I FRITT FALL: Parlamentarisk leder Marit Arnstad og partileder og finansminister Trygve Slagsvold Vedum åpnet Senterpartiets landsstyremøte mandag. Sps siste bunnotering er 6,6 prosent på Vårt Lands partibarometer for mars.

Sp-Arnstad: Åpner for å skyve på Norges klimamål

Marit Arnstad slapp en klimaoverraskelse fra talerstolen på Sps landsstyremøte: Hun spør om Norge kan nå klimamålene innen 2030 uten å endre kriteriene eller utsette dem.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Regjeringen Støre har sagt at de skal telle klimautslipp like nøye som kroner og øre i statsbudsjettet.

Men Senterpartiets parlamentariske leder, Marit Arnstad, er usikker på om «klimaforkjemper» Støre kan nå målene uten å enten endre kriteriene eller utsette gjennomføringen til etter 2030.

– Vi må spørre oss om vi må endre kriteriene for de norske klimamålene eller utsette dem i noen år, sa Arnstad i sin tale til Sps landsstyre.

Hun sier at elektrifisering av sokkelen blir spesielt utfordrende.

– Jeg synes vi har en veldig unyansert og litt uærlig debatt om elektrifisering av norsk sokkel, og jeg tror de fleste partiene etter hvert innser at vi aldri kommer til å elektrifisere alle plattformene fra land, sier Arnstad til VG etter talen.

NØDUTGANG: Marit Arnstad og Trygve Slagsvold Vedum foran nødutgangen ved Quality Hotel Hasle Linie.

– Uaktuelt for SV

SVs stortingsrepresentant Lars Haltbrekken sier at det er totalt uaktuelt for hans parti å være med på en utsettelse av klimamålene.

– Det er helt uansvarlig og svekker kampen mot klimakrisen. Vi må finne flere utslippskutt, ikke færre, sier Haltbrekken til VG.

Han sier at SV ønsker å bruke elektrifisering av sokkelen som en motor for å få fortgang i satsingen på havvind.

– Det bør også Sp gjøre, sier Haltbrekken.

Han sier at SV deler SVs bekymring om å bruke landstrøm til oljeplattformer.

– Men svaret på den utfordringen er ikke å svekke klimakampen, Vi kan ikke la Norges største forurenser, oljeselskapene, slippe unna krav om store utslippskutt, sier Haltbrekken.

Lover tøffe kutt

Arbeiderpartiet og Senterpartiet har skrevet i Hurdalsplattformen at den nye regjeringen vil kutte norske utslipp med 55 prosent i 2030, sammenlignet med utslippene i 1990.

Arnstad sier at vi kanskje ikke når målene uten å endre fremgangsmåte.

– I Hurdalsplattformen sier vi at det må skje gjennom havvind og elektrifisering med fornybar energi på sokkelen. Det betyr at vi er nødt til å være villig til å diskutere om vi klarer å innfri 2030-målene til 2030 eller om vi blir nødt til å tenke annerledes, sier Arnstad.

Hun lanserer to potensielle løsninger:

– Da er det to elementer du kan tenke på, det ene er skog og det andre er kvotene, sier hun.

KLIMA: Statsminister Jonas Gahr Støre har lovet barnebarna at han skal bli en klimaforkjemper. Erna Solberg får skylden får at det har gått for treigt på sokkelen fra hans samarbeidspartnere i Senterpartiet.

Peker på Solberg

Arnstad kaller debatten om elektrifisering av sokkelen for «altfor svart-hvitt og veldig unyansert»

Hun mener regjeringen henger bakpå når det gjelder havvind på oljeinstallasjoner – men at det er Solberg-regjeringens skyld.

– Har du diskutert dette med Ap eller SV?

– Nei.

– Hva tror du de mener?

– Det vet jeg ikke, og det har jeg ikke forutsetning for å si noe om. Men jeg mener at alle er tjent med at vi får en mer oppriktig debatt om dette temaet.

Alle felt kan ikke elektrifiseres med kraft fra land, og da kan havvind være løsningen, mener Arnstad.

– Da er utfordringen vår at det kommer til å ta litt lengre tid.

TALTE: Trygve Slagsvold Vedum talte mandag til Senterpartiets landsstyre.

Utfordrer 2030-målene

– Klarer vi å nå 2030-målene uten å endre kriteriene?

– Det er en utfordring til dem som fortsatt mener at vi skal elektrifisere alt fra land, hvordan har de tenkt til å gjennomføre det?

– Men det er ditt parti som sitter i regjering og skal gjennomføre det?

– Ja, men jeg vil ha en mer oppriktig, ordentlig og nyansert debatt. Det synes jeg vi alle er tjent med, for det er den beste måten for oss å få gjennomført ting: at vi tør å se nyansert på det.

– Er det stor forskjell på om vi når klimamålene i 2030 eller 2032?

– Jeg synes det er en fordel om vi når dem i 2030.

– Hvorfor er det viktig at vi når klimamålene?

– Det er fordi vi alle må prøve å få ned klimagassutslippene for å få ned skadene vi vet at kommer til å skje i Norge, men også globalt, med klimaforandringene i årene fremover. Det er klart vi må ta vårt ansvar det, vi som alle andre.

Dette sa Vedum til landsstyret: