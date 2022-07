JAKT: Hotelldirektør Monja Mjelva forteller om jobbing døgnet rundt de siste månedene for å få rekruttert nok folk på hotellet.

Hotell kunne ikke ta imot flere gjester: − Det mest krevende året

GEIRANGER (VG) Hotel Union har hatt dager de ikke har kunnet ta imot flere sommergjester, fordi de ikke har hatt nok folk på jobb. – Hele næringen lå nede i to år, plutselig skal alt opp og stå igjen, sier hotellsjefen.

Thea Rosef

Rodrigo Freitas (foto)

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Turister flokker seg sammen på utsiktspunktet foran Geirangerfjorden og knipser hyppige bilder av den populære fjorden på Sunnmøre.

At det regner tett, ser det ikke ut til at noen bryr seg om.

Like bak dem ligger Hotel Union, med fullt av biler stående på parkeringsplassen.

Det er første sommeren siden før pandemien at hotellet åpner for fullt. De har jobbet siden nyttår med å rekruttere nok folk til trykket i sommer.

– Det har vært jobbing døgnet rundt. Gjennom rekrutteringsbyrå, annonser og sosiale medier, så har vi ringt gamle ansatte og prøvd og få dem tilbake, sier hotelldirektør Monja Mjelva, inne i et av hotellets mange stuer.

Etter pandemien har antall ledige stillinger i reiselivsbransjen skutt i været, og VG har tidligere omtalt mangelen på arbeidskraft i store deler av servicebransjen.

I en medlemsundersøkelse fra NHO Reiseliv i juni svarte syv av ti reiselivsbedrifter at de fortsatt har ledige sommerjobber.

Behovet er særlig stort på Vestlandet, hvor 87 prosent svarte at de fremdeles har ledige jobber.

Raser mot «cowboyarbeidsliv»: «Bransjen har kjørt seg selv i grøften»

POPULÆRT: Geiranger er et svært populært reisemål om sommeren, både for nordmenn og turister.

– Trenger kompetansen tilbake

Mjelva forteller at de måtte permittere mange av sine ansatte på grunn av ett år med stengt hotell til sammen.

– Det ble sagt tidlig i pandemien at folk i vår næring skulle prøve å finne seg jobb i andre bransjer, fordi det kom til å bli langvarig. Vår næring har fått lide mest av pandemien, sier hotelldirektøren.

– Det har gjort at folk med kompetanse har flyttet over i andre næringer. Jeg tror de fant ut at dette orker de ikke mer. Jeg ser det er mentalt krevende for de ansatte å gå i konstant usikkerhet.

Før sommeren skulle hotellet gå fra 40–50 ansatte til 140.

– I år tror jeg har vært det mest krevende året av alle. Men nå er vi endelig i mål, og veldig klare for alle gjestene.

Mjelva peker mot resepsjonen bak seg.

– Thomas fikk vi huket inn i siste sekund. Søsteren hans fikk først jobb i restauranten vår, men måtte flyttes til resepsjonen da vi mistet en der. Så mistet vi enda en resepsjonist, og spurte om hun kjente noen, så fikk vi inn broren.

1 / 2 SOMMERJOBB: Thomas Fleischer Bergene trives godt i sommerjobben som resepsjonist på Union Hotel, men han har ikke planer om å fortsette i bransjen. SOMMERJOBB: Thomas Fleischer Bergene trives godt i sommerjobben som resepsjonist på Union Hotel, men han har ikke planer om å fortsette i bransjen. forrige neste fullskjerm SOMMERJOBB: Thomas Fleischer Bergene trives godt i sommerjobben som resepsjonist på Union Hotel, men han har ikke planer om å fortsette i bransjen.

Thomas Fleischer Bergene (20) studerer til vanlig i Bergen. Han hadde søkt litt ulike sommerjobber i år, men ingenting var spikret.

– Søsteren min sa de trengte folk her. Jeg ble ringt en torsdag for noen uker siden, og kjørte over søndagen for å starte mandag.

– Forferdelig frustrerende

Hotellet opplevde i juni å måtte stenge av for bestillinger fra gjester, forteller hotellsjef Finn Nustad.

– Det var tøft. Vi har ikke hatt nok folk til å vaske rom og lage mat. Det har vært dager hvor vi har sagt at nå tør vi ikke ta imot flere, sier Nustad.

– Det er forferdelig frustrerende, når markedet endelig er tilbake. Men vi er jo ikke alene i denne båten. Det er en hel næring som har problemer.

PÅGANG: Hotellsjef Finn Nustad sier det er svært positivt at det er så attraktivt å dra til Vestlandet, men da blir etterspørselen deretter. Det har vært vanskelig å for hotellene å følge opp.

I mai meldte Nav om rekordstor mangel på arbeidskraft. Norske virksomheter manglet hele 70.000 arbeidstagere, ifølge Navs bedriftsundersøkelse for 2022.

Nustad jobbet selv iherdig med sommerens rekruttering, som nå endelig har kommet på plass.

– Det er så på hengende håret som det går an. Det har vært forferdelig stressende, sier hotellsjefen, mens telefonen hans ringer for andre gang på to minutter.

– Hele næringen lå nede i to år, plutselig skal alt opp og stå igjen.

Desperat næring

Ved resepsjonen strømmer det på med gjester. Det er høyt trykk denne sommeren, men hotellet er ikke fullbooket, opplyser de.

Borte ved baren står polske Daria Zielinska bak en fresende kaffemaskin.

– Jeg har jobbet på hotell i Sverige tidligere, men dette er første gang i Norge. Jeg hadde veldig lyst til å dra til Geiranger.

1 / 3 ARBEIDSKRAFT: Daria Zielinska synes det er hyggelig at det er så mange utenlandske som har kommet for å jobbe på hotellet. forrige neste fullskjerm ARBEIDSKRAFT: Daria Zielinska synes det er hyggelig at det er så mange utenlandske som har kommet for å jobbe på hotellet.

Hotellsjefen forteller at de har hentet inn mye utenlandsk arbeidskraft, og at de siste ansatte er på vei til landet nå.

Å finne kokker har vært den aller største utfordringen.

– Du tror du har fått tak i noen, og så er de borte igjen. Folk har shoppet jobber, spesielt på kokkesiden. Fordi de har visst at næringen vår har vært desperate, sier Nustad.

De mekanismene som fungerte så godt før pandemien, er ikke der lenger, sier han.

– Man har bygget opp og utviklet folk over år som gjorde kjempejobber, så blir de borte og du må begynne på nytt. Det er klart det er tungt. Mange gode folk, som ikke fikk jobb, følte de måtte gå over til andre bransjer. Det er ikke bare å bytte tilbake igjen.

Både direktøren og hotellsjefen mener det må begynne med utdanning, om man skal snu den negative utviklingen.

– Så må vi få på plass en større forståelse for fagbrev. Det må bli mer populært å lære et fag. Vi i næringen må også bli flinkere til å åpne dørene for ungdom, sier Nustad.

– Vi trenger kompetansen tilbake, sier Mjelva.

VG er på bobiltur rundt i Norge! Tips oss her om du vet om noe spennende vi kan skrive om fra ditt område! Nå er vi i Bodø, og reiser sørover neste uke.