Raymond Johansen om prislappen: − Jeg utelukker ikke at det blir dyrere

Byrådsleder Raymond Johansen garanterer at banen skal bygges – men utelukker ikke flere kostnadssprekker.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Beregningene for hvor dyr Fornebubanen kan bli, ligger på 26,4 milliarder kroner. Men det er i 2021-kroner, som vil si at det ikke tar hensyn til prisvekst.

– Jeg utelukker ikke at det blir dyrere. Det er så mange utforutsette ting i spill, så jeg ser ikke bort fra det, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap) til VG.

Mandag kveld kom det frem at grunneiere, blant annet OBOS, bidrar med 2,1 milliarder ekstra kroner, noe som sikrer fremdriften til banen.

Byrådslederen startet pressekonferansen med å understreke at økte byggekostnader er en klar utfordring i årene fremover. Bakteppet er blant annet Ukraina-krigen og den generelle prisøkningen både i Norge og utlandet.

GARANTERER: byrådsleder Raymond Johansen (Ap).

– Kan du garantere at banen blir bygget?

– Ja det kan jeg garantere, men jeg kan ikke garantere at nivået ligger på det du stiller spørsmål om.

Fornebubanen ser nå ut til å være reddet etter at de friske pengene ble lovet inn. For to uker siden sa Oslo Ap sa de ville skrote prosjektet hvis ikke Viken bidrar med mer penger.

Den kostnadsfordelingen er nå endret, etter at Fornebuetaten har gjort nye beregninger som viser at Viken skal ta 57 prosent av kostnadene og Oslo 43. Tidligere var fordelingen henholdsvis 47 og 53 prosent.

Alle kostnadene som er i Bærum, vil Viken betale, og det samme for Oslo. Grunnen til at prosentandelene har endret seg er ifølge Johansen at Fornebubasen (der endestasjonen ligger) har blitt såpass mye dyrere.

Vil at staten betaler mer

– Jeg hadde håpet på en håndsrekning fra staten, sa Johansen på pressekonferansen.

Til VG utdyper han: Han mener at staten bør ta en 70 prosent andel på arbeidet som trengs på Majorstuen T-banestasjon:

– Da måtte de gitt 500 millioner, da hadde de begynt å nærme seg 70 prosent på Majorstua stasjon.

Gruppene til Ap, MDG og SV har sittet i møter mandag ettermiddag.

– Selv om Fornebubanen er under bygging og har vært under planlegging i mange år, og er et viktig samferdselsprosjekt for Oslo, måtte vi stoppe opp, sier Johansen på pressekonferansen.

Han understreker at han er glad for den vurderingen, men:

– Fornebubanen skal bygges, slår Johansen fast.

Mandag ettermiddag meldte NRK at grunneiere er villige til å betale over 2 milliarder ekstra for å få bygget banen.

Fra før skal grunneierne bidra med 2,1 milliarder, som vil si at totalsummen fra grunneierne blir på i overkant av 4 milliarder.

Grunneierne vil bli nødt til å betale en betydelig andel av regningen, opplyser Johansen på pressekonferansen.

Se hvordan arkitekten tenker seg Fornebubanen i billedgalleriet under:

1 / 4 forrige neste fullskjerm

Mindre regning til Oslo

Fornebubanen er et spleiselag mellom staten, Oslo og Viken gjennom bompenger, samt grunneiere.

Ifølge Johansen viser nye beregninger at Oslos andel av regningen vil bli 2,5 milliarder kroner lavere enn først anslått. Men han understreker at tallene er foreløpige.

– Vi har ikke landet en ny avtale med Viken ennå, sier Johansen.

Han forventer likevel et godt samarbeid.

Johansen sier også at han ventet at staten ville gå inn med større summer til Fornebubanen.

– Hvis noen mener regningen på Fornebubanen blir høy, kan dere jo bare å vente og se på hva sluttsummen på E18 blir. En vei vi i Oslo ikke ønsket oss, sier han.

Fornebubanen er en T-banelinjen som er planlagt og startet på mellom Fornebu-området i Bærum og Majorstuen T-banestasjon i Oslo.

Prisen på drøyt åtte kilometer T-bane mellom Majorstua og Fornebu er oppe i 26,4 milliarder kroner. 3 milliarder av dem er allerede brukt.

– Problemet med situasjonen nå handler om at vi blir bedt om å bruke svært mye av pengene fellesskapet har tilgjengelig på kun ett prosjekt. Det er krevende for Ap, sa byrådsleder Raymond Johansen på pressekonferansen 30. mai.

Info Fakta om Fornebubanen *Fornebubanen er en ny T-banestrekning på 8 km som skal gå mellom Majorstuen i Oslo og Fornebu i Bærum. Reisetiden er estimert til 12 minutter. * Prosjektet er et samarbeid mellom Oslo kommune og Viken fylkeskommune. * Kostnadsrammen var i 2018 beregnet til 16,2 milliarder kroner. I januar 2022 kom nye beregninger som viste at prisen kunne stige til 21,5 milliarder. I april 2022 ble anslagene for den øvre kostnadsrammen justert ytterligere opp, til 26,4 milliarder kroner. Disse tallene inkluderer lønns- og prisstigning til og med 2021, men ikke fremtidig lønns- og prisstigning. * De økende prisene har ført til ny diskusjon om hvorvidt prosjektet bør gjennomføres * Banen skal etter planen stå ferdig i 2029, ifølge de seneste estimatene. Banen var tidligere planlagt å stå klar for åpning i 2027. Kilde: NTB og Oslo kommune Vis mer

Dette er Aps krav til Viken: