SNART FERDIG: Helseminister Bent Høie blir snart statsforvalter i Rogaland. Men før det, kan det godt hende han rekker å åpne landet.

Høie om gjenåpningsdato: Kommer like før det skjer

Helseminister Bent Høie (H) sier det ikke er aktuelt for regjeringen å varsle noen gjenåpningsdato lenge i forkant. Men de kan komme med en plan for hva gjenåpningen skal innebære.

– Det vil ikke gå lang tid fra det annonseres at vi kan gå over til en normal hverdag med økt beredskap, til reglene faktisk trer i kraft. Å annonsere en dato lang tid i forveien vil være i strid med at vi skal ha en gjenåpning etter data, og ikke dato, sier Høie til VG.

Han sier det i praksis betyr at når det kommer en dato, vil det være snakk om «kort tid» før landet er åpnet.

Regjeringen har kalt inn til corona-pressekonferanse fredag. Torsdag meldte DN at de skal beslutte nøyaktig tidspunkt for gjenåpningen i dag, men at de allerede hadde bestemt seg for å varsle at tiden er kommet i morgen. Det har imidlertid Helsedepartementet avvist overfor VG, og det gjør også helseministeren.

Regjeringen har tidligere gått over til å kalle gjenåpningen av for Norge en «normal hverdag med økt beredskap». Men akkurat hvordan dette vil se ut detalj, og hva kommunene må forberede seg på, har de ikke sagt enda.

– Når det gjelder at kommunene må være forberedt på hva som skal være deres rolle videre i en sånn situasjon, er det noe vi ønsker å legge opp til med mer informasjon, sier Høie om det.

– Så når dere først varsler en dato, er det egentlig når vi allerede har kommet dit. Men dere kan komme med en plan for hvordan neste steg skal se ut i praksis tidligere?

– Det er helt riktig.

Han vil ikke gi et tidspunkt for når en slik mer konkret plan kan komme.

– Ikke låst til 90 prosent

Den viktigste milepælen for gjenåpningen er at 90 prosent av de over 18 har fått andre dose – noe Høie har stått på at han tror vil kunne skje innen slutten av september. I dag har 81,7 av de voksne i Norge fått dose to.

Men vaksineringen har gått trått de siste par ukene. Likevel tror Høie det er mulig å nå målet:

– Vi har nådd 90 prosent når det gjelder første dose, så vi mener at det bør være mulig når det gjelder andre dose. Det er også en del som bare skal ha én dose hvis de har gjennomgått covid-19.

– Hva hvis vi ikke når det? Skal dere vente på de siste prosentene?

– Vi har ikke låst oss til 90 prosent. Det vil være en totalvurdering som ligger til grunn. Så det er viktig å skille mellom gjenåpning og ambisjonen i vaksinasjonsprogrammet. Det henger sammen, men det er ikke låst.

Påvirkes ikke av regjeringsskifte

Statsminister Erna Solberg har varslet at hun kommer til å levere sin avskjedssøknad i oktober, etter valget som ga flertall til rødgrønn side. Før det er det ingen juridiske begrensninger for hva de kan gjøre, men regjeringen har selv påpekt at de må være «varsom med å fatte beslutninger i politisk kontroversielle saker i denne mellomperioden».

– Hva betyr det for gjenåpningen?

– Det at vi vil få et regjeringsskifte i Norge påvirker ikke håndteringen av pandemien. Norge har heldigvis et system som sikrer gode overganger, og jeg opplever at det har vært bred politisk enighet om håndtering av pandemien, sier Høie.

– Hvis vi kommer til at vi skal gå over til en normal hverdag med økt beredskap før det blir et skifte av regjering, er det en viktig beslutning. Men det vil heller ikke være forholdsmessig å holde på strenge reguleringer i samfunnet over tid bare fordi vi skulle skifte regjering.

Ifølge Høie fortsetter det altså som før til vi får ny regjering, med unntak av hvis det må tas beslutninger som for eksempel forplikter en fremtidig regjering økonomisk: Da sier han at regjeringen vil konsultere det nye flertallet.

Etter et halvannet år med pandemi er også Høie ferdig som politiker – snart går han tilbake til jobben som statsforvalter i Rogaland, som han har hatt permisjon fra siden 2018.

– Jeg føler ikke at jeg er helt ferdig enda, sier han og ler.

– Håper du at du rekker å få feiret med å få gjenåpnet landet før det?

– Det viktigste er at det skjer på det riktige tidspunktet – ikke hvem som gjør det.

Dette vet vi om gjenåpning: Meteren forsvinner

Høie ønsker altså ikke å gå inn i alle detaljene om hvordan et gjenåpnet samfunn kan se ut. Men onsdag forrige uke sa han til VG at det handler om begrensningene vi har på oss innenlands:

– Det betyr at hverdagen for den enkelte av oss blir som normal. Det er i dag i veldig stor grad knyttet til at meteren forsvinner, og at restriksjonene vi har på større arrangementer og så videre vil forsvinne, sa han.

Rådene som å holde seg hjemme når man er syk og vaske hendene vil uansett gjelde.

Så hva vet vi ikke? Høie sa også til VG forrige uke at regjeringen ikke har landet helt på hva slags regler man vil ha på grensen. Det gjenstår også å se hvor mye testing og smittesporing vi vil ha, og hvor stor grad av påbud det skal innebære. For eksempel:

– Hvis jeg blir smittet i november, må jeg i isolasjon, eller er alt det borte?

– Det er et av de spørsmålene som vi må gjøre en vurdering av. Skal vi bare ha en oppfordring om at hvis du er smittet blir du hjemme? Det er det åpenbart at det bør være. Men så er det også et spørsmål om du og skal ha en plikt til det, svarte Høie på det forrige uke.

Torsdag sier han til VG at dette fortsatt oppsummerer det regjeringen kan si nå. De har bevisst latt være å kalle det siste steget for en «full gjenåpning»:

– Det vil være et feil begrep, fordi det er som jeg har sagt: Vi må ha en økt beredskap i hele samfunnet, og det er ekstremt viktig å holde fast ved det, for det kan komme nye virusvarianter som vaksinene virker dårligere mot. For befolkningen er det også viktig å holde fram med at de gode smittevernrutinene vi har lagt oss til, det er også gode ting å ha med seg videre både på grunn av coronaviruset, men også på grunn av influensa og andre sykdommer som RS-viruset.