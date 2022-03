Kjendisenes første jobb

Mens noen starter karrieren med å klippe gress, jobber andre kanskje på matbutikken i nabolaget.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Mange tenker at sommerjobber kanskje ikke er så viktig for veien videre i livet, at det ikke har så mye å si. Men Nima Shahinan (39), som vil bli Norges første astronaut, er uenig.

– Det har hatt kjempestor betydning for meg, sier han.

Fra jordbærtegner til verdensrommet

Han startet karrieren med å være avisbud og ikke lenge etterpå gikk det et rykte i bygda om at han var flink til å tegne.

– Jeg vokste opp i Hakadal. Der var en typisk sommerjobb å sitte i disse jordbærbodene langs veien, sier Shahinan.

Mannen i bygda som solgte mest jordbær tok kontakt med Norges kanskje første astronaut og tilbød han jobb.

Hver sommer tegnet han flere 100 plakater. For prisene på jordbærene endret seg i løpet av dagen og da måtte det nye plakater til.

– Det spiller ingen rolle hvor man jobber eller hvor mye man tjener, sier han.

Det som er viktig er at man lærer å stå opp, forstår betydningen av penger og kan levere på en arbeidsplass, ifølge Shahinan.

TRENING: Nima Shahinian liggende iført en Sokul-romdrakt under trening.

Ikke alle har hatt sommerjobb

Jenny Huse er en 19 år gammel influencer. Hun har ikke hatt sommerjobb, men har startet en egen bedrift.

Selv om hun ikke har hatt sommerjobb oppfordrer hun folk til å benytte sjansen til å skaffe seg litt arbeidserfaring.

– Det er alltid positivt å ha erfaring i arbeidslivet, dersom du skal søke jobb i senere tid. På den andre siden kan det være litt kjipt å jobbe når resten av vennene dine har ferie, sier hun.

Hun startet også en skjønnhetssalong etter konfirmasjonen. Jobben har lært henne mye.

– Den har hjulpet meg slik at jeg har blitt mer disiplinert og strukturert på skolen og i hverdagen.

EGEN SALONG: Jenny Huse har hatt egen salong siden konfirmasjonen.

Emil Massa Vasstrand (24) og Silas Massa Vasstrand (24) er best kjent som brødrene til treningsblogger og programleder Jørgine «Funkygine» Massa Vasstrand (32).

De har nylig fått sin egen tv-serie, men før det har de hatt mange forskjellige sommerjobber.

De solgte aviser til folk da de hadde sommerferie på ungdomsskolen.

– Det var et stort område jeg og Silas delte på. Vi var ekstremt flinke faktisk, sier Emil.

– Vi tok den jobben ekstremt seriøst, sier Silas.

Brødrene har alltid jobbet sammen i alle sommerjobbene de har hatt. Nå vil de også få egen serie sammen.

PÅ SOFAEN: Tvillingbrødrene har hatt mange sommerjobber opp gjennom livet.

Ramón var servitør

– Jeg jobbet på Friday’s på Aker Brygge i ganske mange år faktisk. Jeg begynte da jeg var 15. Det var helt grusomt jævlig, sier Ramón Andresen (23).

Han pleide å løpe rundt å servere mat til gjestene. Antrekket var svart og været var varmt.

– Det var sykt varmt. Føltes ut som jeg skulle dø av heteslag, men jeg fikk anerkjennelse fra lederen min for at jeg sto der svett i åtte timer uten å klage, sier han.

Nå er 23-åringen den eneste artisten som klarte å danke Karpes nye plate Omar Sheriff fra toppen av Spotify-topplisten i Norge.

STOR PÅ TIKTOK: Artisten Ramón har jobbet som servitør påFriday’s.

Dette gjorde Norges statsminister

Og helt til sist har vi spurt statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) hva hans første sommerjobb. I dag er han landets sjef, sjef for regjeringen og en av de mektigste mennene i Norge.

Men det startet ikke her, han startet karrieren som ansatt i en butikk.

Nå er han landets statsminister, men Støres første sommerjobb var i butikk.

– Jeg var butikkmedarbeider i en malingsbutikk på Mortensrud. Det var fint, og jeg husker følelsen av å tjene egne penger. Det var stort, sier statsministeren.

Han mener en sommerjobb kan gi verdifull erfaring til senere i livet.

– Først og fremst gir det muligheten til å tjene egne penger, men det gir også verdifull erfaring og kan være en dør inn til arbeidslivet.