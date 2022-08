Bygda mot strømmen

I landets dyreste

strømregion står

vannet rekordlavt

i magasinene. Likevel betaler

de næringsdrivende

i Sirdal kommune bare

25 øre kilowattimen.

Publisert: Nå nettopp

I juni satte Sørvest-Norge en historisk strømprisrekord, med et snitt på 4,22 kroner kilowattimen.

Torsdag økte prisen i regionen nesten til det samme nivået – etter en marerittsommer.

Men det plager ikke næringsdrivende i Sirdal kommune i Agder.

– Jeg betaler fastpris på 25 øre per kWh. Og det har jeg alltid gjort, smiler Nils Petter Haughom (32) i Haughom Maskin AS.

Helt innerst ved Sirdalsvannet er Haughom opptatt med å bygge på barndomshjemmet og feriehuset til slektningen Asbjørn Strandbakken (58).

Det eneste som bryter med Visit Norway-idyllen rundt dem, er at huset ligger nesten akkurat midt mellom to kraftanlegg.

Ett av dem er Tonstad Kraftverk – landets største, målt i produksjon.

Hele tolv kraftverk ligger innenfor kommunens grenser nordvest i Agder.

For sirdølene er susen av turbiner lyden av penger:

Kommunen er en av landets rikeste kommuner – som medeier i kraftselskapet Agder Energi.

Derfor sklir de næringsdrivende i kommunen helt klar av de skyhøye strømprisene ellers i regionen.

De betaler fortsatt «Sirdalstariff næring», en gammel ordning i bygda.

Dette er en avtale mellom kommunen og næringslivet om en garantert makspris på strøm.

I dag er den på 25 øre per kilowattime.

– Det er jo et konkurransefortrinn, sier Haughom.

Firmaet hans driver med bygg, maskiner og ved – og sparer store beløp på ordningen. Mest strøm bruker Haughom på lagerplass og varme.

Han lovpriser maksprisen:

– Kommunen er flinke til å ta vare på innbyggerne her, sier han.

Sirdal har rundt 1800 innbyggere. I vinter delte Agder-kommunen ut 3000 kroner i strømstøtte til hver og én av dem.

– Selv moren min, som bor på et eldrehjem rett der borte, fikk penger, sier Asbjørn Strandbakken, Haugoms slektning.

Pengene var per hode. En familie på fem fikk dermed 15.000 kroner.

– Det er veldig fint at kommunen gir tilbake til dem som bor her, sier Haughom.

Ordfører Jonny Liland (Ap) mener dette er et viktig prinsipp:

– I Sirdal har vi masse flott natur, men vi har også milevis med kraftlinjer, vannkraftmagasiner og tørrlagte elver. Fordi hele kommunen er sterkt berørt av de betydelige ulempene kraftproduksjonen innebærer, velger vi å bruke overskuddet fra vår eierandel i Agder Energi på ordninger til innbyggere, næringsliv og bønder, sier han til VG.

Ordføreren melder om fornøyde sirdøler:

– På denne måten får de igjen noe av de enorme verdier som skapes her og ulempene de lever med. Bedrifter og næringsliv setter stor pris på både forutsigbare strømpriser og et kjært velkomment kontanttilskudd.

Haughom er enig:

– Jeg synes jo flere kommuner bør gjøre det samme, sier han.

Flere kraftkommuner tjener rått på høy strømpris.

Kraftkommune er en uformell betegnelse for norske kommuner med inntekter fra vannkraft og annen kraftproduksjon.

Eiere av vannkraftverk er lovpålagt å levere en andel av kraften som produseres, til kommuner som er berørt av kraftutbygging.

Denne konsesjonskraften leveres til en langt lavere pris enn markedspris.

I 2022 er den 11,57 øre/kWh, ifølge NVE.

Noen kraftkommuner kjøper dermed konsesjonskraft billig og selger videre i strømmarkedet.

Slik håver de inn millioner.

Sunndal kommune på Nordmøre, med rundt 7000 innbyggere, har tjent rundt seks millioner kroner ekstra de siste årene fordi den er kraftverksvert, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Det er flere som gjør som Sirdal og gir godene direkte videre til sine egne.

I vestlandskommunen Modalen nyter innbyggerne en strømpris få kan skilte med:

De betaler kun 16 øre kWh før moms og avgifter – som fastpris.

For bedrifter i Modalen er fastprisen 35 øre.

Også i Tokke i Telemark kan folk sove godt om natten:

De betaler aldri mer enn 37 øre.

Pristaket er en historisk ordning datert tilbake til åttitallet.

Norges største kraftkommune, Suldal, har i likhet med Sirdal innført strømstøtte for næringslivet.

