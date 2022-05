Aktiver kart

Isbil beskutt med pil og bue – mann siktet for grove trusler

En mann i 40-årene er siktet for grove trusler etter at han skal ha truet en kvinnelig isbilsjåfør i Lillesand.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Den isbilansatte kvinnen er i 20-årene.

– Isbilen ble skutt på med pil, bekrefter politiadvokat Petter Spjelkaviknes ved Agder politidistrikt over telefon til VG.

– Ser dere på det som et forsøk på å treffe sjåføren?

– Det er for tidlig å si. Han skal avhøres i løpet av dagen.

Det var i 19.45-tiden tirsdag kveld politiet fikk melding om at føreren av en isbil var utsatt for trusler. Dette skal ha skjedd da isbilen kjørte rundt i et boligfelt i Lillesand i Agder.

Politiet sendte da bevæpnet politi til stedet og pågrep noen timer senere en mann, som nå er mistenkt for trusler.

Har du bilder av isbilangrepet? Tips VG på 2200@vg.no

– Ikke dagligdags

– Det var en særdeles skremmende opplevelse for føreren av isbilen. Hun ble truet med en gjenstand, sier operasjonsleder Eivind Formo i Agder politidistrikt.

– Det er ikke dagligdags at føreren av en isbil som kjører rundt og blir utsatt for noe sånt.

Saken ble etterforsket og det ble foretatt avhør av den mistenkte mannen. Politiet har ikke opplyst om mistenkte og fornærmede har en relasjon.

Onsdag ettermiddag ble det kjent at en mann i 40-årene er siktet for grove trusler med våpen i Lillesand etter å ha truet isbilsjåføren tirsdag kveld.

Politiet gjennomførte en større politiaksjon for å få pågrepet mannen, som forskanset seg i en bolig. I 23.30-tiden ble han pågrepet uten dramatikk.

Kjenning av politiet

Mannen i 40-årene skal avhøres i løpet av onsdag og er siktet for grove trusler med våpen.

Politiet ønsker ikke å gå i detalj om hvordan våpnene er benyttet, og motivet for handlingene er ukjent. Den siktede er imidlertid kjent for politiet fra tidligere.

Kommunikasjonsdirektør Mari Ellestad i Diplom-Is bekrefter overfor VG at det er en av deres medarbeidere som ble utsatt for truslene.

– Dette er en kjempetrist sak. Vårt fokus er å ta vare på henne og støtte henne, hun har det etter forholdet bra, men en hendelse som dette er tøft, sier Ellestad.

Så vidt hun kjenner til er det første gangen en isbilsjåfør er utsatt for en slik hendelse.