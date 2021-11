TEKNISK: Politiet utførte tekniske undersøkelser på stedet lørdag kveld.

Tre siktet etter voldshendelse i Grimstad - én livstruende skadet

Tre voksne menn er siktet etter en alvorlig voldshendelse i Grimstad lørdag.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Det bekrefter politiadvokat i Agder politidistrikt, Vanja Bruvoll, overfor VG.

– Status nå er at tre personer er siktet hvorav én siktet er på sykehus. To av de pågrepne er i arrest, sier Bruvoll.







Politiadvokaten omtaler skadegraden etter hendelsen som «alvorlig». Bruvoll presiserer at fornærmede i saken er livstruende skadet overfor NTB. Den siktede på sykehus er «alvorlig skadet».

– Det er snakk om et slagsmål, men hvor mange som har vært involvert jobber vi med å kartlegge. Vi har hatt flere vitner inn til avhør, sier hun.

Ifølge Bruvoll skal de tre siktede i saken være «voksne menn».

Lørdag kveld ble det bekreftet at to personer ble sendt til sykehus etter voldshendelsen.

– To personer er pågrepet og sitter i arrest. De to andre som har vært involvert i slagsmålet, er på sykehus. Tilstanden på disse to skal være alvorlig, sa Geir Magne Søfteland, jourhavende jurist i Agder politidistrikt, i en pressemelding lørdag.

Politiet rykket ut til en privatadresse etter å ha mottatt melding om hendelsen klokken 18.30.

Politiadvokaten kan ikke si spesifikt hvilken situasjon som har ført til slagsmålet lørdag.

– Det vi vet er at det har skjedd i eller rundt et slags leilighetskompleks der det har bodd mye folk. Å kartlegge det er en del av etterforskningen, sier Bruvoll og understreker at politiet vil avhøre vitner og gjøre undersøkelser fremover.