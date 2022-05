RAZZIA: Politiet gjorde store beslag under razziaen i februar 2020.

Regnskapsførere tiltalt for grov økonomisk kriminalitet

To tidligere ledere av den russiskeide bitcoinfabrikken i Alvdal er tiltalt for grove økonomiske forbrytelser i en annen sak.

De to regnskapsførerne Trond Kaarem og Finn Arne Berntsen er tiltalt for en rekke alvorlige økonomiske forbrytelser, etter en etterforskning som har vart nesten to år.

Tiltalen som statsadvokat Erik Førde ved Oslo statsadvokatembeter har tatt ut, omfatter grovt skattesvik, grov utroskap, dokumentforfalskning og hvitvasking, i tillegg til grove regnskapsovertredelser og brudd på bokføringsloven.







Også fem klienter av de to regnskapsførerne er tiltalt for mange av de samme punktene.

Rettssaken er berammet med start 3. januar 2023, og Oslo tingrett har satt av to og en halv måned til den meget omfattende saken.

Stor razzia

Om morgenen tirsdag 25. februar 2020 slo politiet og skattemyndighetene til med en storstilt razzia mot flere adresser i Oslo og Viken.

BYGDØY ALLÉ: Her holdt Trond Kaarems regnskapsfirma til.

Mer enn 100 etterforskere og ansatte i skatteetaten deltok. Hovedmålet for razziaen var en elegant murbygning i Bygdøy allé, hvor Trond Kaarems selskap Regnskapsavdeling 1 holdt til.

Under razziaen ble Kaarem og Berntsen pågrepet og siktet for grov økonomisk kriminalitet, og det ble gjort store beslag.

Omfattende etterforskning

Politiadvokat Ragnvald Brekke ved Oslo politidistrikt forteller at det har vært en krevende etterforskning.

– Etterforskningen har vært gjennomført ved at det er lånt inn betydelige ressurser fra skatteetaten. Rundt ti personer har jobbet i nesten to år med saken. Det har vært en komplisert og vanskelig arbeid, og mesteparten av tiden har etterforskningen pågått i coronamodus med hjemmekontor, sier Brekke til VG.

KOMPLISERT: Etterforskningen har tatt nærmere to år, i følge politiadvokat Ragnvald Brekke.

– Saken handler om at en regnskapsfører har ytt bistand til klienter for å begå straffbare handlinger. Saken er en kombinasjon av mange forskjellige ting. Straffbare forhold i regnskapsførerselskapet isolert sett, som pengestrømmer som ikke er registrerte og bokførte, og samtidig bistanden til klientene og utroskap i den forbindelse, sier Brekke.

Strafferammen for flere av tiltalepunktene er inntil seks års fengsel.

Store summer

Tiltalen omfatter også en rekke tilfeller av det påtalemyndigheten mener er fiktiv fakturering.

– Kaarem har i tillegg latt en del virksomheter bruke sine bankkonti som en slags klientkonto. Det har gjort det ekstremt vanskelig å følge penger. Slike handlinger åpner for hvitvasking og muligheter for å skjule kontantstrømmer. I dette tilfellet er det snaue 120 millioner kroner som har gått gjennom systemet på et eller annet vis, sier statsadvokat Erik Førde, som har utferdiget tiltalen.

STATSADVOKAT: Erik Førde har tatt ut tiltalen i den omfattende saken.

Økokrim advarer

I Økokrims ferske trusselvurdering for 2022, er et eget kapittel viet temaet “Profesjonelle aktører bistår kriminelle”.

Her skriver Økokrim at “Det er avdekket flere eksempler på profesjonelle aktører som bistår kriminelle med en lang rekke tjenester og utnytter sin rolle for egen eller andres vinning.”

Videre heter det i trusselvurderingen: “Regnskapsførere er aktuelle som tilretteleggere av for eksempel fiktiv fakturering, skatte- og avgiftsunndragelse og regnskapsjuks som muliggjør lån på uriktig grunnlag.”

– Vi opplever at det har vært langt flere saker av denne typen de siste årene, sier politiadvokat Brekke.

– 90 prosent uskyldig

Et av forholdene i tiltalen gjelder salg av en verdifull forretningseiendom på Briskeby, som påtalemyndigheten mener er solgt til betydelig underpris.

– Det blir millionbeløp når man legger sammen summen av alle skattesvik. Når det gjelder salget av forretningseiendommen, så utgjør skattesviket der alene 15 millioner kroner, sier Brekke.

GRUNDIG: Politiaksjonen mot regnskapskontoret hadde vært forberedt i lang tid.

Trond Kaarem som har bodd i Spania de siste årene, skriver til VG at han mener seg 90 prosent uskyldig i tiltalen.

– Jeg gleder meg til saken kommer opp, så sannheten og realitetene kan komme for en dag. Dette er en hevnaksjon fra Skatteetaten som har tapt tre saker mot meg tidligere. Regner med å bli frikjent for 90 prosent av tiltalen, skriver Kaarem, som tidligere har opplyst til VG at han har vært syk i flere år.

Finn Arne Berntsens forsvarer Marius O. Dietrichson opplyser til VG at han ikke ønsker å kommentere tiltalen nå.

Hjalp russerne i Alvdal

Berntsen og Kaarem har begge vært både styreleder og daglig leder i Dataroom, det norske selskapet som representerer de russiske eierne av den omstridte serverparken og bitcoinfabrikken i Alvdal.

KASTES UT: Alvdal kommune vil ikke forlenge avtalen med russerne.

Selskapet Dataroom hadde ingen ansatte, men hadde Kaarems regnskapsfirma som sin forretningsadresse.

Forholdene i Dataroom er ikke en del av sakskomplekset som nå er avdekket.

VG har omtalt bitcoinfabrikken i en rekke reportasjer. I januar vedtok kommunestyret i Alvdal å ikke fornye leiekontrakten med bedriften.

Krever erstatning

Berntsen var den første styrelederen i Dataroom, og var selv eier av det norske selskapet og serverparken inntil eierskapet sommeren 2020 ble overført til to holdingselskaper i henholdsvis Hongkong og Østerrike.

Bak disse selskapene igjen, i en komplisert selskapsstruktur, står russiske eiere, blant dem den tidligere nestlederen i det russiske energiselskapet Gazprom, Aleksander Ryazanov.

KJEMPER: Prosjektleder Denis Slabakov kjemper for bitcoinfabrikkens eksistens, og truer med erstatningssøksmål.

Berntsen ble senere etterfulgt av Kaarem som daglig leder og styreleder.

Den russiske prosjektlederen Denis Slabakov varsler at han vil kreve seks millioner kroner i erstatning fra Alvdal kommune, etter at kommunen ikke vil fornye avtalen med russerne.

Det norske selskapet Dataroom mener oppsigelsen er urettmessig, og krever full kompensasjon om ikke partene kommer til enighet om det som Datarooms advokat Knut M. Howlid omtaler som en “sluttpakke”.