«I MORGEN?» Utelivssjef Johan Haanes ble både glad og nervøs av nyheten om at Norge åpner opp lørdag.

Endelig kan de åpne dansegulvet: − Blir den største festhelgen siden frigjøringsdagen

UTESTEDET STORGATA 26 (VG) Etter 561 dager med stengte dører, avstandskrav, skjenke- og innslippstopp er utelivet (nesten) klare for å ta festen tilbake.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

– I morgen, ja? Oi! utbryter eier og daglig leder av utestedet Storgata 26 i Oslo, Johan Haanes, idet Erna Solberg erklærer landet for gjenåpnet.

For nå er tiden kommet: Fra og med kl. 16 lørdag 25. september går Norge over til en normal hverdag med økt beredskap.

Det betyr at nesten alle nasjonale coronarestriksjoner forsvinner.

Utelivet, som har vært hardt rammet gjennom pandemien, kan klippe sperrebåndene rundt dansegulvet.

De trenger ikke lenger å si nei til gjester som kommer etter midnatt, og det er heller ikke nasjonale regler som begrenser hvor mange de kan slippe inn.

– Jeg har litt puls, merker jeg, innrømmer Haanes.

STORINNSLIPP: Fra og med lørdag kan Storgata 26 igjen ta imot opp mot 600 gjester – en dobling fra reglene den siste tiden.

– Får briste eller bære

På baren til Haanes i Storgata ligger det fortsatt søppel på gulvet etter helgens coronafesting. Gulvet er klissete, og vaskepersonalet jobber på spreng.

– Vi har bestilt 1000 liter øl, sier Haanes mens han taster inn nummeret til makkeren sin. Han må komme med én gang – for nå haster det å komme i orden.

Ifølge den daglige lederen har mange i bransjen sluttet på grunn av corona. Derfor har det vært utfordrende å skaffe nok folk.

Frem til lørdag kveld er de nødt til å doble bemanningen.

– Vi har ekstremt dårlig tid og det kommer til å bli kaos. Jeg er glad og veldig lettet, men også nervøs og spent på hvordan morgendagen blir.

STILLE FØR STORMEN: I baren i Storgata 26 gikk eierne i gang med forberedelsene etter Solbergs klarsignal.

Samtidig kommer Haanes med et hårete løfte:

– Det blir den største festhelgen siden frigjøringsdagen!

– Hva skal dere gjøre nå?

– Det første vi skal gjøre er å få de andre sjefene tilbake hit på 30 minutter. Vi må ringe alle ansatte vi har, alle vi har hatt intervju med i går og i dag, slik at de kan få litt opplæring i kveld. Vi har ikke noe valg, nå må vi ta inn absolutt alt og så får det briste eller bære.

SKAL FYLLES OPP: – Vi skal klare å få inn alle som vil, sier daglig leder Johan Haanes.

– Ingen er trent opp for å ta imot 600 festgale mennesker

Under coronapandemien har Storgata 26 hatt makskapasitet på 300 gjester – 150 nede og 150 oppe.

Nå er makstakst på 600.

– Vi har begynt å lære opp nye folk, men det tar tid. De er trent opp i coronahåndtering, men ingen av dem er trent opp for å ta imot 600 festgale mennesker, sier Haanes.

Han er også spent på om folk vil ta med utelivsvanene fra pandemien inn i den nye hverdagen.

– Går folk tilbake til normalen eller kommer de til å fortsette å dra ut tidlig? Blir det helt Norge-Brasil-stemning her?

UTDATERT: Haanes går rundt i lokalet og fjerner plakatene som minner folk om coronarestriksjonene.

Det er flere enn Haanes i hans bransje som er glade nå. VG møtte flere ledere fra utelivsbransjen før pressekonferansen. De hadde samlet seg på Gamle Hotel Christiania for å få med seg de gode nyhetene.

– Det har vært lang tid, samtidig så føler vi at det har gått fort, sier utelivstopp Karl-Henning Svendsen.

Se utelivstoppen juble for de gode nyhetene:

Han forteller at året har vært langtekkelig.

– Nå er vi forhåpentligvis ferdig med en pandemi, og vi har mange gode år foran oss i bransjen.

Nå skal de tilbake til barene sine og ta vekk bordene som har tatt opp plass på dansegulvet til nå. De mangler mange folk, men har troen på at det kommer til å gå.

– Det har vært mye restriksjoner, mye rykter, mye regler, det har vært et tungt halvannet år. Men jeg tror hverdagen kommer tilbake til oss, sier Svendsen.

Virke: Står klare til å åpne for full maskin

Dette er en gledens dag, sier administrerende direktør i hovedorganisasjonen Virke, Ivar Horneland Kristensen.

– Etter halvannet år med avstand og isolasjon, skal vi endelig få leve normalt igjen. Det kommer ikke et sekund for tidlig for kultur, servering og reiseliv, som fortsatt lever med restriksjoner.

– De står klare til å åpne for full maskin igjen og vil snu seg lynraskt nå som signalet er kommet. Endelig kan vi samles igjen og begynne å bruke tilbud vi har savnet sårt.

Han peker på at 25.000 arbeidstagere fortsatt er permitterte.

– Tre av fire av de som fortsatt er permittert, kommer fra handels- og tjenestenæringen. Med denne gjenåpningen vil enda flere kunne trappe opp aktiviteten, og vi kan få folk tilbake i jobb.