FORSKET PÅ NEDSTENGNING: Professor Bettina Husebø (t.h.) og doktorgradsstipendiat Maarja Vislapuu har forsket på hva som skjedde med tjenestetilbudet til hjemmeboende med demens under nedstengningen i fjor vår.

Rapport om hjemmeboende med demens: − De ble sviktet under pandemien

BERGEN (VG) Demenssyke som bor hjemme ble hardt rammet under nedstengningen av Norge, slår en ny forskningsrapport fast.

Av Frank Haugsbø

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Dagsentre ble stengt, og mange fikk redusert sine hjemmebaserte tjenester. Dette fikk store konsekvenser. Både for de demente og for deres partnere og pårørende, sier professor Bettina Husebø ved Senter for alders- og sykehjemsmedisin ved Universitetet i Bergen til VG.

Husebø har ledet studien der forskerne har analysert telefonintervju med 105 pårørende til personer med demens som bor hjemme. De fleste som svarte var ektefelle eller barn til de demente.

Resultatene, som i forrige uke ble publisert i det internasjonale tidsskriftet BMC Health Service Research, viser at mange med demenssykdom fikk store kutt i hjelpetilbudet i pandemiens første to måneder.

Dette er hovedfunnene i rapporten * Personer med demens som bodde alene fikk mer enn halvert hjemmesykepleietilbudet, fra 11,7 til 5,4 timer i måneden. De fikk også halvert hjemmehjelpen, viser undersøkelsen. * Inkludert hjemmesykepleie, hjemmehjelp og dagsentertilbud fikk aleneboende med demens redusert tilbudet med 79,7 prosent. * I gjennomsnitt fikk pasientene i den undersøkte gruppen 20 timer mindre formell omsorg fra offentlige tjenester i måneden, enn før pandemien. Dette inkluderer dagsenter, hjemmesykepleie og hjemmepleie, både for de som bodde alene og de som bodde med ektefelle. Reduksjonen er på 86,5 prosent. * Mindre tilsyn og hjelp førte til at pasientene fikk redusert tid til personlig hygiene. * Pårørende brukte dobbelt så mye tid på tilsyn, enten fysisk eller over telefon hos de demente nærstående under nedstengingen enn før pandemien. * I 22 prosent av tilfellene var det pasienten selv eller pårørende som hadde avlyst tjenesten eller konsultasjonen, i frykt for å bli smittet. * Studien omfatter perioden fra 20. april til 15. mai 2020, da Norge var stengt ned. Av de 105 pasientene som omfattes av undersøkelsen bodde nesten halvparten alene, og gjennomsnittsalderen for de som bodde alene var 84,5 år. Vis mer

– Et hovedfunn i studien er at de som bodde sammen med en dement fikk de største belastningene på grunn av nedstengningen, fordi de måtte ta over pleieoppgavene, sier doktorgradsstudent Maarja Vislapuu, som har analysert datamaterialet.

Bettina Husebø sier hun er provosert over å se hvor store konsekvenser nedstengingen fikk for demente som bor hjemme.

– Dette ville neppe skjedd med noen annen gruppe i samfunnet. Hjemmeboende demente er de letteste å glemme. De roper ikke høyt, og har ingen talspersoner. De ble sviktet under pandemien, sier Husebø.

TOMME GATER: Pandemien fikk store konsekvenser for samfunnets svake grupper. Dette bildet er tatt på Grønland i Oslo, der noen hadde tagget «Syden» på en søppelbøtte.

Hun sier hun stusser over at denne gruppen ikke er nevnt med ett ord i rapporten fra den regjeringsoppnevnte Koronakommisjonen.

– Vi må huske på at de hjemmebaserte tjenestene er ryggraden i helsesystemet vårt. Hvis hjemmetjenestene ikke fungerer, forplanter deg seg oppover i systemet. Jeg synes det er pinlig at vi ikke har mer fokus på dette.

Personene som er intervjuet i studien var allerede med i en annen pågående studie ved Senter for alders- og sykehjemsmedisin da Norge ble stengt ned.

