Studentenes krav til en ny regjering

Det skal prioriteres tilskudd til bygging og oppgradering av grønne studentboliger i regi av samskipnadene, med et mål om en nasjonal dekningsgrad på minimum 20 prosent. Staten må finansiere 49 prosent av byggekostnadene.

Studenters psykiske helse må styrkes og det må satses på forebyggende tiltak. Vi ønsker en stortingsmelding om studenthelse, med formål om å finne effektive tiltak for å bedre studentens psykiske helse.

Det skal legges til rette for å ha barn som student og studiestøtten for studenter med barn skal økes til 2,5G over 12 måneder.