han prøvde å utføre hjerte/lunge-redning.

Da nødetatene kom til stedet, ble kvinnen etter videre forsøk på livredning til slutt erklært død.

BLOMSTER: En nabo i Askim la ned blomster der kvinnen ble funnet av nødetatene.

Politiet siktet tirsdag morgen mannen for uaktsomt drap og ville varetektsfengsle mannen.

Onsdag ettermiddag besluttet Follo og Nordre Østfold tingrett at det ikke er grunnlag for varetektsfengsling. Retten la vekt på at mannen ikke trodde at kvinnen ville hoppe ut av bilen, selv om hun truet med det.

Politiet argumenterte også for at mannen opptrådte uaktsomt ved ikke å skaffe helsehjelp øyeblikkelig. Mannen forklarte imidlertid at han ikke hadde strøm på telefonen, noe retten la til grunn. Han gjorde det han mente var riktig i en svært stressende situasjon, forklarte den siktede mannen.

VG har vært i kontakt med mannens forsvarer Marianne Darre-Næss.

– Dette er en dypt tragisk hendelse som ikke hører hjemme i strafferetten, sier hun til VG.

Hun forklarer at klienten hennes har det svært vanskelig nå.

– Men han er også lettet over at retten basert på hans forklaring og øvrig bevisvilde legger til grunn at mistanken er så svak at det ikke er fengslingsgrunnlag.

Politiet mener fortsatt at mannen bør varetektsfengsles og har meldt at de vil anke kjennelsen, skrev VG onsdag.

Anken gis oppsettende virkning, det vil si at mannen blir holdt i varetekt frem til lagmannsretten har behandlet anken.