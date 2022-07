Aktiver kart

Redningsaksjon etter to gutter i Larvik: Funnet i god behold

Politiet har iverksatt en redningsaksjon etter at to gutter på SUP-brett er meldt savnet på sjøen i Larvik. Guttene er nå funnet i god behold.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 10 minutter siden

– De var ved Stolpestad camping, opplyser Sør-Øst politidistrikt 15.56 på Twitter.

Politiet tvitret klokken klokken 14.26 at to gutter var meldt savnet ved Naverfjorden i Larvik.







– Guttene ble sist sett ca. klokken 13, sa operasjonsleder Erik Ullhaug Olsen til VG.

Han opplyser at det var foreldrene selv som varslet politiet.

– Vi har satt inn store styrker med både dykkere, politi – og redningsbåter for å finne guttene, sa Olsen tidligere.

Guttene er mindreårige.

Klokken 14.40 skrev politiet at både redningsskøyte, politibåt og redningshelikopter er sendt ut til området hvor guttene er meldt savnet fra.

Det var ingen som hadde sett at guttene falle i vannet, skrev politiet på Twitter.

SUP-brett, som står for Stand Up Paddle, er en form for padlebrett hvor brukeren står oppreist og padler på vannet med en åre.