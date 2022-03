POLITIDIREKTØR: Benedicte Bjørnland tidligere denne uken.

Ber politidirektøren gå av

Miljøpartiet De Grønne ber politidirektør Benedicte Bjørnland gå av. Om ikke bør justisministeren kaste henne, mener nestleder Arild Hermstad.

Av Eiliv Frich Flydal

– Vår tålmodighet med Bjørnland er over. Det virker som hun ikke klarer å ta innover seg hvilken overgrep har begått mot rusbrukere i årevis. Politiet har et bredt repertoar med voldsbruk for å gjøre sin jobb. Da må vi ha en politidirektør som forstår når grensene blir overtrådt, sier nestleder Arild Hermstad i MDG til VG.

Bakteppet er Riksadvokatens rapport om politiets tvangsmiddelbruk ved mistanke om rusbruk som ble lagt fram i februar i år. Særlig bruken av tvangsmidler overfor unge vakte oppmerksomhet.

«Det synes imidlertid å foreligge en viss usikkerhet om forholdsmessigheten rundt bruk av tvangsmidlene.» skrev Riksadvokaten i sin pressemelding.

– Ulovligheter

Nå reageres det på politidirektør Benedicte Bjørnland håndtering av saken underveis. Kommentator Anne Rokka i Bergens Tidende krevde hennes avgang i morges. Hun sier blant annet at den som ikke ser ukulturen, evner heller ikke å rydde opp i den. Nå kaster også MDG seg på:

– Hun har bagatellisert overgrepene en rekke ganger og evner tilsynelatende ikke å ta innover seg at dette ikke er greit. Da må hun gå, sier Hermstad.

– Det er klare paralleller til NAV-skandalen og det er mange enkeltpersoner som har opplevd ting som gjør livet deres vanskelig og tungt i ettertid, sier Hermstad.

Hermstad stiller spørsmål ved om justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) kan ha tillit til henne.

– Man kan være politisk uenig med rusreformen, men denne saken handler om at politiet har begått ulovligheter i en årrekke, sier Hermstad.

Vil ikke kommentere

– Både regjeringen og politidirektøren selv må ta en runde på om hun er den rette til å rydde opp. Benedicte Bjørnland har en tydelig politisk agenda og har investert mye i denne saken selv. Hun hadde mulighet da rapporten kom til å gå ut og gi en krystallklar unnskyldning og at slik oppførsel aldri skulle skje igjen. Når hun ikke klarer det, så må hun gå i seg selv og tenke på om hun er den rette til å lede arbeidet videre med å bygge en bedre kultur i politiet, sier Hermstad.

Politidirektøren sier til VG at hun ikke mener det ikke er riktig å kommentere spørsmål knyttet til tillit til egen stilling, og ønsker derfor å henvise til Justis- og beredskapsdepartementet.