– Det gjør undersøkelsen vår unik, at vi hadde data om disse før pandemien, sier hun.

Ifølge Husebø viser foreløpige resultater fra undersøkelsen at mangelen på oppfølging og hjelp også kan ha ført til økt risiko for helseproblemer hos personer med demens.

– Studier fra utlandet tyder på at personer med demens fikk flere og mer alvorlige psykiatriske symptomer som angst og depresjon under nedstengningen, og vi undersøker nå om dette også gjelder i Norge.

Nedstengingen var også en vanskelig periode for partnere og pårørende, understreker hun.

– Ofte vil også partneren til den demente være skrøpelig, kanskje med begynnende kognitiv svikt.

NY FORSKNING: Professor Bettina Husebø (t.v.) og doktorgradsstipendiat Maarja Vislapuu mener det er mye å lære av hvordan personer med demens som bor hjemme og deres pårørende hadde det under nedstengningen i fjor.

I alle de tre kommunene forskerne har studert, ble dagsentrene midlertidig stengt.

– Dagsentrene er et avlastningstilbud som er gull verdt for de pårørende. Det er klart at en slik situasjon er en vanvittig belastning for hele familien, som må overta oppgavene som vanligvis utføres av kompetente og trente omsorgspersoner.

Husebø sier hun ikke vil kritisere kommunene, som sto i en vanskelig situasjon da pandemien rammet. Hun mener ansvaret på plasseres hos sentrale myndigheter.

– Omsorgssituasjonen for denne gruppen endret seg drastisk i den tidligere fasen av pandemien, spesielt for de som bor alene. For fremtidige kriser og etter pandemien må helsemyndighetene planlegge bedre og identifisere og prioritere de som har størst behov, sier hun.

I to av ti tilfeller var det pasienten selv som avlyste en tjeneste eller konsultasjon, i frykt for å bli smittet.

– Det er helt naturlig at det skjer. Spørsmålet er hva som ble gjort i disse tilfellene, sier professoren.

Ifølge Kompetansesenter for aldring og helse i Oslo har rundt 100.000 personer i Norge demens. Over halvparten av dem er diagnostisert med Alzheimers sykdom.

– Det finnes ikke tall på hvor mange av disse som bor hjemme, men vår studie kan tyde på at det er rundt halvparten, sier Husebø.

Avdelingsdirektør Helga Katharina Haug i Helsedirektoratet skriver i en e-post til VG at mange fikk redusert tjenestetilbud umiddelbart etter nedstengningen, og at det også var en god del som selv valgte å redusere tilbudet for å beskytte seg mot smitte.

– Redusert tjenestetilbud er ekstra krevende for personer med demens og deres pårørende, påpeker Haug.

– Hva tenker Helsedirektoratet om kritikken fra professor Bettina Husebø?

– På generelt grunnlag kan vi si at vi har stor forståelse at dette er krevende og vanskelig for både personer med demens og for deres pårørende. Det er vanskelig å tenke seg at kommuner skal håndtere en pandemi, med så stor usikkerhet, uten å måtte omplassere ansatte til nye oppgaver.

– Koronapandemien og smitteverntiltakene som trådte i kraft 12. mars 2020, fikk umiddelbare konsekvenser for brukere, pasienter og pårørende med behov for helse- og velferdstjenester over hele landet.

LEDET GRANSKING: Koronakommisjonens leder Stener Kvinnsland overleverte rapporten til statsminister Erna Solberg 14. april i år.

Leder i Koronakommisjonen, Stener Kvinnsland, sier til VG at han kan forstå at Husebø savner mer fokus på hjemmeboende demente.

Samtidig understreker han at man nå har kunnskap om konsekvensene pandemien fikk for mange utsatte grupper som man ikke hadde da kommisjonen begynte sitt arbeid.

– Vi vet mye nå som vi ikke visste da, og som vi ikke kunne svare ut før sommeren i fjor. Men vi var veldig opptatt av problemstillingen, og oppfordret sterkt om at man måtte følge med på en rekke utsatte grupper etter hvert som tiden går, sier Kvinnsland.