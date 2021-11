William Nygaard ble utsatt for et drapsforsøk i 1993 utenfor boligen sin i Oslo. Politiet siktet i 2018 to menn i saken like før den ble foreldet.

Irans ambassade avviser innblanding i Nygaard-attentat

Ifølge NRK var den andre personen politiet har siktet for drapsforsøket på William Nygaard, iransk diplomat i Norge. Ambassaden avviser opplysningene.

Av NTB

Publisert: Nå nettopp

Torsdag skrev NRK at en libanesisk mann, som bodde i Norge på tiden da forlegger William Nygaard ble skutt i 1993, var den ene av de to politiet siktet like før drapsforsøket ble foreldet i 2018. Mannen avviser å ha noe med saken å gjøre.

Fredag siterer NRK kildeopplysninger på at den andre som er siktet, jobbet ved den iranske ambassaden i Oslo på tiden forut for attentatet mot Aschehoug-sjefen. Ved å sikte diplomaten anklager politiet også ambassaden for å ha huset en person politiet mener det er sannsynlig at har medvirket til et drapsforsøk.

– Påstanden er fullstendig uten grunnlag, skriver den iranske ambassaden i en SMS til NRK.

Den siktede diplomaten skal selv ikke ha fått vite om siktelsen. Han kom til Norge i 1989 og forlot Norge fire dager før Nygaard ble skutt den 11. oktober 1993. Hvordan politiet mener han skal ha medvirket til drapsforsøket er ikke kjent.

Det er Kripos som etterforsker saken. Politiinspektør Anne Cecilie Dessarud vil ikke kommentere saken, men opplyser at drapsforsøket etterforskes fremdeles.

Drapsforsøket mot Nygaard ble satt i sammenheng med at Aschehoug hadde gitt ut boken «Sataniske vers» av forfatteren Salman Rushdie. Boken hadde skapt sterke reaksjoner og Irans religiøse leder ayatolla Khomeini hadde utlyst en fatwa som krevde at Rushdie og andre som hadde vært involvert i utgivelsen av boken, måtte henrettes fordi boken ble oppfattet som blasfemisk mot islam.

Det er NRK-journalist Odd Isungset som står bak de opplysningene i saken. I 2018 ble han tildelt Fritt Ords Honnørpris for å drevet undersøkende journalistisk arbeid knyttet til attentatforsøket mot Nygaard i 25 år.