UTBRUDD: Langerudhjemmet i Oslo er et av Oslos største sykehjem.

Stort smitteutbrudd på sykehjem i Oslo

Få uker etter at sykehjembeboerne i Oslo fikk tredje vaksinedose, oppsto et større utbrudd blant eldre og ansatte ved Langerudhjemmet.

Av Sven Arne Buggeland

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Hittil er 23 beboere og syv medarbeidere smittet ved Langerudhjemmet, som er et av Oslos største med over 170 plasser. Testing og smittesporing pågår for fullt.

– Et utbrudd av en slik størrelse er det mange måneder siden vi har opplevd, sier direktør for samfunnskontakt i sykehjemsetaten i Oslo Henrik Mevold til VG.

Med et par unntak er de smittede fullvaksinerte. Sykehjemsbeboere i Oslo fikk tredje vaksinedose i begynnelsen av oktober.

– Det gir bedre beskyttelse enn tidligere i pandemien og er et godt utgangspunkt, når vi først er så uheldige at vi har fått smitten inn i en sårbar gruppe, sier Mevold.

Beboere som er smittet, isoleres og behandles på sykehjemmet.

Alle medarbeider ved berørte enheter bruker smittevernutstyr som munnbind og visir. Det er innført besøksrestriksjoner frem til smittesituasjonen er under kontroll.

Oslo kommune har for lengst innført at uvaksinerte ansatte skal bruke smittevernutstyr ved pasientkontakt og ikke pleie uvaksinerte beboere.

– I dette tilfellet oppdaget vi smitte flere steder i huset på kort tid. Vi tester beboere og ansatte flere ganger og jobber med å se om vi kan finne kilden, sier Mevold.

Nesten alle fullvaksinert

Vaksinasjonsdekningen mot covid-19 på sykehjem og helsehus i Oslo er høy. 95 prosent av medarbeidere på sykehjem og helsehus i Oslo er fullvaksinerte.

Bare noen titalls av de rundt 3400 beboerne på sykehjemmene er ikke fullvaksinerte.

– Vi er så godt rustet som vi kan være, med høy vaksinasjonsgrad både hos medarbeidere og beboere, sier etatsdirektør i sykehjemsetaten i Oslo Helge Jagmann.

Det er første gang siden pandemien startet, at Langerudhjemmet er rammet av et større coronautbrudd. Den store institusjonen ligger i Østensjø bydel.

Jagmann sier det er viktig å beskytte de mest sårbare gruppene mot smitte:

– Vårt mål er at alle medarbeidere som kan vaksinere seg, skal vaksinere seg. Det gjelder både mot covid-19 og influensa.