SJOKK: Ivanna (mor) og Sasha (datter) flyktet fra Odessa, hvor mannen og pappaen er igjen for å slåss for landet.

Tok farvel med faren for en time siden – vet ikke når de ses igjen

ISSACEA (VG) Ukrainske kvinner og barn kommer i sikkerhet over til Romania. På den andre siden ble de vinket adjø av ektemenn og fedre som må bli igjen og sloss.

På to hvite plaststoler tett inntil hverandre inne på det provisoriske transitt-teltet, holder en mor og tenåringsdatter opp telefonen. Når mannen de ringer dukker opp på skjermen, bryter moren sammen.

I den lille kystbyen Isaccia sørøst i Romania kommer flyktninger fra Odessa-området med ferge. Sasha og Ivanna er to av dem.

I TRANSITT: Ivanna og Sasha flyktet fra Odessa og løper for å rekke bussen videre til hovedstaden Bucaresti.

Klokken er 16.00 torsdag, og det blåser surt. For en time siden, sa de farvel til mann og far på fergekaia på den ukrainske siden.

Han har nemlig ikke lov til å reise ut. Menn mellom 18–60 år må være igjen og mobilisere seg i krigen hvis det ukrainske forsvaret trenger det.

– Vi vet ikke når vi får se ham igjen, sier tenåringsdatter Sasha.



Ifølge tall fra FN har i overkant av 57.000 ukrainere flyktet over den rumenske grensen i løpet av krigens første uke.

DUGNAD: Både kommunen og frivillige har laget bakst og kjøpt inn nok av mat og drikke.

Blikket hennes er stødig og øynene er klare. Innimellom stryker hun moren på ryggen eller låret. Mens datteren forteller om de siste dagene i Odessa, og hvor de nå skal reise videre, renner tårene hos moren.

– Dette er første gangen på veldig lenge at de er borte fra hverandre, forklarer hun.

Det siste faren sa til henne, var at hun ikke måtte være lei seg. De må se fremover. Faren prøvde å holde motet oppe, han ville ikke virke lei seg eller redd, tror hun.

DONAU: På denne fergen fraktes ukrainere over det lille Donau-stredet inn til Romania.

Onsdag kom meldingene om at Russland har tatt kontroll over havnebyen Kherson. Odessa, som er Ukrainas tredje største by, kan være neste mål. Den vil gi Russland stor kontroll over forsyningslinjene inn og ut av Ukraina.

I TRANSITT: Flere ukrainere ble hentet av minibusser for å tas videre.

Store deler av Romania grenser til Ukraina. Romania er del av EU, som felles har blitt enige om å ta imot flyktningene som kommer. De er også medlem av Nato, noe som gjør det til et trygt sted for ukrainerne å frykte. En av landets to Nato-baser finnes bare halvannen time unna grenseområdet i den lille havnebyen.

På denne grenseovergangen må du krysse Donau-elven med ferge. Turen tar under en halvtime.

Ukrainske kvinner, barn og eldre menn har ventet, mange av dem lenge, på den andre siden. Når de først kommer over til Romania, er flere så utslitte eller syke at de trenger legehjelp og blir tatt inn i små brakker på høyre side.

Resten blir geleidet til telt, der de får mat, drikke og varme klær. Noen gråter eller skjelver, mens andre er helt stille – folk reagerer ulikt på sjokk.

De fleste som kommer hit på denne grensen, kommer fra Odessa, som ennå ikke har blitt invadert. De som kommer nå, har penger og en plan. Fremover, når flere blir tvunget til å flykte, vil det komme flere av dem som ikke har noen av delene.

Eldre damer og mødre med barn pakket inn i flere lag fleece, går inn og ut av teltet. På utsiden deles det ut brus, vann, bagetter og SIM-kort fra frivillige organisasjoner og privatpersoner.

FULL KONTROLL: Florin Sava jobber som frivillig ved mottaket og møtte VG ved å snakke norsk – han har tidligere jobbet på verft i Ulsteinvik i flere år.

For en uker siden levde ukrainerne helt vanlige liv. Nå er de flyktninger. Det er en uvirkelig omdreining de ikke klarer å ta inn over seg, sier flere VG snakker med.

Sasha og Ivanna skal videre til den rumenske hovedstaden Bucuresti, før de reiser videre til venner i Tyskland.

De fleste som kommer hit, blir tatt med videre i buss.

DRIFTIG: George Vlad har sammen med venner i kryptovaluta-miljøet i Romania, samlet inn penger for å finansiere bussturer for flyktningene.

En av dem som sørger for det, er George Vlad. Han har, sammen med flere venner i kryptovaluta-miljøet i Romania, samlet inn penger for å finansiere bussturene.

Gjennom ruten sitter de fleste i telefonen – mange av dem ringer hjem til de som ble etterlatt i Ukraina.

Mens Vlad løper frem og tilbake mellom matstasjonen og bussen, sier han at den emosjonelle reaksjonen til de som har flyktet, først kommer når de får satt seg godt ned i en varm buss.

Han har et rigid system han følger: Etter at folk har kommet seg på bussen, går han en runde og deler ut bagetter. Så tar han en ny runde med godteri til barna.

Når datter Sasha snakker om Russland og at de må stoppes, tar moren Ivanna for første gang ordet for å korrigere:

– Stopp Putin.