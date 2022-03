MÅ RYDDE OPP: Det er beskjeden fra tidligere statsminister Erna Solberg til alle som havner i pendlerboligtrøbbel.

Erna Solberg om Tajiks pendlerboligsak: − Viktig at man ikke utnytter disse systemene

STORTINGET (VG) – Alle sånne saker gjør det vanskeligere å ha tillit til politikerne, og det betyr at det smitter på oss alle, sier Høyre-leder og tidligere statsminister Erna Solberg til VG.

Publisert: Nå nettopp

VG avslørte sist søndag hvordan Ap-nestleder og arbeidsminister Hadia Tajik (Ap) fikk tildelt skattefri pendlerbolig i 2006 til 2010 basert på en leiekontrakt hun aldri benyttet.

Men Tajik er likevel tydelig på at hun var pendler og hadde krav på skattefri pendlerbolig: Hun pendlet hjem til barndomshjemmet i Rogaland og hadde noen tusen i utgifter her i snitt hver måned, opplyser hun.

– Bør en statsminister sørge for at det blir ryddet opp i sånne saker?

– Jeg mener, som jeg også sa da det gjaldt Ropstad, at det er viktig at man ikke utnytter disse systemene. Så får forholdet til Jonas og annet være noe de holder på med, sier Erna Solberg til VG.

UNDER PRESS: Hadia Tajik sier at hun var reell pendler i perioden 2006 til 2010.

Mer opptatt av krig

– Synes du at Tajik har svart tilstrekkelig?

– Jeg kommer til å svare akkurat det samme som da jeg ble spurt om Ropstad, og det er at jeg mener at folk må rydde opp i dette og det er viktig at man ikke utnytter et system på den måten.

Den tidligere statsministeren understreker at hun ikke har fulgt saken veldig tett:

– Så har ikke jeg noe grunnlag til å gå inn og ut av alle de sakene, for jeg har ikke fulgt så nøye med på alt som har blitt svart i dialogene. Det foregår en krig som jeg er litt mer opptatt av.

– Men da du hadde en sånn sak gående selv, var du opptatt av å svare på spørsmål og rydde opp i saken?

– Jeg svarte på spørsmål og det ble ryddet opp i saken. Ropstad fant selv ut at han ville gå av. Men om det er 100 prosent parallelt med Hadia Tajik sin sak eller ikke, det får andre vurdere som har konsentrert seg om det. Jeg har konsentrert meg om noe annet de siste dagene.

Tajik er under press fra både Aps nære samarbeidspartnere i LO og fra opposisjonen, som vil at hun skal svare på en rekke spørsmål.

KREVER SVAR: Mandag gikk Fellesforbundet-leder Jørn Eggum, LO-leder Peggy Hessen Følsvik og Fagforbundet-leder Mette Nord hardt ut og krevde svar fra Tajik.

Dårlig for tilliten

– Hva har denne typen saker å si for tilliten til politikerne?

– Alle sånne saker gjør det vanskeligere å ha tillit til politikerne, og det betyr at det smitter på oss alle. Det gjelder summen av disse sakene, uansett.

– Hva bør man gjøre hvis man har gjort noe feil?

– Jeg mener man må rydde opp i de sakene man har. Men jeg har ikke fulgt med i alle detaljer i Hadia Tajiks sak, så jeg vil ikke gjøre en vurdering av det.

Usikker på bakgrunnen for Tajiks pendlerboligsak? Få en oversikt her: