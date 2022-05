En folkefest fra nord til sør

2020 AVLYST 2021 AVLYST 2022 FOLKEFEST

Endelig ­skikkelig ­17. mai ­igjen!

Det ble en gedigen folkefest etter to år med tomme gater på nasjonaldagen. 17. mai ble feiret til gagns i sludd og sol. Ute og hjemme.

Publisert: Nå nettopp

På Tor plattformen på Ekofisk feltet laget de sin egen bunad, den eksklusive Tor-bunaden.

– Vi måtte jo ha bunad i dag, forteller prosesstekniker Anna Jonassen på telefon fra Nordsjøen. Som fikk kreativ hjelp fra sine kolleger Peter Andre Berg Øya, også han prosesstekniker, og sykepleier Per Viggo Bratli.

Den enestående bunaden er også svært miljøvennlig siden alt er gjenbrukt.

SISTE TUR PÅ TOR: Trekløveret (fra v.) Peter Andre Berg Øya, Anna Jonassen og Per Viggo Bratli har sin siste tur på Tor plattformen i Nordsjøen. Nå er brønnene her plugget og selve plattformen skal ifølge planen fjernes innen 2024.

– Mønsteret printet vi ut fra nettet og tapet på, buksene er laget av søppelposer og en ødelagt kjemikaliedress og bunadsskjortene er gamle maledresser, forteller Anna som fikk ideen mandag.

– Vi fikk en instrument tekniker til å lage søljer til oss. De består av tagringer, splinter og vaiere, legger hun til.

Peters meksikansk inspirerte bunad hatt består av en hjelm med papp rundt og en svart søppelsekk som kronen på verket.

1 / 4 KUNNE VÆRT VARMERE: Dagen begynte med sludd i Tromsø som allerede har en lang, snørik vinter bak seg. Fortsatt snø i bakken i Tromsø. forrige neste fullskjerm KUNNE VÆRT VARMERE: Dagen begynte med sludd i Tromsø som allerede har en lang, snørik vinter bak seg.

Tromsøværingene hadde kanskje håpet at de hadde sett det siste av snøen for denne sesongen. Nordens Paris satte nemlig nylig ny snørekord for mai med 54 cm nysnø. Men også på nasjonaldagen kom det litt hvitt fra himmelen, denne gangen i form av sludd. Så her gjaldt det å kle seg godt.

Gunnar Wilhelmsen (Ap) er ordfører på sin tredje Grunnlovsdag. Men i år er den første uten coronarestriksjoner.

– Det har vært en enormt hyggelig dag. En stor opplevelse, sier ordføreren til iTromsø.

Han har vært aktiv siden tidlig i morges. Først i speidertoget klokken 07.00, der oppmøtet var imponerende godt, til tross for temperaturer nær 0 og snø i luften.

– Langs løypa står folk og roper «Hurra» og «Gratulerer med dagen», og folk er så glade. Det er rørende, sier Wilhelmsen.

ALTA: Solen tittet frem da den ene av byen to tog startet fra Bossekop. Og finværet varte helt til begge togene var kommet frem til sentrum.

Lenger nord, i Alta, var været bedre.

Solen gjorde skam på meteorologenes varsel om kaldt og grått vær idet de to bytogene klokken 12 startet fra henholdsvis Bossekop og Rådhuset i gamle sentrum, før de passerte hverandre i sentrum for å smelte sammen på torget.

– Jeg tror alle i Alta er her i dag. Dette er kjempeartig, utbrøt den kjente bluesartisten Jan Arild Sørnes.

Etter to års opphold kunne endelig glade barn, stolte foreldre og besteforeldre, musikkorps og russ igjen feire nasjonaldagen med to folkerike bytog. Og det var flere som var imponert over alle som hadde møtt opp for å gå sammen.

– Vi er imponert over hvor mange det er i Alta. Og hvor ung befolkningen som bor her er, sier ekteparet Greta og Tor Emausen, som begge er i 70-årene.

– Men endelig kan vi møtes igjen og gå sammen i tog, legger Tor til.

1 / 5 SKAUGUM: Ikledd bunader og dress hilset alle de fire medlemmene i kronprinsfamilien barnetoget utenfor Skaugum i Asker. forrige neste fullskjerm SKAUGUM: Ikledd bunader og dress hilset alle de fire medlemmene i kronprinsfamilien barnetoget utenfor Skaugum i Asker.

Også på Skaugum var det 17. mai tradisjonen tro. Som vanlig hilste alle de fire medlemmene av kongefamilien på barnetoget.

Kronprins Haakon og kronprinsesse Mette-Marit hadde begge på seg hver sin bunad fra Asker, der kronprinsfamilien bor, mens prinsesse Ingrid Alexandra var ikledd en bunad fra Øst-Telemark, ifølge NTB.

Lillebror prins Sverre Magnus stilte i dress.

Også familiens to hunder, Molly Fiskebolle og Milly Kakao, stilte på trappen. Med 17. mai-sløyfer.

BUNAD: Stortingspresident Masud Gharahkhani innviet sin nye Eikerdrakt da han vinket barnetoget forbi fra Stortingets balkong.

I hovedstaden var det et gedigent barnetog som defilerte forbi Slottet i strålende sol og deilige 18 grader. Rekordmange skoler var påmeldt 17. mai-toget i Oslo, som er landets største. Det var ventet 130 skoler og 30.000 barn, og NTB melder at det var skolene Høybråten og Slemdal som fikk æren av å gå først.

– Det er en travel dag og det er artig dag. Årsaken til at vi feirer 17. er grunnloven og demokratiet, og det å stå på balkongen i Stortinget, som er demokratiets hjerte, er en stor ære, sier stortingspresident Masud Gharahkhani til NTB.

– Det kommer til å bli stas, og det kommer til å være mye følelser. Jeg kom til Norge som 5-åring på grunn av krig, og det forteller noe om hvor flott land vi er, at uansett hva slags bakgrunn vi har, så kan vi delta i feiringen.

Rett foran kongen ble Slemdal Skoles musikkorps stoppet av politiet – og geleidet bort fra folkehavet på Slottsplassen. Tradisjonen tro var Christiania blåseensemble – drevet av studenter ved Norges musikkhøgskoles korps - leid inn av Slemdal skole.

Ifølge styreleder Karen Elise Fridtjofsen i blåseensemblet ga politiet klar beskjed om at de ikke kunne gå videre fordi de var et studentensemble og ikke skolekorps.

1 / 3 TRONDHEIM: Barnetoget passerer statuen av Olav Tryggvason. forrige neste fullskjerm TRONDHEIM: Barnetoget passerer statuen av Olav Tryggvason.

I Trondheim var det også kanonvær med temperaturer som nikket 14 grader. Her kunne barnetoget endelig gå over det nyrenoverte Torvet i sentrum som ble renovert i juni 2020.

Men på grunn av pandemien er det altså først i år at blankpussede bunadssko kan tråkke over torvet under statuen av Olav Tryggvason.

– Vi legger opp til en god, gammeldags og tradisjonell 17. mai-feiring. I år er det ingen grunn til noe annet, sier leder for 17. mai-komiteen i Trondheim kommune, Sissel Trønsdal til Adressa.

1 / 4 BERGEN: Solen skinte over byen mellom syv fjell da prosesjonen gikk over bryggen. forrige neste fullskjerm BERGEN: Solen skinte over byen mellom syv fjell da prosesjonen gikk over bryggen.

Vestlandets hovedstad, Bergen, kunne også skilte med strålende sol og varslede 20 grader. Bergenserne gikk mann huse for en skikkelig feiring av nasjonaldagen for første gang siden pandemien.

Men ikke alle velger seg barnetog og fullstappede gater. En rolig tur på hytta kan være like bra feiring av nasjonaldagen. I Ryfylke startet Kari Schibevaag (43) dagen grytidlig med en tur på havet.

17. MAI PÅ HAVET: Kari Schibevaag (43) startet nasjonaldagen med en tur på havet i Skipevåg i Ryfylke. Hunden står på tuppen av SUPEN (stand up paddleboard).

– Vi var oppe klokken seks, forteller Schibevaag som tok seg en padletur med hunden foran på brettet.

Senere på dagen skulle hun trekke garn sammen med familien.

1 / 3 KRISTIANSAND: Årets barnetog gikk gjennom folkehavet i Markens. forrige neste fullskjerm KRISTIANSAND: Årets barnetog gikk gjennom folkehavet i Markens.

I Kristiansand gikk årets barnetog som vanlig gjennom folkehavet i Markens i sentrum av sørlandsbyen.