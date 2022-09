FRASTJÅLET BIL: Johnny Hansen utenfor treningsstudioet i Kristiansand der bilen hans ble stjålet i oktober i fjor.

Politiet stoppet biltyv – saken ble likevel henlagt

Da Johnny Hansen var på trening en kveld i oktober i fjor ble bilen hans stjålet. Politiet stoppet biltyven senere samme kveld. Likevel ble saken henlagt.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

– Da tenker jeg at de kanskje har gitt blaffen i å etterforske saken, sier Johnny Hansen til VG.

21. oktober i fjor var han på trening i Kristiansand. Skapet hans sto ulåst, og da han kom tilbake oppdaget han at både mobil og bilnøkler var borte fra skapet.

Han fortet seg ut på parkeringsplassen og så at bilen heller ikke var der, forteller han.

Etter å ha lånt en mobil ringte han politiet for å anmelde biltyveriet. Da fikk han beskjed om at politiet faktisk hadde stoppet bilen.

– Den hadde visstnok vært involvert i en kollisjon, forteller Johnny.

Klarte ikke bevise

Da han kom til politistasjonen for å anmelde saken fikk han både bilnøkler og mobil tilbake.

Bilen ble sendt til reparasjon og han fikk den tilbake etter en måneds tid.

– Oppgjør med forsikringsselskap og alt rundt bilverkstedet gikk smertefritt.

Men, etter ni måneder kom en overraskende beskjed.

Saken var henlagt på bevisets stilling.

Det reagerer han kraftig på.

– De tok han med seg til politistasjonen. Men, klarer ikke å bevise at han de tok på fersk gjerning i bilen og tok med seg til stasjonen var gjerningsmannen?

– Da tenker jeg at de kanskje har gitt blaffen i å etterforske saken.

På bevisets stilling

Påtalejurist Maria Råsberg Tønnesland bekrefter i en e-post til VG at politiet påtraff den stjålne bilen samme kveld som den ble stjålet, og at de var i kontakt med føreren av bilen.

Likevel ble saken henlagt.

– Bakgrunnen for dette er at politiet ikke har lyktes i å kartlegge nøyaktig hvor bilen har vært i tidsrommet mellom tyveriet og da bilen ble påtruffet, eller hvilke personer som kan ha vært i befatning med kjøretøyet, herunder om fører av bilen var den som borttok bilen, skriver påtalejuristen.

Det synes ikke Johnny er god nok grunn.

– Jeg tenker at det høres helt ufattelig ut. Dette er bare tull.

Han forteller at det ikke gikk lang tid fra han oppdaget at bilen var borte, til politiet fortalte at de var i kontakt med føreren av bilen hans.

– Vi fikk beskjed på politistasjonen om at de hadde stoppet, fakket og tatt han med seg.

Han synes det er skummelt at slike saker blir henlagt.

– Da blir man fortalt at det bare er greit å stjele biler.