Spare, eller hoppe over det? Dette er ekspertenes tips.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

I 2021 hadde over 440.000 unge mellom 15 og 24 år en jobb i løpet av sommermånedene, viser tall fra SSB. Det tilsvarer 2 av 3 unge i denne alderen.

Det kan være vanskelig å bestemme hva pengene skal gå til første gang et femsifret beløp dukker opp på konto. Hva bør man egentlig gjøre med pengene?

Spare? Fordele? Oppleve?

– Jeg innser jo at jeg har blitt en adrenalinjunkie, sier Jeanette Joa (19). Tidligere i år hoppet hun i fallskjerm for første gang. Så ble hun bitt av basillen. Nå forsøker hun å leve billigst mulig - så hun har råd til flest mulig hopp.

– Det er altfor gøy til å ikke fortsette med, forklarer Joa.

Hun har nettopp fullført et år på folkehøgskole på Voss, hvor hun gikk ekstremsport. Nå har hun sommerjobb i sportsbutikk. Pengene hun tjener spares, så hun har råd til flere fallskjermhopp.

Pengene fordeles klokt, før et nytt år på folkehøgskole begynner. Denne gangen som stipendiat på luftsport-linje i Nord-Norge.

– Nå er det slutt på shopping. Alle penger går til å reise og hoppe, sier 19-åringen, som anslår at hun bruker rundt 500 kroner på ett hopp. I tillegg kommer utgifter til reising.

– Kan begynne i det små

– Det er ikke så vanlig å spare mye eller investere som student, sier Nina Reynisdottir (26).

Hun driver TikTok-kontoen @investermednina. Hun er ikke økonom, men har lært mye av å selv begynne med investering og sparing. Nå deler hun om erfaringene til andre unge.

Nina Reynisdottir (26) deler økonomitips på TikTok.

Reynisdottir er opptatt av at man ikke skal ha dårlig samvittighet over at det blir lite sparing i studietiden.

– Studenttiden handler om å investere i seg selv. Gå på skolen og tilegn deg så mye kunnskap som mulig, så kan du tjene på det i fremtiden, sier hun.

Nina sier at det for studenter kan være fint å fordele sommerjobb-pengene utover resten av året, dersom man ikke har annen deltidsjobb.

Samtidig oppfordrer hun til å hoppe i det når det kommer til sparing og investering. Det kan kombineres med å fordele pengene til andre ting.

– Det viktig å tenke på at man kan begynne i det små, oppfordrer Reynisdottir.

Nina har tips til hvordan du kan få mest mulig ut av pengene du sparer.

Uvant å få lønn

Tuva Johnsen (16) har sin aller første sommerjobb i år, i en bokhandel.

– Jeg er veldig glad i bøker, derfor ville jeg gjerne jobbe i bokhandel, forklarer hun.

Det var uvant første gang hun fikk lønn på konto.

– Jeg tenkte litt sånn: «Oi, jeg tjener jo faktisk penger». Det er nytt.

Tuva Johnsen (16) har sin første sommerjobb.

Siden det er første sommeren i jobb, føles det ikke helt som ferie.

– Men jeg synes jobben er veldig gøy, så det er ikke noe problem.

Pengene skal spares. Målet er å komme seg på tur til venninnen som bor i utlandet, den kommende vinteren.

– Det blir helt sikkert noen impulskjøp. Noen bøker, og kanskje noen klær, sier 16-åringen.

– Men jeg skal ha den turen i tankene, og spare mest mulig av pengene.

Få oversikt

Lene Drange (31) synes det er en god idé å unne seg noe for pengene man tjener i sommer.

– Det er lurt å kose seg litt med noen av pengene, sier Drange, som er økonom og programleder i Luksusfellen.

Likevel oppfordrer hun til å også være litt forsiktig.

– Etter sommeren er det lurt å få oversikt over hvor mye man egentlig har tjent.

Lene Drange er økonom og programleder i Luksusfellen.

Drange oppfordrer til å se til at man har frikort, dersom man tjener under frikort-grensen, og at man har skattekort dersom man bikker over.

Frikortgrensen er på 65.000 kroner.

– Tjener du over frikortgrensen trekkes 50 prosent av lønnen din i skatt, dersom du ikke har skattekort, forklarer hun.

Du vil få pengene som ikke var skattepliktige igjen, men ikke før mars/april neste år.

Tenk på dette før du setter pengene på BSU-konto

Når pengene omsider kommer på konto, er det flere valg du kan ta dersom du ønsker å spare dem.

– For de som skatter er det lurt å sette pengene på vanlig BSU-konto. Da får du 5000 i skattelette.

Men dersom du har frikort og ikke skatter, får du heller ikke skattelette. Da anbefaler Drange å sette pengene på en BSU Start-konto. Pengene kan så stå der til du i fremtiden skal fylle vanlig BSU-konto. Det er mulig å spare 27.500 kroner i året på BSU.

Fondene som er bra for nybegynnere

Har du allerede fylt opp BSU-kontoen for i år, kan du vurdere om å spare i fond er noe for deg. Fond er en felles investering hvor mange sparere går sammen om å sette pengene sine i verdipapirmarkedet. Å spare i fond har historisk sett gitt bedre avkastning enn vanlig sparekonto i banken.

– Er du under 18 år trenger du bistand fra foreldre, men det er ikke veldig komplisert, forklarer Drange.

Hun anbefaler å starte med et globalt indeksfond.

– De fleste globale indeksfond investerer ofte i det samme, så det er vanskelig å velge feil.

På kontoen @investermednina deler Nina Reynisdottir sine tips.

Også tiktoker Nina Reynisdottir anbefaler BSU.

– Det som er grunnen til at det er så bra, er at man er garantert rundt 23 prosent avkastning. Det er 20 prosent gjennom skattelette, og renter på 3–4 prosent, forklarer hun.

– Man må jo heller ikke fylle opp BSU-en med 27 500 kroner, som er BSU-grensen.

Nina anbefaler i likhet med Drange å sette pengene i globale indeksfond, dersom man har lyst til å spare i fond.

– De er billige, og gode for nybegynnere.

Minste mulige innskudd i globale indeksfond er 100 kroner.

– Mange spør meg om det egentlig er noe vits, og da er svaret «Ja, det er det».

Nina forklarer at avkastningen prosentvis uansett er den samme, og at det er en god måte å bli inspirert.

– Man blir fort interessert i å finne måter å spare mer, når man ser hvordan pengene kan vokse.

Det finnes også andre måter å investere på, dersom man allerede har spart en stund.

– Man kan snakke med banken om mulighetene for å kjøpe seg en bolig. For å komme seg inn i boligmarkedet kan unge også tørre å ta utradisjonelle valg, man kan f.eks. kjøpe billigere bolig i hjemmebyen i stedet for i de største byene, og noen jeg unge jeg har snakket med unge har bygget sitt eget hus eller kjøpt mikrohus. Slik markedet er nå, må man tørre å tenke litt ut av boksen for å komme seg inn»