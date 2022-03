Hadia Tajik trekker seg som nestleder i Arbeiderpartiet

Hun skal ha fortalt det til sentralstyret i Arbeiderpartiet i et brev søndag kveld.

Onsdag gikk Hadia Tajik av som arbeids- og inkluderingsminister, etter VGs avsløring av hennes pendlerboligsak.

Nå trekker hun seg også som nestleder i Arbeiderpartiet. Det bekrefter kilder til VG, men det var Dagens Næringsliv som skrev om nyheten først.

Dagens Næringsliv skriver at de kjenner til innholdet i brevet som Tajik har sendt til sentralstyret i Arbeiderpartiet.

– Jeg erkjenner at jeg har gjort både feil og feilvurderinger, skal hun ha skrevet.

I brevet skriver Tajik at hun egentlig planla å fortsette som nestleder, gjengir DN.

Men siden da har hun kommet fram til at hennes handlinger også påfører partifeller og partiorganisasjonen en belastning og skuffelse, skal det stå i brevet.

PENDLERBOLIG: Hadia Tajik trekker seg som nestleder samme uke som hun gikk av som arbeids- og inkluderingsminister.

Fikk skattefri pendlerbolig

Da Ap-nestlederen Hadia Tajik (Ap) søkte om sin første pendlerbolig i 2006, fikk hun beskjed om at hun måtte skatte av den fordi hun ikke hadde andre boligutgifter.

Da sendte hun inn en leiekontrakt for en kjellerleilighet i Rogaland til Statsministerens kontor, og fikk deretter innvilget en skattefri pendlerbolig.

Denne kontrakten ble imidlertid altså aldri brukt.

Tajik bodde altså aldri i kjellerleiligheten, og betalte aldri leie, selv om hun meldte flytting i folkeregisteret.Ap-nestlederen har selv opplyst at hun pendlet til foreldrene sine, og at hun betalte boutgifter der.

Hun har på den andre siden ikke kunnet dokumentere disse utgiftene.

– Jeg betaler ekstra skatt og jeg går av

Onsdag ettermiddag fortalte Hadia Tajik (Ap) et samlet pressekorps at hun trekker seg som statsråd i arbeids- og inkluderingsdepartementet.

– Jeg beklager at jeg ikke håndterte dette bedre før. Det er min feil, sa Tajik.

Hun sa at ingen har krav på tillit, og at alle kan gjøre feil, men at den som er øverste sjef for arbeidspolitikk er avhengig av tillit.

– Jeg beklager, jeg betaler ekstra skatt og jeg går av, sa hun.