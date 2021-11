Etter planen skal det avholdes mange ordinære skoleeksamener i vinter. Det skaper frykt.

Studenter frykter smitte på eksamen

Studenter frykter at eksamen kan bli en smittebombe. Årsaken er at medstudenter kan møte opp med symptomer, eller unnlate å teste seg.

Av Ivar Brandvol

VG er de siste ukene kontaktet av studenter flere steder i landet som er bekymret for avvikling av ordinær eksamen. Norsk Studentorganisasjon sier de har fått mange henvendelser. Nå ber de skoler og universiteter gi bedre informasjon og sette opp flere alternative eksamensdatoer.

Tuva Todnem Lund i Norsk Studentorganisasjon.

– Hele studiet kan bli forsinket om du må droppe en eksamen på grunn av symptomer. Da kan noen velge å dukke opp likevel - og det sprer frykt for smitte. Løsningen er å sette opp flere eksamener og informere bedre, sier leder Tuva Todnem Lund.

Universitetet i Oslo

UiO ber syke studenter utsette eksamen.

Universitetet i Oslo (UiO) opplyser at de har flere smitteverntiltak som de har videreført også i høst:

– Blant annet at kun halvparten av plassene i salene brukes. Det vil derfor alltid være minst en meters avstand mellom kandidatene under eksamen, sier studiedirektør Hanna Eikeli.

UiO oppfordrer studenter til å holde seg hjemme og teste seg ved symptomer på covid-19, også dersom man er fullvaksinert. Er man syk må man dokumentere dette, og kan søke om utsatt eksamen eller innleveringsfrist.

NTNU

Ved NTNU vil ordinære eksamener bli arrangert som planlagt.

- Jeg skjønner at noen studenter er urolige, men så langt er det få studenter som er smittet i våre tre studiebyer Trondheim, Gjøvik og Ålesund. Kommuneoverlegene i de tre byene mener at eksamen kan gjennomføres som planlagt, sier prorektor for utdanning, Marit Reitan.

Hun opplyser at flere eksamener enn vanlig uansett vil være digitale, fordi noen av de faste lokalene for tiden er vaksinasjonslokaler for kommunen.

- Rektor har bestemt at studenter kan levere egenmelding som dokumentasjon for gyldig fravær fra eksamen. Dette gjelder både fravær på grunn av koronavirus og andre årsaker. Under fysisk eksamen anbefaler vi at studentene bruker munnbind når de beveger seg rundt i eksamenslokalet, men de trenger ikke å bruke dette når de sitter ved pulten.

BI

BI i Oslo.

Direktør for studiekvalitet ved BI, Nicole Ebbing, sier det vil være maksimalt 100 studenter per rom under eksamen - og noen få med inntil 250.

– BI vil også gjøre en vurdering av behov for ekstraordinær kontinuasjon dersom det skulle være enkelte eksamensgjennomføringer med ekstra store avvik når det gjelder oppmøte, sier Ebbing.

BI-studentenes organisasjon BISO sier de har hatt dialog med ledelsen i en tid om denne saken:

– Det er svært forståelig at studentene er bekymret for smitte ved fysisk oppmøte på campusene under eksamensavlegging, sier Maya-Katrin Skjeldal ved BISO.

OsloMet

Fungerende prorektor Silje Bringsrud Fekjær opplyser at det vil være en rekke tiltak ved ordinær eksamen.

– Det er minst en meter mellom eksamenspultene, håndsprit er tilgjengelig og vi har sørget for tidlig innslipp, slik at studentene ikke trenger å stå i kø på vei inn i eksamenslokalet, sier Bringsrud Fekjær.

Hun opplyser at studenter som har symptomer på korona, er i karantene eller har levert positiv test, kan levere egenmelding som dokumentasjon for fravær og avmelding fra eksamen.

– Disse studentene får da rett til å melde seg opp til ny og utsatt eksamen.

Høyskolen i Kristiania

– De fleste av våre eksamener er organisert som hjemmeeksamen, slik at vi har best mulig beredskap for eventuelle nye anbefalinger og restriksjoner. Et fåtall er​fremdeles stedlig​e grunnet viktige kvalitetshensyn, sier Lene Torjul Reutz ved Høyskolen i Kristiania.