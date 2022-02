KONVOI: Den såkalte frihetskonvoien skal lørdag kjøre inn til Oslo og demonstrere mot coronatiltak.

Demonstrasjoner mot coronatiltak: − Kan bli begrenset fremkommelighet og trafikale utfordringer

Etter planen skal demonstrantene møte opp utenfor flere mediehus lørdag formiddag, før de drar videre til Stortinget.

Av Marthe Stoksvik

Lørdag planlegger den såkalte frihetskonvoien å demonstrere i Oslo. De krever at det ikke skal innføres coronatiltak igjen og at coronasertifikat ikke tas i bruk i Norge.

I Facebook-gruppen til de norske aktivistene er det over 27.000 medlemmer.

Ifølge en pressemelding består frihetskonvoien av 500 kjøretøy. De skal kjøre inn til Oslo og møtes utenfor NRK på Marienlyst lørdag formiddag.

Etter dette skal de trolig videre til andre mediehus i Oslo, før de møtes ved Stortinget sentrum lørdag ettermiddag.

Demonstrasjonene er inspirert av konvoiene i Canada der en rekke lastebiler har blokkert veier i Ottawa.

Får ikke kjøre inn til Oslo sentrum

Det skal være planlagt flere appeller, musikkinnslag og fakkeltog utenfor Stortinget. Demonstrasjonen skal foregå i flere timer lørdag ettermiddag.

I utgangspunktet skulle de kjøre inn til Stortinget. Men politiet har bestemt at det ikke vil være tiltatt med kjøretøy knyttet il demonstrasjonene i sentrum.

– Årsaken til dette er at det skal være to andre markeringer foran Stortinget denne dagen, og at et større antall kjøretøy i Oslo sentrum i for stor grad kan gå ut over annen trafikk, herunder nødetatenes fremkommelighet, sier stabssjef ved Oslo politidistrikt Harald Nilssen til VG.

Det er lagt til rette for at demonstrantene skal få ytre seg både utenfor mediehusene, og Stortinget, så lenge de ikke hindrer nødetatenes fremkommelighet, skader trafikale utfordringer eller større ordensforstyrrelser.

– Det kan bli noe begrenset fremkommelighet og trafikale utfordringer rundt i området de skal markere seg. Det er alltid fint å utvise tålmodighet hvis det skulle oppstå noe trafikale utfordringer i løpet av dagen, sier Nilssen.

Venter stort oppmøte

VG snakket med en av arrangørene av den norske frihetskonvoien tidligere denne uken, Ann Helen Gjermundsen.

Gjermundsen fortalte da at hun venter stort oppmøte utenfor Stortinget, opp mot 2000 personer.

Først og fremst demonstrer de mot innføring av coronasertifikat.

– Vi krever at det ikke skal innføres coronasertifikat i Norge. Det er diskriminerende, sier Gjermundsen til VG.

FRIHETSKONVOI: Ann Helen Gjermundsen har deltatt på flere coronademonstrasjoner. Lørdag arrangerer hun demonstrasjoner utenfor mediehus og Stortinget.

Inspirert av demonstrasjoner i Canada

Demonstrasjonene med kjøretøy startet i Canada. Lastebilsjåfører blokkerte en av de mest trafikkerte veiene mellom USA og Canada.

Flere tusen mennesker har demonstrert mot coronaregler, spesielt kravet om vaksinasjon for krysse grensen.

Ordføreren i Ottawa erklærte unntakstilstand og en domstol kom med pålegg om å avslutte demonstrasjonene.

Ifølge nyhetsbyrået AP har politiet i Ottawa arrestert minst hundre personer i forbindelse med demonstrasjonene. En rekke kjøretøy er også tauet vekk.

Demonstrasjonene i Canada har foregått i over tre uker.