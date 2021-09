Dobles: Merverdiavgiften på taxi økes fra seks til tolv prosent 1. oktober.

Nå øker taxiprisene

Da coronapandemien rammet i 2020 fikk taxinæringen halvert merverdiavgiften. Nå økes den igjen. Regningen får du som passasjer.

Av Stine Slettås Machlar

Publisert: Nå nettopp

1. oktober økes merverdiavgiften på passasjertransport fra seks til tolv prosent. Det får daglig leder i Taxi Romerike, Dag Bakke, til å reagere.

– Reiselivsnæringen burde ha vært friskmeldt før vi hadde fått doblet merverdiavgiften. At vi har lidd så mye som vi har gjort og ikke får noe mer drahjelp syns jeg er fryktelig dårlig, sier Bakke til VG.

Han sier til VG at han forstår at lav merverdiavgift var et midlertidig tiltak under pandemien, men han syns endringen kommer for brått.

– Vi er en næring som ikke har fått mye hjelp under pandemien i og med at vi har kommet utenfor mange av støtteordningene som husleie og lignende. Vi har ikke de utgiftene, men vi har heller ikke hatt særlig med inntekter. Det sier seg litt selv at når folk blir bedt om å sitte i ro, tar de ikke mye taxi.

– I det minste burde økningen vært gradvis, slik at vi fikk mulighet til å komme oss på bena igjen, sier Bakke.

Det var Romerikes Blad som skrev om saken først.

BEKYMRET: Daglig leder i Taxi Romerike, Dag Bakke, frykter prisøkningens betydning for faste kunder. Bildet er fra 2006.

Bekymret for faste kunder

Bakke sier den økte avgiften vil påvirke passasjerene.

– Det har fra før vært en prisøkning på 6,8 prosent fra forrige prisregulering og nå kommer økningen i merverdiavgiften. Det kommer vi til å måtte kreve av passasjerene våre. Det vil merkes, spesielt for de med dårlig råd, sier han.

Bakke forklarer at hans taxiselskap dekker et stort område og har mange kunder som er avhengig av dem for å få gjort nødvendige ærend.

– Nå som eldre skal bo lenger og lenger hjemme og klare seg selv er det mange som er avhengig av taxi for å komme seg på butikken for eksempel. Her ute er det store avstander og en taxitur som fra før ville kostet 1000 kroner vil nå koste 1134 kroner, forklarer Bakke.

– Det er mye for de med dårlig råd. Jeg er bekymret for de som er avhengig av oss for å få gjort daglig ærend. Det er lite hyggelig å måtte øke prisene for dem, sier han til VG.

Millionunderskudd

Men den daglige lederen har ikke stort valg enn å endre prisene for alle, inkludert de drøyt 100 faste kundene.

– Sentralen hos oss gikk rundt 1,2 millioner i underskudd i fjor. Prisen på drivstoff har også økt. Vi har mistet noen biler under pandemien, så jeg håper inderlig at vi ikke mister flere. Men det er klart pandemien har vart i år også så det skal godt gjøres at vi ikke går i minus igjen, sier Bakke.