Nå vurderer kommunen å tilby strøm til 50 øre pr. kwh

Men billig strøm har sin pris:

– Konsekvensen av et slik prissignal kan være at man får et kunstig høyt strømkonsum i en situasjon der det er det er en betydelig ressursknapphet, sier kraftanalytiker i Storm Geo, Sigbjørn Seland til VG:

– En høy pris skal være et incentiv til å forbruke mindre.

Ikke alle opererer med spesialpris, men langt flere gir strømstøtte.

Særlig gjelder det kommunene i Agder som har fått rekordhøyt utbytte fra Agder Energi i år:

De skyhøye strømprisene gjorde at kraftselskapets overskudd før skatt ble mer enn syvdoblet fra i fjor.

Kommunene henter også penger til støtte fra årlige konsesjonsavgifter, naturressursskatt og eiendomsskatt.

Flere Agder-kommuner har strømstøtteordninger for frivillige organisasjoner.

Info Et knippe kraftkommuner med pengedryss: Bykle (Agder): I desember 2021 fikk hver innbygger 3000 kroner.

Valle (Agder): Delte i desember 2021 ut 2500 kroner til hver husstand.

Vinje: Alle husstander fikk 5000 kroner i desember 2021.

Suldal: Ga familier med inntekt under 600.00 og enslige som tjener under 400.000 mulighet til å få 10.000 kroner i strømstøtte i februar.

Sirdal (Agder): I desember 2021 delte de ut 3000 kroner per innbygger.

Åseral (Agder): Delte i desember 2021 ut 2022 i strømstøtte til hver innbygger.

Kvinesdal (Agder): Vedtok i mai 2022 å gi inntil 8000 kroner til private husholdninger. Vis mer

Gjennom hele sommeren har prisforskjellene på strøm vært enorme i Norge:

– Det er synd at det treffer så ulikt. Jeg betaler jo markedspris på privat forbruk, og merker det, sier Haughom.

Han merker at høye strømpriser får folk til å tenke alternativt. Og det tjener han på. Haughom selger nemlig ved.

– Etterspørselen er unormalt høy i år, det merkes. Jeg har produsert dobbelt så mye ved som i fjor, sier Haughom.

Klagene til regjeringen over mangel på tiltak har rent inn.

Men det har ikke vannet i magasinene:

Rekordlite vann i «batteriene» er en av hovedårsakene til sjokkprisene på strøm.

I slutten av juli var fyllingsgraden i vannmagasinene i Sørvest-Norge den laveste noensinne, med kun 48,3 prosent, viser ukesrapporten fra NVE.

Haughom peker ned mot stranden:

– Ser dere brygga der nede? Den skal jo ikke ligge sånn. Den skal jo flyte.

Bildene VG har tatt av blant annet Bjørnestadvatnet bekrefter den lave vannstanden.

– Det er trist å se, sier Haughom.

– Fyllingsgraden har ikke vært så lav på omtrent 20 år, sier kraftanalytiker Seland i StormGeo:

– Den hydrologiske balansen er dårlig: Når det er så lite vann i magasinene, blir verdien på vannet veldig høy.

Produsentene i Sør-Norge sparer nå på vannet, slik at de har nok til vinteren, forklarer han videre:

– De selger ikke produksjonen sin billigere nå enn det de kan forvente å få til vinteren. Derfor har vi vinterpriser i Norge allerede, sier kraftanalytikeren.

Ved Sirdalsvannet er bekymringen for vinterprisen liten.

To sauer beiter usjenert mens Haughom gjør seg ferdig med slektning Strandbakkesns hus for dagen.

Strandbakken er jusprofessor ved Universitetet i Bergen og bor i samme by. Han tilbringer feriene i Sirdal og drømmer om å kunne flytte hit fast om noen år.

– Det er jo så flott her. Masse minner. Så er det lov å håpe på billig strøm fremover, sier han med et glimt i øyet.

Kraftanalytiker Seland synes det er vanskelig å spå om Strandbakken får ønsket sitt oppfylt.

– Om det blir høyere eller lavere prisnivå fremover, er nesten 50–50. Men det er en viss sannsynlighetsovervekt for litt høyere, spesielt midt på vinteren, sier han.

Nils Petter Haughom (t.v.) og Asbjørn Strandbakken (t.h.).

Ordfører Liland mener det er urimelig at landsdelen hvor det produseres mest kraft, skal rammes hardere enn resten av landet.

Han vil fortsette å gi tilbake til sirdølene:

– Vi vil ta ytterligere grep overfor innbyggerne nå til høsten, men må skreddersy vårt opplegg opp mot de statlige støtteordningene.

Etter et hastemøte på Stortinget mandag er det klart at en strømstøtte for bedriftene trolig ikke vil komme før oktober.