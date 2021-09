TO DØDE: Politiet har innledet drapsetterforskning etter at to personer ble funnet døde i en bolig på Kolbotn.

Drapsetterforskning på Kolbotn: Politimann funnet død

KOLBOTN (VG) Et ektepar i 40-årene ble natt til onsdag funnet døde i en bolig i Kolbotn. En av de avdøde er politimann.

Politi og ambulanse rykket klokken i 01.16-tida ut etter melding fra AMK om en alvorlig hendelse i en bolig i Kolbotn.

Øst politidistrikt har startet drapsetterforskning som følge av dødsfallene.

Den avdøde mannen har en lang bakgrunn i politiet, og var nå ansatt ved Politihøgskolen.

– Dette er en tragisk sak, og våre tanker går naturlig nok til familie, venner og kolleger som berøres av dødsfallene. Ansatte ved Politihøgskolen ivaretas nå i tråd med de prosedyrer vi har, sier pressevakt Runar Kvernen ved Politihøgskolen til VG.

Kvernen legger til at de vil bistå politidistriktet dersom det er behov for det.

Ingen straffehistorikk

Den avdøde kvinnen har bakgrunn har hatt en lang karriere innenfor helsevesenet og var nå ansatt i kommunen, ifølge VGs opplysninger.

Den avdøde mannen har jobbet flere år i politiet, og blant annet vært ansatt i Økokrim, Spesialenheten for politisaker og nå ved Politihøgskolen.

Politiet opplyser at ingen av de to avdøde har straffehistorikk hos politiet, og at det ikke er noen opplysninger som tyder på at det er andre personer involvert i hendelsen.

– Pårørende er varslet, og parets barn blir ivaretatt av nær familie, opplyser politiadvokat Nina Marthinsen i en pressemelding.

– Dypt tragisk hendelse

Politiet jobber onsdag formiddag på stedet, og gjør blant annet kriminaltekniske undersøkelser i boligen.

Ordfører i Nordre Follo kommune, Hanne Opdan, sier til VG at hendelsen påvirker mange i lokalmiljøet.

– Dette er en dypt tragisk hendelse som påvirker mange i vårt lokalmiljø. Mine tanker går til de pårørende og alle som er berørt. Kommunens kriseteam ivaretar de pårørende og deres omgivelser på best mulig måte, sier Opdan til VG.